來稿｜人生最後一里路的尊嚴：設立「持久授權書」應對孤老爭議

新加坡曾發生過一宗為照護一個全身癱瘓多年的病患，而上庭爭奪病患的監護權案件。這起案件的原告是妻子（患者）的丈夫（夫家）、被告是妻子父母（娘家）。爭執點是誰可以更好照顧病患的福利或康復過程（妻子/女兒）而「搶人」爭執庭案。



誰來決定我的最後一里路？

上個月媒體報道：無配偶、無子女、父母早逝，一人獨居，上海一位46歲女子蔣女生不幸離世。因生前欠缺相關安排而遭遇困境，在醫院留醫無法動用自身存款支付，身後事處理也麻煩。事件引發對「孤老生存」與「尊嚴離去」的熱議，同時反映獨居人群在現今監護保障、身後事處理等方面的制度短板。

在大中華地區，隨着出生率下降，人口進入老齡化、少子化已顯現；加上傳統價值觀的改變，不婚化也逐漸形成社會群體的一部分，因而獨居人群將隨時間的推移慢慢增加。社會出現如上述事件將會有增無減。這是相關政策部門須盡早在法律層面提出解決方案，方能為百姓在「人生最後一里路」或「失智」發生時作提前安排，至此走得更順，離去更灑脫。

新加坡也面對這樣的問題，也發生過由誰負責「無法自理」的病患 、「失去意識」患者等個人的財產支配問題？或誰有權利使用病患的款項來為患者治療？

過去，新加坡相關部門在處理此類事件/案件，制定了多種法律框架。如訂立遺囑（Write a will）、持久授權書（Lasting Power of Attorney ）、預先護理計劃（advance care planning）等；並加以推廣、宣傳，以及通過社區活動、醫療機構、基層組織、甚至舉辦講座、路演、印刷海報、小冊子來讓更多民眾了解、參與。

但是，對於很多華人來說，死亡是一個不太吉利的禁忌話題，而立遺囑，也不是很多人都會做的事。其實，不論是處於壯年還是老齡階段，提前安排好自己的身後之事，或許可以免除很多煩惱和不必要爭端。

訂立遺囑（Write a will）。遺囑是一份法律文件，允許自己決定在去世後如何處理所留下的財產、資產和物品。例如：如何分配資（房）產給您選擇的人、誰將照顧您的子女或受撫養人、誰將執行您的遺囑等等。這是死亡後的事，也是立有遺囑的益處。

持久授權書（Lasting Power of Attorney ，簡稱LPA）是一份法律文件和契約，允許自己（委托人）指定一名或多名可信任的人（受托人）在自己喪失了做決定的心智能力的情況下代表自己做出決定。簡單的說，這是生前的事。就是當一個人無法處理自身事務或財務時，受托人可以處理其個人或財務事務，以符合自己意願。

預先護理計劃（Advance Care Planning，簡稱ACP），意即在精神狀態良好，能表述未來的醫療護理意願時所做出決定，以表達和記錄自己的喜好、價值觀、醫療護理目標，並選定一名決策代言人（nominated healthcare spokesperson，簡稱NHS），以便在日後因病無法表達意願時為自己作決策。

除了制定法律、法規外，新加坡也在社會及家庭發展部（Ministry of Social and Family Development簡稱MSF）設立公共監護人辦公室（Office of the Public Guardian，簡稱 OPG），負責監管並致力於維護失去心智能力的人和弱勢群體的尊嚴與利益。其職能之一是為持久授權書注冊。確保這些法律文件是有效且合乎規定，避免日後利益相關者發生爭執。

根據2020年第七次中國人口普查數據，中國約有1.88億戶雙收入無子女家庭，佔家庭總數的37.95%。這是相當大的基數。

回到文中開頭的案例，如果病患先前有LPA或ACP，那受托人或代言人就相對容易處理/辦理患者的醫療事務，以及為患者爭取更大的利益。

可見，如何更好把孤老病死、喪失心智而引發的爭端案件降到最低，讓社會上一些家庭/群體減少對立、降低爭鋒，讓社區更和諧、家庭更和睦，那必須從法律層面去考量、去推行，才能達到更好的治理。而新加坡在立法、執行方面已有數年，累積不少經驗，是值得參考取經的。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。



