來稿｜巴士強制佩戴安全帶——「坐者受罰、站者無責」？

來稿作者：凱文



香港政府致力提升道路安全，其初心本無可非議。然而，當局將於今年1月25日起，強制佩戴安全帶的法例延伸至巴士上所有座位，且違者必究，這項看似「安全第一」的修例，置於香港巴士高密度運作的實際場景中，卻顯得「離地」，甚至衍生出「坐者受罰、企者免責」的邏輯。



邏輯的黑洞

這項政策最大的矛盾，在於無視了專營巴士「設有企位」這一核心現實。試想像平日早上繁忙時間：一輛行駛於市區的雙層巴士，下層座無虛席，走廊亦擠滿了站立的人群。根據新建議，坐在座位的乘客若不扣上安全帶，將面臨法律責任及罰款；然而，就在他身旁咫尺之隔，一位雙手僅扶着扶手、甚至完全沒有任何約束裝置的站立乘客，卻是合情合理合法。

這無論在物理定律抑或立法邏輯上，均顯得自相矛盾。若發生猛烈撞擊或急煞，站立乘客受傷的風險顯然遠高於坐着的乘客。若立法的初衷是「保障生命安全」，為何對風險最高的站立者視若無睹，卻對風險相對較低的坐着乘客祭出重罰？更甚者，這種「雙重標準」將由誰來執行？要求車長在分秒必爭的班次中巡查每位乘客，既不切實際，更變相將執法壓力轉嫁給前線司機，極易引發司機與乘客間的無謂爭拗。

國際的智慧

當一輛巴士同時容許「被五花大綁的乘客」與「自由搖晃的乘客」並存時，這條法例便失去了邏輯的一致性，淪為一種擾民的「形式主義」。

放眼全球，先進地區的交通法規無一不展現出「實事求是」的智慧。英國法例明文豁免「設計用於市區行駛且設有企位的巴士」執行強制安全帶令，理由是這類巴士停站頻密、車速較低，強制「綑綁」乘客既擾民亦會拖慢行車效率。歐盟及澳洲亦將「通勤巴士」與「長途客運」嚴格區分。即使是與香港人口密度相若的新加坡，亦採取務實態度，豁免一般公共巴士的強制令。反觀香港，一方面容許數十人像「搖骰仔」般站立，另一方面卻要向座位上的乘客開罰單。難道香港官員比其他發達地區更懂得「安全」的真諦？

務實的對策

要填補上述邏輯黑洞，並非要全盤否定安全帶的作用，而是應參考國際標準，採取「分級管理」。當局應以「是否提供企位」作為強制執行的分水嶺。對於設有企位的專營巴士，應維持「鼓勵性質」，通過宣傳教育呼籲乘客佩戴，而非以法例強制懲罰，這既符合國際慣例，亦避免執法上的尷尬。相反，對於邨巴、旅遊巴、跨境巴士等「全座位」且行駛高速公路的車輛，強制佩戴安全帶則完全合情合理，既能精準對焦高風險場景，亦能杜絕不公現象。

法律的威信建立在邏輯的嚴密與執行的可行性之上。若強推一條連市民都感到混亂、司機難以執行的法例，最終只會損害法例的公信力。我們衷心希望當局在修訂法例時，能考量香港公共交通的獨特性，將「所有提供企位的巴士」豁免於強制處罰之外，集中資源監管高風險的「全座位巴士」。這才是兼顧安全與現實的折衷良策，而非為了追求賬面上的安全系數，製造出一個充滿矛盾的執法難題。

作者筆名凱文，一名普通香港市民，香港時事網誌主編。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



