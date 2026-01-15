來稿｜特朗普涉台言論背後的戰略邏輯：你的家事，我的棋子

來稿作者：區漢宗



美國總統特朗普接受《紐約時報》採訪時表示「解決台灣問題是中國人自己的事」，在台灣引發廣泛討論，甚至有媒體解讀為「美國亮明棄台立場」。這一表態在當前的國際政治語境中顯得尤為引人注目，值得深入分析其背後的戰略考量和可能影響。



要理解特朗普言論的意義，必須將其置於美國對台政策的歷史脈絡中。自1979年中美建交以來，美國一直奉行「一個中國」政策，在《中美三個聯合公報》中明確承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分。但與此同時，美國又通過《與台灣關係法》和對台軍售等手段，與台灣保持非官方關係，形成所謂的「戰略模糊」政策。

事實上，特朗普的言論並非美國政要首次作出的類似表態。歷史上，從尼克遜到卡特，多位美國總統都曾明確表示台灣問題是中國的內政。但與此同時，美國對台政策始終在「一個中國」原則與對台安全承諾之間尋找平衡點。特朗普此次表態的特殊性在於，它出現在中美戰略競爭加劇、台海局勢持續緊張的背景下，因而具有更為複雜的象徵意義。

對於特朗普的涉台言論，存在多種可能的解讀。例如，出於對選舉政治考量，特朗普的言論可能旨在展現與拜登政府不同的外交政策取向，試圖塑造一種更加務實、避免與中國直接對抗的形象，以吸引特定選民群體。又如，特朗普一貫以「交易藝術」自居，其言論可能反映一種將台灣問題視為可談判籌碼的思維模式。在這種邏輯下，台灣問題可能被簡化為中美戰略博弈中的一個變數，而非具有自身主體性的政治實體。

除此之外，特朗普的言論也可能反映了美國部分戰略圈人士的觀點，即在面對中國崛起和全球多極化的趨勢下，美國需要重新評估其全球承諾，避免為「非核心利益」承擔過度風險。台灣問題在這種視角下，可能被視為可能引發大國衝突的「火藥桶」，而非必須捍衛的核心利益。另一種可能是，特朗普的言論意在向台灣當局傳遞信號，要求其在兩岸政策上展現更大靈活性，或在美國要求的安全和經濟合作中作出更多讓步。

然而，這種解讀顯然過於樂觀。就在上個月，美國剛剛批准了史上最大規模的對台軍售，金額高達數十億美元，包括先進導彈系統、偵察無人機和艦載武器等攻擊性裝備。美國也在亞太地區加強軍事部署，強化美日同盟、美韓同盟和美菲同盟，推動所謂「印太戰略」，其遏制中國的意圖昭然若揭。另外，美方對日本右翼政客涉台挑釁言論視若無睹，並默許日本大幅擴軍。可見美國並未真正放棄「以台制華」的戰略棋子，只是在策略上變得更加模糊與投機，展現出特朗普標誌性的「交易型」與「孤立主義」混合的複雜面孔。

台灣島內對此言論的強烈反應，折射出深層次的結構性焦慮。長期以來，台灣的安全架構高度依賴美國的「戰略模糊」政策所提供的安全保障。任何可能暗示這一承諾鬆動的信號，都會觸動台灣社會最敏感的安全神經。台灣媒體的「棄台論」解讀，一方面反映了對特朗普言論表面含義的直接理解，另一方面也暴露了台灣社會對美國承諾可靠性的根本性質疑。這種質疑並非新鮮事物，但從尼克遜訪華到卡特與中華人民共和國建交，再到特朗普執政期間對「一個中國」原則的反復確認，類似擔憂始終是台灣政治心理的一部分。

從中國大陸的視角看，特朗普的言論實際上只是重複了國際社會長期公認的事實——台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。中國政府始終堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，推動兩岸關係和平發展，但同時明確表示不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的權利。中國大陸對台政策具有高度的連續性和戰略定力。無論美國政治人物如何表態，中國大陸推動國家統一的意志和決心不會改變。近年來，中國大陸在保持對「台獨」分裂活動高壓態勢的同時，也持續推出惠台政策，促進兩岸經濟社會融合發展，展現解決台灣問題的多維戰略。

國際格局演變中的台海局勢，特朗普言論引發的討論，必須放在更廣泛的國際格局演變中審視。當前世界正經歷百年未有之大變局，中美戰略競爭加劇，全球力量對比發生變化，這些都直接影響着台海局勢的走向。一方面，美國對華戰略競爭促使部分美國政客更加重視台灣的「戰略價值」，加強對台安全承諾；另一方面，中國綜合國力的提升增強了在台灣問題上的主動權和影響力。這種雙重趨勢使得台海局勢更加複雜，任何單一事件或言論都可能被賦予超出其本身意義的象徵價值。兩岸關係的未來走向，無論美國政客如何表態，兩岸關係的最終走向仍取決於兩岸中國人自己的選擇。歷史已經並將繼續證明，任何試圖分裂中國的圖謀都不會得逞，任何外部勢力干預台灣問題都將以失敗告終。

從長遠看，兩岸關係的和平發展符合兩岸人民的根本利益。中國大陸方面多次表示，願意在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與台灣各界人士開展對話協商，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。台灣問題的最終解決，不僅關乎國家主權和領土完整，也關係到地區乃至世界的和平穩定。實現國家完全統一，是中華民族走向偉大復興的必然要求，也是歷史發展的大勢所趨。

特朗普的涉台言論再次凸顯台灣問題在中美關係和地區安全格局中的敏感性。這一事件表明，無論美國政治如何變化，台灣問題作為中國核心利益的重要性不會改變。兩岸關係的根本出路在於堅持一個中國原則，通過對話協商解決分歧，推動和平發展，最終實現完全統一。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨着民族復興而解決。有理由相信，在中國共產黨的領導下，在全國人民的共同努力下，實現祖國的完全統一已經不再遙遠。這不僅是歷史的必然，也是兩岸同胞的共同願望。

