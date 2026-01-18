馮煒光｜《華爾街日報》評黎智英獄中境況的虛偽

來稿作者：馮煒光



《華爾街日報》1月16日有關黎智英獄中境況的評論，是一篇罔顧事實的政治宣傳，滿紙謊言，而絕不是一篇專業的評論！



首先香港的懲教制度行之有效，且有太平紳士監察制度。由於歴史原因，香港有些前立法會議員，他們都是太平紳士且和黎智英稔熟，可以依例到監獄巡視，根本不可能存在「虐待」囚友的情況。以黎智英這樣在國際上受關注的人物，更是不可想像的。

過去一周，黎智英案求情時，控方也指出黎智英在囚期間體重沒有大變化，且不論是他的糖尿病以至牙齒問題，都獲得適當照顧。

至於所謂「單獨囚禁」，懲教處已多次表明，這是按黎智英的意願而安排的。相信這是黎智英不想被其他囚友騷擾而提出的要求。這也是情理之中。不是每個香港人尤其囚友都能親身和黎智英接觸。若黎智英被安排和其他囚友一起囚禁，總有好奇的囚友去找他說話；這樣黎智英只會不勝其煩。

至於說黎智英「被帶出去鍛鍊（每天一小時）或去其他地方時，他被迫穿上一件從頭到腳的長袍」，這和有記者早在年前拍到的黎智英照片，完全不符。照片中黎智英穿上褐色囚服，腳踏拖鞋，何來長袍？再者，香港監獄以往也曾囚禁過一些名人，也很吸引記者鏡頭，但從沒有聽說過有「長袍」之說。

至於說黎智英沒有機會領聖餐，那也是子虛烏有的。只是因為要特意為黎智英安排神父，而監獄位處偏遠，故不能像在鬧市中這樣方便安排而已。黎智英本人也從未就此表示過異議。

《華爾街日報》之所以這樣罔顧事實，在文章內已有端倪。那是因為美國國會議長麥克強生（Mike Johnson）即將訪問英國，成為首位在英國議會發表演講的在任美國眾議院議長。文章說：「此舉旨在紀念美國建國250周年，同時也為加強英美兩國共同努力營救被關押在香港的黎提供了契機。」

《華爾街日報》想把黎智英說得很可憐，以便要求麥克強生在英國國會演說中提及黎智英。因此，通篇評論提及的黎智英情況，其實只是臆測，甚至是有意為之。這樣罔顧事實的評論，更突顯美西方對我國的有色眼鏡，和居心叵測，也令《華爾街日報》百年聲譽一朝喪。

《華爾街日報》的其中一位編委是William McGurn，更是在政治上和黎智英沆瀣一氣的一丘之貉。這篇罔顧事實的關於黎智英的評論，是否出自William McGurn之手，我們無從得知。但他和黎智英的關係和他對我國的敵視態度，卻是人盡皆知。

黎智英案在過去一周有求情環節。若黎智英認為自己在獄中有被不公平對待。以他的性格，他會噤聲？這也從側面反證《華爾街日報》評論文章的虛假。為了政治宣傳而罔顧事實，西方所謂的「新聞自由」、「新聞專業」，原來不過爾爾。

作者馮煒光是全國港澳研究會會員，特區政府前新聞統籌專員。



