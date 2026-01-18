北平鋒｜台灣之殤，台灣之痛

台美於1月16日達成所謂「貿易協定」。表面上看，中國台灣地區與日本、韓國同獲15%的對美關稅稅率，似乎「回到同一起跑線」。可這層薄薄的遮羞布，卻掩蓋不住殘酷的事實：台灣地區正在犧牲自己的產業命脈與民生血肉，為美國霸權和「台獨」幻夢續命。



根據談判結果，台積電與台灣半導體供應鏈需持續擴大對美投資，並確保在本屆美國政府任期結束前，向美國轉移40%的半導體供應鏈和產能。此外，賴清德當局還承諾對美投資2500億美元，並附加同等規模的信用保證，這已超過台灣地區GDP的五成。而與中國台灣地區所謂「同等待遇」的日韓，對美承諾投資額僅約佔其GDP的一成。如此赤裸裸的經濟劫掠、流血輸出、割肉交易，引發島內輿論廣泛疑慮和批評。《台灣聯合新聞網》發文稱，台灣正逐步失去半導體產業的核心地位，被迫走向「掏空模式」。

台灣被掏空，根源是民進黨當局的無恥諂媚、卑微滑跪。美國商務部長盧特尼克親口承認，美方談判時確實「拿着大棒」，而非胡蘿卜。可賴清德團隊卻鼓吹「美台深化合作」。他們不敢說真話，更不敢告訴民眾：所謂「對等談判」，就是徹頭徹尾的「跪美賣台」行徑。美國要的是台灣半導體產業的核心技術、優質產能和供應鏈控制權，台灣交出的是未來30年的產業命脈。面對美國的關稅大棒，賴清德當局有什麽？只有私利對美國霸權的依賴，對「跪美即安全」的迷信，對「台獨」的妄念。賴清德當局不是在維護台灣利益，而是把台積電當貢品，把中小企業當祭品，把台灣的經濟當籌碼，押在一場注定失敗的賭局裏——賭美國會保護一個失去產業、榨乾資源、喪盡尊嚴的「經濟殖民地」。他們忘了，美國從不保護弱者。當台灣的芯片廠全搬去美國、核心人才全被挖走、財政被信用擔保壓垮，台灣連當「棋子」的資格都將失去，只會淪為「棄子」。

更可恥的是，賴清德當局竟還用「雙贏」來粉飾太平，欺騙民眾。他們天真地以為只要喊幾句「民主自由」的空洞口號，就能掩蓋經濟被肢解的真相。美國伊利諾伊大學教授汪志雄直言，台灣地區領導人無智慧，用的官員庸奴阿諛，支持的群眾理盲，結局必是全民陪葬。這話並非言過其實、危言聳聽。當台積電的核心技術被攫取、產業外移導致稅收銳減，青年人難尋工程師崗位，賴清德當局為填補財政窟窿而加稅、舉債、砍社會福利——到那時，這場所謂「雙贏」的代價必定是整個台灣社會買單。而賴清德，還會厚顏無恥地站在記者會上，穿着筆挺西裝，面帶微笑，虛偽地說一句：「我們為台灣爭取了最大利益。」毫無疑問，賴清德就是不折不扣的「賣台者」、板上釘釘的「歷史罪人」。台灣人民若還信他們這套謊言，把「親美」當信仰，把「抗中」當法寶，那只能等來被掏空、被拋棄的結局。

台灣之殤，是產業雕零之殤；台灣之痛，是萬民切身之痛。賴清德不是在「執政」，而是在「掘墓」。他掘的是台灣全體同胞的生存與未來。那些為他搖旗吶喊、篤信「美國護台」的人——都是在給自己的墳墓刻碑。台灣的未來，只會在每一個清醒的台灣人手中。若繼續沉默盲從，幻想「靠美保命」，終有一日會悲哀地發現：台灣，早已不是台灣人的台灣，而每個人都是霸權欺淩之下待宰割的魚肉。

