來稿｜從社工視角看醫療費用減免機制

來稿作者：曾威慎



在香港掙扎求醫的背後，往往不只是病痛本身，更存在深層的社會不平等與系統壁壘。自2026年1月1日起，公立醫院醫療費用減免制度的優化措施正式生效，範圍更全面、申請更寬鬆，是一次值得社會深思的重要政策轉向。



首先，新的收費上限機制明確規定：每名病人每年最高醫療支出以港幣$10,000為限（不包括自費藥物與醫療器材）。這對需要長期治療或頻繁求診的人士而言，不僅是一道財務緩衝帶，更是對醫療公平的肯定。身為社工，在前線服務過程中，我見證不少基層家庭因為多次覆診而背負龐大負擔；這項上限意味着，他們不再需要因憂慮金錢而逃避必要醫療。

第二，政府擴大「自動豁免」類別，將CSSA受助者、75歲或以上長者生活津貼受惠者、及長者院舍照顧服務券（0級）持有人納入自動豁免行列。作為非牟利機構人員協會主席，我深知制度上「自動豁免」有助大幅減少行政障礙，讓最脆弱的群體在求診時無需遭遇繁複手續。這不只是制度優化，而是一種對社會弱勢的尊重。

對於不符合自動豁免資格、但仍面對經濟壓力的市民，仍保留經濟審查申請機制。社工的角色在這裏尤為重要：我們不僅協助準備申請文件，更扮演輔導、說明、跨系統協調的角色，確保病人及其家庭理解醫療流程、文件要求及減免原則。家庭收入及資產的審查標準亦已調整為以「家庭整體」計算，並考慮長者成員對資產標準的上調，這種以人本出發的設計，呼應社會工作以「人為本」的專業核心。

更重要的是，獲批的減免有效期由原來12個月延長至18個月，這在社工實務上具重大意義：申請人不需每年重複填報，減少因行政程序而延誤治療或申請的情況。這項改動代表政府在制度設計上更理解弱勢家庭在醫療與生活壓力下的真實需求。

然而，政策再完善也需要加強資訊傳遞與支援網絡。身為社工及協會主席，我接觸不少合資格人士因資訊不足、以為「自己不合資格」而錯失支援。制度的「通達性」與「可執行性」，才是真正決定其成效的關鍵。

醫療保障不應只是一個數字、一項制度，而應是社會對所有人的基本保障。當更多人識得申請、真正用得着，才是政策真正落地。希望這次優化能讓更多人——尤其是基層、長者與病患者，感受到制度背後的支持力量。

作者曾威慎是註冊社工，香港非牟利機構人員協會主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

