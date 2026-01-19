周伯展｜財政預算案2026：冀能堅持開源節流，發展成果普惠社會

來稿作者：周伯展醫生



一年一度的《財政預算案》公眾諮詢工作現已展開。回顧上一年度，香港整體財政狀況呈現積極向好態勢，2025年全年出口表現強勁，實現約13%的高基數增長；股市表現同樣亮眼，恒生指數累計上漲約三成；首次公開募股（IPO）市場持續活躍，集資總額突破2,000億港元。然而，經濟發展的惠及面仍有待滲透。普通市民、中小型企業和商鋪的受惠有限，對經濟前景的感受較為平緩。因此，筆者建議政府須堅持審慎理財，恪守量入為出、開源節流兩大原則，讓經濟發展成果更好地普惠社會。



回顧去年，筆者曾就相關議題提出建議，未獲採納，所提問題亦未得到實質解決。為此，筆者再次建議政府持續關注以下方面。

其一，繼續推進公務員編制精減。近年政府雖逐步削減公務員編制，惟效果並不顯著，截至2025年9月，香港仍有約17萬名公務員，與2024年相比僅減少約2千人；整體編制數量與2024年相比亦只下調約1千個。因此，筆者建議政府仍需審視公務員人手與工作效率是否成正比，考慮繼續精簡公務員人手以合理控制政府支出。

其二，截至去年3月，逾1.45萬名免遣返聲請人基於不同理由仍在港，而政府在2025-26財政年度，處理免遣返聲請及相關工作的開支預算仍超過10億元，為此建議政府考慮退出聯合國酷刑國際公約，立即全數遣返滯港的免遣返聲請人，以節省開支及善用資源。

其三，建議政府徵收糖稅。香港現時稅基狹窄，可考慮通過擴闊稅基以增加政府收入，如徵收糖稅，降低民眾對糖的消費量，促進健康飲食。另外，筆者仍堅決反對政府調低烈酒稅。酒類對人體健康造成的危害顯著，調低烈酒稅可能助長購買和消費，損害公眾健康。因此筆者建議政府應增加烈酒稅，通過「寓禁於征」的方式引導公眾形成更健康的生活習慣。

其四，過去數年，政府曾收緊對借殼上市等活動的規範，導致欠缺交易的上市「殭屍股」多達八成。為增強市場活力，建議政府放寬借殼上市的條例，從而改善上市公司整體質素，帶動股市持續向好。

展望未來，為促進香港經濟的長遠穩健發展，政府應採取一系列開源措施，從多方面激發市場活力，拓寬財政與經濟增長基礎。在金融領域，香港應持續鞏固並提升其國際金融中心的地位，積極推動家族辦公室業務的集聚與發展，優化IPO流程與市場環境，吸引更多海內外優質企業來港上市。

政府過去數年已積極推動清真經濟發展，建議推出更多政策，進一步加大力度開拓穆斯林旅遊和清真市場，這不僅有助開拓穆斯林及中東消費市場，也能加強兩地之間的經貿往來，促進跨境金融活動，進一步鞏固香港在國際穆斯林市場的競爭力與影響力，實現經濟多元發展的目標。

香港擁有規模位居全球前列的港元儲備，具備持續在市場發行債券的充足能力。建議政府進一步擴大債券發行規模，特別是針對綠色債券、超長期債券等，豐富香港債券市場產品層次。此外，作為全球最大的離岸人民幣中心，香港除發行港元債券外，也應積極考慮擴大人民幣債券發行，拓寬政府財政收入來源。

教育及其連帶的商機是一門盈利甚豐的產業，香港憑藉其卓越的高等教育體系在國際上享有盛譽，擁有5所全球排名前100的世界級大學。為進一步提升香港高等教育的國際競爭力和影響力，建議優化招生政策，放寬境外學生和本地學生的佔比比例，以吸引更多來自世界各地的優秀人才來港深造。

回顧歷史，香港大學成立時，時任港督盧嘉爵士就明言這是「為中國而立」，反映香港高等教育和國家發展之間的深刻聯繫。因此，筆者建議更應該放寬對內地學生來港就讀大學的比例，促進兩地青年之間的學術交流和相互理解，也能加強香港和內地在教育、人才培養方面的合作和支持。

另一可增加收學生的措施是，在不影響教育質素下降低教授和學生的比例。學生沒有住宿也是令境外學生少來的一環，目前香港各大學普遍面臨宿舍供應不足的問題，許多院校無法保證學生在學期間實現「四年一宿」，更令他們失去了深入參與校園生活的寶貴機會。考慮到市區土地資源有限，筆者建議可在北部都會區內興建大學宿舍區，該區域土地相對充裕，可緩解各院校宿舍短缺的壓力。若有可能，也可以考慮將大學校區及宿舍集體遷移至北部都會區內，減少學生來回奔波的時間，創造更理想的大學生活環境。

除了開源，節流也是經濟發展重要的一環。醫療是政府最主要的支出之一。儘管此方面的支出削減難度較大，但仍需探討該如何合理控制。首先，筆者建議精簡行政人員。醫管局作為醫療方面的最大支出者，截至去年3月，其總僱員人數已超過9萬人，醫生人數卻不到一成，建議政府審視人員結構是否存在優化空間，可以精簡，從而降低運營成本。其次，建議政府審視醫管局定位，專注於急症與緊急護理、照顧低收入及弱勢社群、治療高成本/複雜疾病以及培訓醫護人員四大定位，做到更有效運用資源，減輕公營醫療系統的負擔。

為有效鼓勵中產及高收入人士減少使用公營醫療服務，筆者建議政府積極推進公私營醫療協作，透過引導私家醫院及醫生參與公共醫療服務，例如安排合資格病人在私家醫療機構接受診治或手術，不僅能讓病人享受到更靈活的醫療服務，還能使公營醫療資源集中在緊急或複雜病例，提高服務效率，減輕運營壓力。對於公私營協作可能加劇公營醫生流入私營醫療機構的擔憂，調查表明，醫生選擇私營醫療機構的因素是醫管局工作壓力沉重，晉升空間有限，導致職業前景不明。而透過公私營協作，恰恰能分流公營醫療機構的過量負擔，減輕醫護的工作壓力，改善其工作環境和發展條件，做到公私營醫療資源的互補。

筆者還建議政府持續推動醫療保險的發展與普及，可以與保險界溝通協作，鼓勵業界推出更具彈性和吸引力的醫保產品，以進一步吸引更多中產及高收入人士選擇購買私人醫療保險，將部分醫療需求分流至私營醫療機構，提升整體醫療服務的效益和可持續性。另外，大灣區醫療融合是未來發展的大趨勢，亦是國家政策，香港可把握契機，藉此緩解本地公營醫療的壓力，將資源聚焦於四大定位，構建更加高效的醫療體系。

此外，建議政府強化基層醫療體系，加大資源投放，讓市民在社區就能獲得便捷且持續的醫療服務，長期下去，此舉有助將常見病穩定在基層處理，從而大幅分流公營醫院的診治壓力，市民基本健康提升亦減少對第二層以及第三層醫療的需求。香港中醫醫院已正式投入服務，現今估計中醫只可分擔約10%的醫療工作量，筆者期望未來中醫醫院在公營醫療體系中承擔更重要的角色，分擔更多的工作量，從而建設更高效的公營醫療體系。

總括而言，筆者對香港下一年度的經濟發展很有信心，不過政府仍要量入為出、開源節流。可考慮審計公務員人手效率，探討削支提效的可能性，進一步發展金融產業，促進跨境金融活動，拓寬政府財政收入來源；吸引優秀的境外學生來港求學。同時政府也應盡可能減少醫療開支，緊守醫管局四大定位，緩解公營醫療機構壓力，提升中醫工作量，從而達致整體醫療資源配置更趨合理、服務效率得以提升。

作者周伯展醫生是香港專業及資深行政人員協會副會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

