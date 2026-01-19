帶 ‧ 路共享｜以共享的心，編織世界觀

帶路共享｜張冉亭

初入醫學院時，一位教授曾問我：「作為未來的醫生，你如何在世界自處？」那時的我，對於世界充滿好奇，但還是懵懂無知，更別說曉得自處。2024年年中，我在學院了解到「共享基金會」消除白內障致盲項目的青年義工計劃。共享基金會致力於公共衛生人道主義援助，作為醫學生，我產生了共鳴。



2024年初夏，抱着探索世界的熱誠，我跟隨基金會的團隊到達東南亞國家老撾的巴色市參與消除白內障致盲項目的義工工作。那酷熱焦燥的軍事醫院裏，兩部流動手術車竟能每天讓40多位白內障病人重見光明，着實讓我驚嘆。那次的經歷在我心中埋下了一顆種子，驅使我今年參與共享基金會為期一年的青年大使計劃，深入探求基金會如何貫徹宗旨。

2025年年末，為期兩天的青年大使實習計劃由共享基金會主席梁振英的演講揭開序幕。梁先生強調年輕人不論身處哪個領域，都不可缺少世界觀。要建立世界觀，必先從人入手。

基金會一直實踐「民心相通」的精神，在基建與貿易之外，在國與國之間注入不可或缺的人文力量。我深信，人類之間存在着很多超越時空的共同價值，其中之一便是對家庭的重視。許多來自不同背景的白內障患者，術後最渴望見到的第一個人，往往都是家人，我強烈地感受到，這份情感跨越文化和地域而存在。此外，人們對健康的追求同樣具有普世性。基金會正在積極推廣傳統中醫藥的作用，正是基於健康自古以來在社會中備受重視，並在不同文明中延續不斷。

一個白內障手術，背後召集了各路人馬，包括離鄉別井執行任務的中國醫療團隊、基金會龐大的團隊、合作國當地的同事、一眾熱心的青年大使等。來自各地的人，皆因「推動健康」這個共同使命而聚集。再以基金會的直接飲用水項目為例，它不僅能從根本上預防水媒傳染病，更透過減少約300萬個膠樽的使用，無分地域限制而成就「星球健康」。基金會透過共享健康的理念，連結了人與人，超越地域，跨過時間。

在這個多極化的世界中，所有國家不論大小都應獲平等的尊重與對待。若要從世界的不同極點中，將人類的共同福祉連繫起來，我們必須先放下自身的驕傲，放下施者與受者的區分，願意主動接觸和真誠溝通。「民心相通」看似受語言和文化的阻隔，但回想起最近東帝汶學生到訪基金會總部交流，東帝汶醫學生的熱情與真誠分享，讓我體悟到其實憑着一個笑容、一份勇於學習的態度、和一顆共享的心意已可達到。

或許真正的「自處」，從來不是一個答案，而是懷抱着對人類、人文和世界的好奇；憑着勇於改變的態度，走進不同的故事裏，盡己所能共享所有。我期待着隨基金會踏足世界各地，用自己走的每一步編織我的世界觀，同時透過推動健康，在浩瀚宇宙和茫茫人海中找到自己在的角色。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、瓦努阿圖、斐濟、中老鐵路、柬埔寨金港鐵路等。

