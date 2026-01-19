來稿｜AI與Web3驅動香港數字銀行發展範式轉移

來稿作者：香港銀行公會



近年來，數字銀行在香港的發展步伐迅速，從初期的市場探索，逐漸邁向服務普及與功能多元的新階段。這一轉變的成功，不僅得益於「全線上服務」所帶來的操作便利，更在於其對銀行服務核心流程的重新構建，在嚴謹監管架構下，打造出一個以科技為本、用戶為先的現代金融服務平台。



數字銀行早已超越「將傳統銀行搬上手機」的概念，而是在系統設計、服務體驗與技術應用方面實現根本性革新。當中，人工智能（AI）、Web3應用，以及數字資產正迅速成為數字銀行生態的關鍵組成，驅動整個金融體系朝着更智能化、去中心化與數碼資產化的未來邁進。

AI：推動智慧金融的關鍵引擎

AI作為數字銀行創新發展的核心技術之一，不僅顯著提升了服務效率，更重塑了金融服務的個性化體驗與風險管理模式。本會調查顯示，高達92.6%的公眾與99.4%的中小企業認為，數字銀行在AI應用方面已領先於傳統銀行。

對個人客戶而言，AI能夠深入分析其消費行為、財務目標與風險偏好，提供更貼身的儲蓄、投資與貸款建議；智能客服與虛擬助理則提供24小時即時支援，大幅提升互動效率與體驗流暢度。在保安層面，AI驅動的實時異常監測與行為分析技術，能有效識別潛在詐騙與身份盜用風險，為用戶資產提供主動性防護。

對中小企業而言，AI的應用更延伸至營運與決策層面。例如，透過整合企業交易數據，AI 可協助預測現金流、判讀市場趨勢，並進行更準確的信用風險評估，為企業制定營運策略與提升融資效率提供強而有力的支持。調查亦指出，85%的公眾與98.8%的中小企業認為，AI顯著或一定程度提升了銀行服務的整體體驗。

Web3與數字資產：金融基礎設施的重構力量

在數字銀行的創新路徑中，Web3技術與數字資產的應用正逐漸成為重塑金融基礎設施的重要支柱。

根據本會早前的調查，超過90%的中小企業與80%的公眾表示有意透過數字銀行使用受監管的數字資產。

這些數據反映出兩大趨勢：其一，數字銀行在推動數字資產合規應用方面，已建立起初步的市場信任；其二，穩健且透明的監管制度，是推動創新資產普及與降低金融風險的必要前提。數字資產作為連結傳統金融與數字世界的關鍵橋樑，將在支付、清算、跨境交易等場景中發揮越來越重要的作用。

從服務提供者到創新生態系統建構者

在 AI、Web3與數字資產等關鍵技術驅動下，數字銀行的角色正經歷一場深層次的轉變：從單一的金融服務提供者，走向成為連接實體經濟與數字世界的創新平台。這些技術不僅是提升效率的工具，更是構建未來金融生態系統的基石。

展望未來，數字銀行將持續在科技創新與監管合規之間尋求平衡，推動香港金融服務業邁向更高效、更智能、更普惠的發展方向。香港數字銀行業界亦將繼續致力推行公眾教育，提升社會各界對數字銀行的認知與信任，並透過政策倡議與行業協作，共同建構一個具備全球競爭力的智慧金融生態。

作者是香港銀行公會。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

