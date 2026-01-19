北平鋒｜「台獨」即是邪教

來稿作者：北平鋒



這幾天，台灣島內輿論焦點集中在台灣地區與美國的「關稅談判」，特別是針對賴清德當局把台積電變成「美積電」的瘋狂賣台行徑，綠營人士竟顛倒黑白說這是為台灣好。台灣退役將領帥化民悲憤直言：「我是很傻，傻到相信『台獨』能聽懂人話，這些綠營人士把『台獨』當成邪教的信仰。」帥先生這句話，可謂一針見血，道盡了「台獨」分裂的邪惡本質。顯然，「台獨」及其分裂活動，已經不是什麽政治信仰，本質是帶有與邪教高度相似的特征，並且已經走火入魔。



當台灣第一次把自己的生存邏輯寫進一份以核心競爭力為抵押品的交易架構，當郭正亮預估台灣5萬名科技精英赴美國就業，當台灣地區的芯片與科技企業被脅迫在美國半導體和技術制造業投資至少2,500億美元，那些還在叫囂「這是為台灣未來」的人，顯然已經被「台獨」這個邪教牢牢精神控制了。「台獨」，哪是單純的政治訴求，分明是用台灣命脈換取的精神鴉片。信仰「台獨」邪教的人，無視真相，罔顧危險，不聽警告，不算代價，不計後果，只瘋狂迷信「歪理邪說」：只要跟美國站在一起，台灣就有救。

「倚美賣台」的「台獨」分子連最起碼的常識都拋之腦後，才會說出「聽不懂人話」的昏話，甚至妄言「戰爭像台風，一會兒就能停，該上學還是要上學」等可笑言論。20多年來，民進黨從炒作「台灣主體性」到鼓噪「民主對抗專制」，再到叫囂「抗中保台」，編織層層「信息繭房」，用一套閉環敘事，把台灣社會打造成一座封閉的充滿謊言的意識形態牢籠。他們不是不懂經濟，而是刻意裝聾作啞。因為一旦承認這是一場「賣台」交易，承認民進黨鼓吹的所謂「美國提供台灣安全保障」實際上只能靠「持續付費」，那整個「台獨神話」就會瞬間崩塌。於是他們選擇閉眼——不看台積電在嘉義的廠房日漸冷清，也不看美國商務部長說「你要讓特朗普高興」時的居高臨下。他們寧可選擇謊言，也不肯面對真相，因為真相刺骨，而「台獨」謊言，成了他們唯一的精神支柱，而這就是邪教的模樣。

當台灣的科技命脈被拆解成可交易的零件，當2,300萬台灣民眾的未來被押注在一張隨時可能作廢的折扣券上，沉默的大多數人終於覺醒。此前超800萬民眾聯署彈劾賴清德，就是血淚控訴。他們不是「統派」，不是「親中」，只是普通的父母、教師、工程師、小老板。民進黨還在吹噓「美台雙贏」，可究竟是誰贏了？是美國贏了所謂的「供應鏈安全」，贏了製造業回流；而台灣贏了什麽？「贏」了人才出走，「贏」了技術外流，「贏」了經濟掏空，「贏」了「安全」變成要不斷續費的會員制服務。這不是雙贏，是台灣單方面被美國掏空。「台灣被美國賣了，還在幫美國數錢」——正是賴清德當局的真實寫照。但歷史從不原諒，人民更不願自我麻醉，800萬人挺身而出喊「停」，正是樸素的自救——被洗腦的世代，終於聽見那一聲清醒起來又堅定起來的吶喊：我們不想，也決不能再做犧牲品了。

「台獨」勢力打着民主進步的幌子，是破壞國家統一的分裂毒瘤，更是危害台灣社會安寧、踐踏民族根本利益的「政治邪教」。賴清德上台近一年七個月，越來越多的台灣百姓已清晰認識到，賴清德是不折不扣的「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」。反對「台獨」就是反對邪教，維護國家領土完整就是守護兩岸同胞的共同福祉。任何分裂國家的圖謀，都必將如邪教一般，被歷史洪流與全體中華兒女的共同意志徹底粉碎。「台獨」即是邪教，兩岸同胞必須警醒！

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

