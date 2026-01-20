來稿｜分水嶺上的抉擇：美式東亂西穩霸權 VS 中國命運與共擔當

來稿作者：高松傑



一邊拖欠聯合國、世衛組織等國際機構38.6億美元會費，一邊動輒甩出7,000多億美元軍費打造戰爭機器；一邊高喊「退群」甩鍋國際責任，一邊鼓搗「和平委員會」妄圖壟斷全球衝突治理權。美國一場又一場自導自演的雙標鬧劇，把霸權主義的虛偽與荒誕演繹得淋漓盡致。



拖欠會費突破道義底線

如果說拖欠會費是美國霸權的「常規操作」，那此番行徑早已突破國際道義的底線。作為全球頭號經濟強國，美國欠繳的會費不過是其軍費的零頭，卻被當成拿捏國際組織的「政策杠杆」——交不交、交多少，全看對方是否聽命於美國的指揮棒。

世衛組織要推進全球公共衛生合作？先欠着會費再說；聯合國要維護國際公平正義？不交錢就是最好的施壓。這種「既要當規則的制定者，又不願做義務的承擔者」的無賴邏輯，恰似市井裏欠錢不還還叫囂「規矩得按我的來」的潑皮，將「美國優先」的自私本質暴露無遺。更諷刺的是，美國前腳宣布退出世衛組織，後腳連拖欠的會費都懶得結清，活脫脫一副「我走後哪管洪水滔天」的霸權嘴臉。

國際治理變成金錢遊戲

比欠費更荒誕的，是特朗普政府最新鼓搗的「和平委員會」這場政治鬧劇。打着「解決全球衝突」的幌子，這個委員會卻處處透着「一言堂」的霸道：特朗普身兼首任主席與終身主導者，手握成員指定、決策審批的絕對權力；10億美元的「永久席位」門檻，更是將國際治理變成了「金錢遊戲」。

所謂的「和平」，不過是美國主導的霸權秩序——加沙地帶戰後治理要繞開巴勒斯坦代表，要服務美國中東地緣利益；全球衝突解決要架空聯合國，要打造美國版「小聯合國」。可笑的是，這個號稱「維護和平」的機構，連盟友以色列都看不下去，公開批評其違背自身政策；更遑論巴勒斯坦的強烈抗議、多國的聯合抵制。如此不得人心的「和平」，說到底不過是特朗普為競選連任堆砌的政治籌碼，是美國「獨霸西半球，爭霸東半球」戰略的又一工具。

毀滅秩序維護自身霸權

說起這十字戰略，更是道破了美國的霸權野心。為了逆轉「東升西降」的時代大勢，美國竟妄圖將東半球打造成混亂的「戰場」：經貿戰、科技封鎖輪番上陣，地緣衝突、難民危機刻意製造，恨不得將所有混亂都引向東半球，以此換得西半球的「穩定可控」。

這種「東半球越亂，美國越好」的暗黑邏輯，與「和平委員會」的口號堪稱絕妙的諷刺：一邊在東半球播撒戰亂的種子，一邊在國際舞台上高舉「和平」的幌子，這般分裂的行徑，恐怕連美國自己都難以自圓其說。

中國藥方貢獻全球治理

與美國的霸權操弄形成鮮明對比的，是中國為全球治理貢獻的智慧與方案，兩者的差異清晰可見：

1. 美國靠38.6億欠費施壓國際組織，中國用四大倡議貢獻全球治理方案。

2. 美國搞10億美元買「和平」霸權俱樂部，中國以共商共建共享破治理赤字。

3. 美國謀「東亂西穩」零和博弈，中國推合作共贏破解治理三大短板。

4. 美國建機制繞開聯合國搞一言堂，中國提倡議補全球治理代表性不足。

5. 美國霸權操弄透支國際信譽，中國方案踐行多邊主義凝聚共識。

2021年9月至2025年9月，中國先後提出並推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，其中最新的全球治理倡議，更是精準切中當今時代四大全球治理赤字之弊，有力回應全球治理存在的代表性不足、機制權威性遭到侵蝕和有效性有待提升等三大短板。這份中國方案摒棄「霸權主導、零和博弈」的陳舊思維，秉持共商共建共享的全球治理觀，主張以合作代替對抗、以共贏代替獨占，為破解全球治理難題指明方向。

命運與共信念終將崛起

從拖欠會費到退群甩鍋，從炮製「和平委員會」到佈局「東西半球爭霸」，美國的每一步操作，都在透支自身的國際信譽。它以為靠霸權就能壟斷國際秩序，卻忘了多邊主義的潮流浩浩蕩蕩；它以為靠攪局就能逆轉時代大勢，卻忽視了和平發展才是人心所向。

過去一年，乃至今年預見的世界，恐怕仍會因美國的霸權操弄而難以太平，國際格局演變正走向重要分水嶺。與此相對，我們中國仍然從容自信、破浪前行，在世界大變局中擎命運與共旗幟、聚全球治理合力、揚合作共贏風帆，保和平、促合作、應變局、擔道義，不斷開創中國特色大國外交新境界，為人類發展進步作出新貢獻。這場霸權鬧劇的終章，早已寫就——當一個國家將私利凌駕於國際道義之上，將霸權偽裝成和平，等待它的，只會是國際社會的唾棄與時代潮流的拋棄。而中國提出的全球治理方案，正以順應時代潮流的胸懷與擔當，凝聚起共建美好世界的磅礴力量。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

