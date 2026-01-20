來稿｜美參議員推撤香港經貿辦特權——披上偽善外衣，粗暴踐踏法治

來稿作者：李頴彰律師



美國參議院部分政客近期再次上演一場罔顧法理與現實的政治鬧劇，聯手推動所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》，企圖透過國內立法手段，威脅撤銷香港駐美經濟貿易辦事處享有的外交特權與豁免權，甚至以此作為籌碼勒令其關閉。這種行徑披着維護人權與民主的偽善外衣，實則是對國際法治精神的粗暴踐踏，更暴露了華盛頓決策層在面對自身內部危機時，試圖透過製造外部敵人來轉移視線的慣用伎倆。這不僅是對香港特區自治地位的惡意抹黑，更是對全球自由貿易體系穩定性的公然挑釁。



長臂管轄凌駕國際法治

香港在國際經貿舞台上的獨特地位，絕非源自美國政府的單方面恩賜或任何外國法律的授權。作為單獨關稅區的法律基礎，堅實地建立在《基本法》的憲制框架之上，並獲得世界貿易組織等多邊國際協定的明文確認。美國政客試圖以一國之國內法凌駕於國際公約之上，透過所謂的年度認證機制來單邊審視並裁定香港的國際地位，這種長臂管轄的霸權邏輯，在本質上是對國際法主權平等原則的蔑視。若任由這種荒謬的邏輯泛濫，國際社會將陷入強權即公理的混亂狀態，任何經濟體的合法權益都將淪為大國政治博弈的犧牲品。

美方政客在法案中反覆提及的所謂香港自治受損論調，完全是基於意識形態偏見的雙重標準，經不起任何客觀事實的檢驗。任何主權國家皆擁有維護國家安全的天賦權利，這是現代國家生存與發展的基石。美國自身構建了全球最為龐雜且嚴苛的國家安全法律體系，從《愛國者法案》到無孔不入的情報監控網絡，其執法手段之強硬世人皆知。然而，當香港透過合法立法程序堵塞國安漏洞、讓社會從黑暴動盪中重回正軌時，卻被美方扭曲為對自由的打壓。這種邏輯上的精神分裂，刻意無視了法治穩定才是商業繁榮先決條件的普世真理。一個充斥着街頭暴力與恐怖主義威脅的城市絕無可能維持國際金融中心的運作，國安法的實施恰恰是為了鞏固香港作為法治社會的底氣，為包括美資在內的所有國際投資者提供最堅實的法律保障。

政治豪賭損人不利己

這項法案無疑是一場損人不利己的政治豪賭，其最終代價將由美國自身的商界與消費者承擔。長期以來，美國在香港享有巨額的貿易順差，其金額之龐大在全球貿易夥伴中名列前茅。超過1,200家美國企業選擇在港深耕，涵蓋金融、法律、會計及物流等核心高端服務業，它們看中的正是香港作為通往大灣區乃至整個亞太市場的超級聯繫人角色。香港經濟貿易辦事處的職能，在於促進雙邊經貿往來、文化交流及釐清商務政策，是連接兩地商界的務實橋樑與潤滑劑。若美方出於政治算計強行切斷這官方溝通渠道，受害最深的必然是渴望進入中國市場的美國商界，以及那些依賴暢通貿易資訊的美國投資者。這種為了撈取廉價政治資本而犧牲本國商界核心利益的做法，顯示出部分美國政客已陷入非理性的政治狂熱之中，完全背離了經濟理性的基本原則。

更為荒謬的是，該法案試圖將經貿辦事處妖魔化為政治滲透與情報搜集的工具，這純屬以己度人的惡意投射與陰謀論心態。香港駐美機構一直以來恪守當地法律，專注於推廣商貿與文化，其運作模式透明、專業且克制。反觀美方部分駐外機構長期以來在世界各地扮演的角色，往往涉及干預別國內政、策動顏色革命與輸出意識形態。美方政客將正常的經貿推廣活動抹黑為惡意影響，不過是為了掩飾自身在面對中國和平崛起時的戰略焦慮與自信缺失。這種冷戰思維的復活，試圖在經貿領域築起意識形態的高牆，不僅無助於解決美國國內通脹高企、債務危機及社會撕裂等深層次結構性矛盾，反而會因人為製造貿易壁壘而進一步削弱美國市場的開放形象與國際信譽。

香港發展韌性無懼恫嚇

香港的繁榮與發展韌性，從不依賴於某一個西方國家的單方面認可或施捨。隨着全球經濟重心不可逆轉地向東方轉移，香港正積極融入國家發展大局，並深化與東盟、中東及一帶一路沿線國家的經貿合作。這種多元化的戰略佈局，使得香港具備了足夠的底氣與迴旋空間去應對外部的無理打壓。若美國執意選擇閉關鎖國，將香港拒之門外，結果只會是自我孤立於亞洲蓬勃發展的機遇之外。資金與人才總是流向法治健全、市場開放且政治穩定的區域，香港在一國兩制下的獨特優勢，包括普通法體系、資金自由流動及簡單低稅制，正正是吸引全球資本的磁石，這一點絕不會因華盛頓的一紙法案而有絲毫動搖。

此外，不能忽視該法案背後所隱藏的美國國內政治博弈因素。在美國當前極度極化的政治生態下，反華已成為一種廉價且安全的政治正確。這些政客透過攻擊香港來展示強硬姿態，試圖以此賺取選票與政治光環，卻完全無視這種短視行為對中美關係大局的破壞性影響。他們將香港視為政治提款機，肆意消費香港的國際聲譽，這種機會主義的政治投機行為，不僅缺乏大國政治家應有的戰略眼光，更暴露其道德底線的淪喪。然而，中方一向講求對等反制，若美方一意孤行推動法案落地，必將面臨中方堅決有力的回擊，屆時美國在華利益必將受到波及，這筆政治帳與經濟帳，相信華盛頓的理性派系應當懂得如何計算。

這場政治鬧劇的結局，註定不會按照美國政客編寫的劇本發展。歷史將證明，試圖透過政治恫嚇與制裁大棒來阻礙香港與世界聯通的企圖是徒勞的。香港作為國際金融中心的地位，是由其完善的制度優勢、幾代人的辛勤耕耘以及背靠強大祖國的戰略地位所共同鑄就。面對無理的挑釁與打壓，香港不僅不會退縮，反而會以更加開放的姿態擁抱真正的多邊主義，在更廣闊的國際舞台上展現其不可替代的價值。美國政客若繼續沉迷於零和博弈的幻想中，最終只會發現自己站在了歷史錯誤的一邊，目送香港在新的國際經貿版圖中破浪前行，而他們所留下的，只會是破壞國際秩序的歷史罵名。

作者李頴彰是執業律師，熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項。



