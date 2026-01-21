來稿｜讓掌聲轉化為腳步聲：如何將義工熱誠積累為社會資本？

來稿作者：徐小龍博士



新歲伊始，筆者有幸參與了兩場以「行善」為核心的盛會。置身其中，不僅感受到掌聲的溫度，更深刻體會到社會對於重塑互助精神的渴望。作為一名長期參與青年發展與義工服務的觀察者與實踐者，筆者深信，將一時的感動轉化為長久的改變，關鍵在於讓每個人，尤其是青年，看到自己「能參與」、願意參與，並在參與中累積信心與能力。



試想，若以測量師的語言來比喻，城市的穩健運行不僅依賴可見的硬體設施，更取決於「看不見的承載力」——即市民之間的互信、互助與參與。這些潛在的社會資本構成了城市韌性的基石，而義工文化，正是將這些資本由潛存轉為顯現的最佳途徑。

被看見的善意：

兩場嘉許禮的隱喻

筆者參與的兩場盛會，分別是「香港義工獎頒獎禮暨論壇2025」與「愛心行動獎2024-2025」。前者以「青年力量」為核心，嘉許了傑出青年義工、團隊與學校，並聚焦於從個人到群體的義工文化成長；後者則是一場青春的宣誓，從全港500多份提名中甄選出20位「愛心行動學生大使」，以彰顯學子在服務中的熱血與韌性。

儘管這兩場嘉許禮形式不同，但它們有着共同的隱喻：義工文化的推動，不僅需要少數人的孤勇，更需建立完善的「社會認同機制」。這些機制能讓行善者感到被支持，讓初次參與的青年確認航向，也讓旁觀者意識到：「原來，我也可以成為這股力量的一部分。」

在眾多獲獎者的故事中，最令人動容的往往不是那些驚天動地的壯舉，而是點點滴滴的真實瞬間。這些故事證明，公民意識並非與生俱來，而是在一次次貼近他人、理解差異與承擔責任的過程中逐漸成形。對筆者而言，這些「微小但持續」的參與，正是城市在壓力中保持穩定的緩衝與支撐。

青年義工黃樂晴：

將「共融」變為行動方法

榮獲傑出青年義工的黃樂晴現正就讀中六。她自幼受童軍「日行一善」與「多元共融」理念薰陶，其後將這份價值觀落實於校園與社區之中，推動「非華語學生共融義工系列」，精準切中社會痛點。黃樂晴因觀察到非華語學生在校園中常因語言不通而被孤立，便設計了一系列活動，讓非華語學生與本地學生透過合作逐步建立信任，並打破心理隔閡。

她的高明之處在於，將抽象的「共融」理念轉化為可操作的「共同經歷」。她並未強調刻意的「幫助」，而是透過任務合作、遊戲競技與深度對談，讓參與者在活動中自然建立聯繫。正因如此，她成功服務了超過百名不同文化背景的學生，讓彼此從「不知所措」到真誠互動。

更難能可貴的是，黃樂晴在推動服務的同時，還展示了其「策動參與」的感染力。她成功邀請原本對服務冷感的同學加入行列，見證對方從沉默旁觀到積極投入；並號召近200名同窗參與共融活動。這提醒我們，青年領袖的價值不僅在於個人的付出，更在於重塑同儕圈子的價值觀——一個人的先行，往往能帶動一群人的跟進。

而這段義工經歷，對黃樂晴而言並非終點，而是起點。她計劃將中學時期的實踐帶入未來的社工生涯，展現義工經驗如何昇華為人生志業。

佛教沈香林紀念中學：

用科技回應人性的需求

獲頒「賽馬會眾心行善傑出愛心學校獎」的佛教沈香林紀念中學，則以創新的方式示範了科技如何回歸人性。該校師生團隊運用人工智能生成圖像技術，為長者「補拍」婚紗照，修補歲月的遺憾。這項服務的意義不僅在於技術的應用，更在於情感的連結，讓學生在操作科技的同時，學會傾聽與理解。

指導老師周華感言，這項計劃的核心，是希望讓學生明白科技不應只停留於冰冷的數據與競賽，而應回應人性的需求。在服務過程中，學生得以深入了解長者的生命故事，並參與代際對話，讓情感在互動中融入科技操作。家屬的一紙謝函，更讓參與者感受到服務的重量。

這項計劃的影響還不止於此。它延伸至安寧病房，為臨終病人提供珍貴的影像記錄，觸及陪伴、告別與尊嚴等生命核心議題。除此之外，該校更嘗試以科技為基礎，拓展出更多元的服務形式，例如結合智能影像技術，為行動不便的長者設計專屬的紀念冊，讓服務的成果長久保存。

這些創舉充分展現了學校如何將教育與社會服務結合，並透過科技回歸人性的初心。從學生的視角而言，他們不僅學會了技術，更體會到人與人之間的真摯連結，為自己的成長增添了厚度與深度。

嘉許文化三重作用：

善意如何變成社會資本？

義工文化的核心價值，不僅在於當下的服務，更在於其對整個社會的長遠影響。而嘉許文化在推動義工服務的過程中，發揮了三重作用：

第一，把分散的善意整理成「公共敘事」。許多義工服務發生在生活的邊緣地帶：照顧者互助、陪診、基層探訪等。若缺乏表揚與記錄，這些善意容易被社會忽視。嘉許文化的第一重作用，便是將這些分散的努力串聯成「公共敘事」，讓社會重新看見：在矛盾與對立之外，我們仍在互相扶持，仍有善意流動。

第二，培養年輕人的公民意識。對青年而言，獎項不僅是一紙證書，更是一種社會信號：你的付出是被看見的。這種正向的回饋能幫助他們建立「我與社區休戚與共」的身分認同，從而更自然地選擇參與公共事務，甚至將服務精神內化為人生的一部分。

第三，促進社會互信與和諧。真正的和諧並非沒有分歧，而是即使存在分歧，仍保有互信與合作的意願。嘉許文化的最大價值，便在於為不同背景、角色與階層的人提供一個共同的價值基礎——只要你願意為公共利益多走一步，就值得被尊重與肯定。當欣賞彼此成為一種社會習慣，互信便能取代對立，善意也能不斷擴散。

讓掌聲化為腳步聲

讓熱誠延續成改變

義工嘉許禮的意義從來不止於頒獎的那一刻，而在於它為城市積累的「隱形力量」。每一位獲獎者都是一個磁場，吸引更多人走出冷漠，投入行善。這些故事告訴我們，城市的溫度並非來自單一的英雄主義，而是許多普通人日復一日的微小付出。

新的一年，讓我們把感動化為驅動力，將掌聲轉化為腳步聲。無論力量大小，只要願意踏出第一步，我們便是在為香港儲蓄最珍貴的資產——一個充滿韌性、溫暖且值得驕傲的家。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師，長期關注青年發展、房屋政策及社會服務議題。



