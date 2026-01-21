陳博智｜讓漁民成為保育夥伴　使「保護海洋」走向「和諧共生」

來稿作者：陳博智議員



特區政府於去年12月更新《香港生物多樣性策略及行動計劃》（BSAP 2035），並啟動新一階段為期十年的行動，標誌着香港的生物多樣性保育工作邁入新篇章。該計劃呼應《昆明—蒙特利爾全球生物多樣性框架》以及國家「生態文明建設」方向，提出以「全民共建、生態為本、創新協作」為核心的行動架構，致力於促進自然與社會經濟的協調共生。



筆者高度認同《BSAP 2035》的願景與策略取向。對香港而言，保育生物多樣性並非單純的環保議題，更深層地關乎糧食安全、海洋健康與社區可持續發展。正如環境及生態局局長謝展寰近日發表網誌表示，生物多樣性與人類福祉息息相關；唯有讓保育理念滲透政策制定、產業發展與日常生活各個層面，方能真正實現「人與自然和諧共生」。

以系統思維推進海洋保育與漁業共生

香港漁業的可持續發展，離不開健康的海洋生態系統。BSAP 2035提出以生態系統為本的管理理念，並強化海洋、濕地及郊野地區的保育措施，方向值得肯定。然而，在高度城市化和海域使用密集的背景下，單以大幅擴增法定海洋保護區（MPA）的方式，短期內未必具備可行性。實際上，當前約5%的MPA覆蓋率要提升至30%，在空間規劃、監管資源及生計調整上均面臨挑戰。

筆者認為，更務實的做法是完善現有MPA制度，同時探索其他有效區域保護措施（OECM），以多元化方式推動保育與生計共融。透過運用科學研究與傳統生態知識（Traditional Ecological Knowledge, TEK）相結合，可深入探討漁業活動與海洋棲息地、瀕危物種之間的互動機制。這樣的科學基礎決策，既能促進資源恢復，也有助於維護漁民的長遠穩定與尊嚴，體現「以人為本的自然管理」。

讓漁民成為保育的夥伴

BSAP 2035明確提出要加強社區參與和跨界協作，這正是香港海洋保育能否落地的關鍵。漁民社區不僅擁有豐富的地方知識與文化遺產，在氣候、物種和捕撈變化的長期觀察中，也累積了第一手的生態資料，有關基層知識可以作為學術研究和政策設計的重要補充。

特區政府可考慮建立更制度化的合作平台，邀請漁民代表、科研機構及民間組織共同參與，發展具地區特質的社區保育計劃。透過「參與式治理」方式，讓漁民從被管理的對象轉化為共同治理的夥伴，在生物多樣性保育中「有角色、有聲音、有回報」。此舉既可提升政策的社會接受度，也能凝聚長遠的社會支持，使保育成為推動可持續社區發展的內在動力。

結合生物多樣性與社區轉型

推動生物多樣性保育的同時，亦應兼顧漁農社區的轉型與振興，兩者實為一體兩面。傳統漁業地區普遍面對資源枯竭、人口流失、基礎設施老化等挑戰；但若能將OECM概念與社區發展相結合，保育工作則不再是一種限制性措施，而是創新發展的機遇。

具體而言，我們可通過漁村、避風塘等周邊的公共空間優化，建設兼具生態、文化與教育功能的多用途設施，例如生態學習徑、社區魚塘及海洋文化展示區。同時，政府可利用OECM試點引入和培養來自漁業、科研、社區發展及公益領域的複合型人才，並推動可持續捕撈、負責任養殖，以及漁具改良與回收體系建設，逐步形成可複製、可擴展的社區為本OECM模式。

筆者相信，這種「以社區為本」的OECM實踐，可提升地方生物多樣性管理效能，還能激發居民的歸屬感與參與意識。

共建灣區生態文明新樣本

香港漁業社區的處境，可說是華南沿海及島嶼傳統漁業地區的縮影。香港與內地在資源永續利用、社區現代化、生計保障與文化延續等方面高度共通，具備互學互鑑、協同發展的巨大潛力。香港在科研能力、政策靈活性及國際合作網絡方面具備優勢，而內地則擁有雄厚的產業基礎、管理經驗與廣闊市場。

在粵港澳大灣區框架下，粵港雙方完全有條件透過跨界協作，共同探索並實踐符合本地生態、經濟與文化特點的OECM路徑，並與「藍色經濟」、「生態文明」及鄉村振興等國家發展方向深度融合，為區域層面的生物多樣性保育與可持續發展提供示範。

筆者相信在特區政府的持續推動、國家政策的有力支持下，香港有條件成為東亞地區可持續漁業、生物多樣性保育及漁業社區振興的重要示範平台。我期待與政府、科研機構、漁民社區及各界伙伴攜手合作，共同落實《香港生物多樣性策略及行動計劃 2035》，透過賦能社區與制度創新，為建設生態文明與海洋強國貢獻漁民社群的智慧與力量。

作者陳博智是立法會功能界別（漁農界）議員。



