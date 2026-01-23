地球之友｜跨越國界的生態警號：氣候變化重塑物種版圖與疾病傳播

來稿作者：洪藹誠博士



無論是登革熱還是日本腦炎，香港對蚊媒傳播的疾病並不陌生，但最近幾個月，基孔肯雅熱已成為最新的公共衛生隱患。今年10月底，香港錄得首宗本地感染病例，隨後又確認了另外九宗病例，儘管該病毒並非本地流行病。為此，當局最近關閉了青衣自然徑，並展開大規模的蚊患防治工作。



今年，受蚊子困擾的並非只有中國，遠在9,500公里外的冰島，10月竟發現了第一隻蚊子。雖然這個島國擁有豐富的沼澤和池塘，為蚊蟲提供了理想的繁殖環境，但寒冷的氣候一直使得它們難以在此穩定繁殖，冰島因此成為少數幾個沒有蚊子的地方之一。然而，今年早前的破紀錄高溫改變了這一情況。隨着氣候變化導致氣溫上升，蚊子的繁殖期得以延長，並開始擴散到以往氣候寒冷、不適合它們生存的地區。

這與史丹福大學於去年9月發表的一項研究結果一致，該研究將氣候變化與登革熱的傳播，以及多個州和地區記錄的本地感染病例聯繫了起來。通過分析中美洲、南美洲、東南亞和南亞的21個國家，研究人員發現，氣候變化導致的氣溫上升每年額外增加了460萬宗病例。他們預測，到2050年，生活在這些地區的2.62億人中，登革熱的發病率可能會增加一倍，而生活在較冷地區的人面臨的風險增幅將更為顯著。

氣候變化的影響並不限於蚊子族群的遷移和擴散。例如，壺菌病（Chytridiomycosis）已導致全球兩棲動數量大幅銳減，原因在於氣候變化減緩了氣溫波動並增加了雲量，使致病的壺菌真菌得以大量繁殖。此外，海洋魚類為了保持涼爽，開始向極地或更深的水域遷徙，迫使熱帶地區的漁民不得不前往更遙遠的水域捕魚。同時，氣候變化還改變了海鳥、鯨魚及其他物種的遷徙時間與模式，進而影響它們原本提供的生態系統服務。

然而，並非所有物種都能夠遷移。例如，像植物這樣的固著性物種，由於缺乏將種子傳播至更適宜氣候區域的機制，其棲息範圍可能會隨着時間逐漸縮小。另外，珊瑚礁雖然支持了全球約25%的海洋物種，但在香港，氣候變化引發氣溫上升與降雨增強，導致海水鹽度暫時下降，最終造成珊瑚群落的大規模白化和死亡。

我們人類也屬於這一類群體，儘管我們並非受制於生理上的限制，而是受到政治和/或經濟因素的約束。生活在氣候脆弱國家的人民正面臨越來越大的風險，包括野火、洪水及海平面上升等災害。在11月底至12月初，亞洲部分地區遭受季風暴雨和熱帶氣旋引發的洪水和山泥傾瀉的襲擊，導致超過一千人喪生，數百萬人流離失所。事實上，並非所有人都能負擔在地勢較高的地區重建家園或遷居其他國家的費用。即使對那些具備能力的人來說，氣候難民的大量湧入也可能引發收容社區或國家的社會緊張局勢。

氣候變化的影響無處不在，且遠不止於蚊蟲，還波及生物多樣性、生態系統以及我們的生計。我們需要採取各種適應策略，例如加強醫療體系以應對疾病傳播、修復棲息地，遷移物種以保護生態系統等。這些措施不僅是為了保護我們自身，更是為了守護脆弱的物種。然而，更為重要的是，積極減少碳排放已成當務之急，以遏制全球暖化的進一步惡化及其對物種重新分布的破壞性影響。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。



