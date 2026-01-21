來稿．中六生｜改革永居權：「七年計時制」轉向「貢獻積分制」

來稿作者：謝鈞睿



《香港基本法》第24條第2款所確立的永久性居民身份（Right of Abode/ROA）制度，自1997年回歸以來，已成為塑造香港人口結構、經濟活力與社會凝聚力的最重要機制之一。其中最核心、最具爭議性的安排，正是「在香港通常居住連續七年」即可申請永久居留權的規定。這套以「時間」作為主要甚至唯一實質門檻的制度，在過去近30年間，既成功吸納了數以十萬計的新香港人，也衍生了一些深層次問題。



反思現行七年居留制度缺失

根據入境處指引及法院案例，「通常居住」並不要求每年在港超過183天，只需證明香港為「生活重心」（如有住址、銀行流水、稅單、子女就學等）。近年小紅書等平台已流傳大量「低成本永居攻略」，教導申請人如何以最少實質逗留時間湊齊證明材料，甚至長期離港仍成功獲批。這已變相將「七年制」異化為「材料堆砌制」，嚴重背離制度原意。

現行「七年制」的根本邏輯缺陷在於，它將「居留時間」簡單等同於「對香港的貢獻」，卻嚴重忽略了貢獻的形式、質量、持續性與可量化程度之間的巨大差異。七年之內，不同群體對香港的實際投入可謂天壤之別：有人透過高薪專業工作、創業或投資，每年繳交數以百萬甚至千萬港元稅款，為公共財政作出巨額承擔； 有人在關鍵短缺行業（如醫療、科技研發、先進製造、金融專業服務）填補人力缺口，直接提升香港國際競爭力； 有人帶來國際網絡、專利技術或產業鏈上游資源，帶動長期經濟乘數效應；但也有人主要從事低技術、低收入工作，稅務貢獻較低，更有極少數個案涉及福利欺詐或灰色經濟活動。

把以上截然不同的人群置於同一把「七年尺」之下，最終賦予完全相同的永久居留權利（包括不可被遞解出境、無條件居留權、享有全面福利與政治參與權），無論從公平性、經濟理性還是社會可持續性角度而言，難免引發爭議。

防範人才計劃擴張長遠風險

近年來，隨着多項人才引進計劃（資本投資者入境計劃，高才通、優才計劃、輸入內地人才計劃等）的快速擴張，大量高質素人才以短期簽證形式進入香港，七年後即可循「普通居留」途徑轉為永久居民。這種「先鬆後寬」的安排，表面上加速人才流入，實則在「尾門」缺乏有效篩選機制，潛藏長遠風險。前行政長官、全國政協副主席梁振英多次公開指出：「香港永久性居民身份不能打折促銷」，因為此身份不僅涉及經濟貢獻，更牽涉政治權利、社會資源分配、財政負擔及國家安全等深遠影響。一旦「頭門」把關不嚴，「尾門」必然出大問題——包括重演「雙非」教訓，甚或被質疑福利分配不公。

全球主要國際城市與經濟體，在處理永久居留或公民身份時，早已摒棄純粹「時間累積制」，採用以貢獻為核心的積分制或條件制：加拿大的Express Entry系統，將教育、工作經驗、語言能力、職位需求、收入水平等因素全面量化計分；澳洲的技術移民與投資移民，均設有明確的職業清單、薪酬門檻與經濟貢獻要求；新加坡的永久居民申請，除就業穩定性外，更重視稅務紀錄、對本地產業的實際貢獻；即使是傳統移民國家如美國，其EB-5投資移民及部分就業移民類別，亦以資本注入或特定技能貢獻作為主要門檻。

借鑒全球精英建立選拔機制

相比之下，香港現行制度仍停留在「最簡單、最不具分辨力」的計時模式。作為國際金融中心、亞洲高端人才樞紐，香港應當果斷啟動永久居留權制度的全面檢討與革新，核心方向是由「時間本位」轉向「貢獻本位」，建立一套透明、可量化、可審計的積分制度。

初步構想可包含以下幾個層面：

1. 基本居住年期作為基礎分數，但大幅降低權重 連續通常居住滿5年可獲基本分數，滿7年再加分，但總體不超過總分的30至40%，避免純粹「熬年資」。

2. 稅務與財政貢獻作為核心加分項 按累計薪俸稅、利得稅、物業稅繳交額度設定階梯式加分；同時計算強積金供款、社保承擔等，體現「對公共財政實質貢獻者優先」原則。這並非「富人優先」，而是「有能力長期承擔香港成本者優先」。

3. 戰略性人才與關鍵行業快速通道 對列入「香港人才清單」（目前已擴至51項專業）的從業人員，以及醫護、科研、高端科技、綠色金融、文化創意等短缺領域，直接豁免或大幅縮短至三至四年居住要求，並給予高額加分。

4. 創新創業與資本投入專項加分 創辦企業並創造本地就業崗位、取得專利或技術轉移、符合新資本投資者入境計劃（New CIES）標準者，可獲大幅加分甚至快速通道。

5. 負面指標與一票否決機制 長期主要依賴綜援、公屋等公共資源而無相應就業或稅務貢獻者，應延長居住要求至10年以上；任何涉及國家安全風險、嚴重罪行、移民/福利欺詐者，一律永久喪失資格。

6. 國家安全與社會誠信作為絕對底線 所有申請人均須通過嚴格背景審查，任何危害國家安全行為均構成永久拒絕理由。

以財政承擔與戰略技能重塑

香港應盡快啟動全面立法檢討，將永久居留權由「時間本位」轉為「貢獻本位」，建立一套透明、可量化、可公開審計的積分制度。我的初步建議框架如下：

1. 基礎分數（居住年期，權重20%）

•連續通常居住滿5年：40分

• 滿7年：再加30分

• 總居住分數上限70分，避免純粹「熬年資」。

2. 經濟與財政貢獻（核心項目，權重40%）

• 累計薪俸稅／利得稅繳交額：每100萬港元加10分（上限100分）

• 強積金供款總額：每50萬港元加5分

• 物業稅或商業登記稅貢獻：優先肯定「長期承擔香港公共財政成本」者，而非單純「有錢人」。

3. 戰略人才與關鍵行業加分（權重40%）

• 列入「香港人才清單」（目前51項）專業人士：基礎加80分

• 醫護、科研、高端科技、綠色金融、文化創意等短缺領域：直接豁免至三至四年居住要求，或額外加100至150分

• 頂尖人才（上一納稅年度應課稅入息達200萬港元以上）：可直接申請快速通道。

4. 創新創業與資本注入專項

• 創辦企業並創造至少五個本地全職崗位：加80至120分

• 符合「新資本投資者入境計劃」標準並維持投資：加100分以上

• 取得專利或技術轉移至香港企業：額外加分。

5. 負面指標與一票否決機制

• 連續3年以上主要依賴綜援／公屋而無相應稅務貢獻：扣50至100分，或延長居住要求至10年

• 與香港警務處合作：對任何國家安全風險、嚴重刑事罪行、移民／福利欺詐紀錄：一票否決，永久喪失資格，並禁止再次入境香港

• 背景審查不通過：直接拒絕。

6. 過渡安排與公平性保障

• 現有已入境未滿七年申請人，可選擇舊制或新制（五年過渡期）

• 保留基層貢獻途徑（如長年穩定就業、社區服務、義工紀錄）加分項目，確保「多種貢獻形式均獲肯定」。

在轉型路口挑選同舟共濟者

有人會覺得改革後的制度「會變成富人／內地精英專屬通道，加劇貧富懸殊」，「損害香港『相對容易取得永久身份』的吸引力」或「對原有新移民不公平」，但其實積分制可精準設計，並可設立過渡安排（如五年內維持舊制），同時強調改革最終惠及全港市民—包括基層在內，因為更健康的財政、更強的經濟競爭力，才能支撐更優質的公共服務。新制度也可避免單純金錢堆積；增加基層貢獻（如長年穩定就業、社區服務）的加分途徑，真正實現「多種貢獻形式均獲肯定」。現行制度太過於寬鬆，實則造成大量「搭順風車」現象，反而稀釋了香港對頂尖人才的吸引力。

在人口老化、人才持續外流、產業升級壓力、財政結構轉型等多重挑戰交織的2026年，永久居留權這張「入場券」已不能再用最懶惰的方式發放。它必須成為一張有等級、有條件、與實際貢獻大致對等的「積分券」。香港需要的，不是更多「住夠七年」的人，而是更多真正願意、也有實質能力與香港「同舟共濟」、共同面對未來挑戰的人。只有建立以貢獻為本的永久居留制度，香港才能在激烈的大灣區與全球城市競爭中，確保人才紅利真正轉化為長遠繁榮，而非成為財政與社會的長期負擔。

這，才是對七百五十多萬香港市民最負責任、最具前瞻性的移民政策選擇。

