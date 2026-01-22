何建宗｜打破高等院校自資僵局　加速北都大學教育城發展

來稿作者：何建宗



近年香港各大院校均擴大招生，非本地生自費就學人數由相當於本地學額數目的40%增至50%。由於校舍面積有限，宿舍與教學設施面對不少壓力，長此下去將削弱香港本地院校對世界人才的吸引力，甚至影響香港院校在國際上的排名，難以穩固香港教育優勢的金字招牌。在全球「搶人才」日益激烈的背景下，香港政府在洪水橋/廈村、牛潭尾及新界北新市鎮片區預留了超過90公頃土地建設「北都大學教育城」，鼓勵本地專上院校以自資模式與中外知名院校以靈活創新的模式，開拓更多品牌課程、研究合作和交流項目。



目前，政府已通過批准香港科技大學在牛潭尾片區籌辦第三間醫學院，因牛潭尾最快亦要2034/35年才可建成醫學院，科大將動用包括捐款及基金在內的自身資源，斥資20億港元在清水灣建設過渡期校舍，未來還將與政府以約「一比一」的經費分擔比例，共同在牛潭尾建設新醫學院校舍和新綜合醫教研醫院。可見，院校有意出資參與大學城建設，但仍維持政府與院校合作開發建設的路徑，尚未實現「自資」發展模式。大學城總體建設發展耗資大，若缺乏其他市場主體的參與及資金來源，恐難以按時落成。香港高校儲備金充足、信譽度高、償債能力強，部分銀行有意向為高校提供發展貸款。現時大學城其他區域仍未開發，亟需尋覓院校「自資」建設的新模式，加快北都大學教育城的發展。

院校自資恐怕獨力難支

院校的建設資金主要由教資會撥款，但當前香港財政面臨持續壓力，如大學城建設仍采用以政府撥款院校建設的發展模式，會導致公共財政受制約，政府更希望借助院校自身儲備較強的優勢，推動院校以「自資」模式參與北都大學城建設。

根據教資會數據，香港院校資金儲備充足（見表1），香港大學擁有415億港元儲備金排名第一，八大院校儲備金高達1,393億港元。院校儲備金主要分為教資會撥款和非教資會撥款兩部分，教資會撥款主要用於一般及發展儲備基金、各項配對補助金計劃；非教資會撥款的儲備包括自資儲備及捐款等。香港大學校長張翔教授曾在公開採訪中表示，校方只能動用儲備下約3%至5%的利息收入，用來支援教授、研究人員及學生等。院校儲備金的使用受限制，已規劃的資金僅能用於特定用途，不能隨意任用或調動。面對北都大學教育城動輒數十億元，甚至上百億港元的基建投入，若果院校未能更有效利用巨額儲備，探索新的融資模式，誓將拖慢大學城建設，錯過發展香港教育優勢的黃金時期。

聯合市場主體參與建設

要解決院校現實需求，加快大學城建設，就不能再僵持守舊，需要創新轉變自資模式，打破院校在財務上依賴政府的「撥款思維」、「捐贈思維」，逐步過度至有自主拓展能力的機構，鼓勵院校與發展商、金融機構等其他市場主體合作，打造以院校為主體的金融模型，共同合力建設大學城。例如：

一是以政府擔保，拓寬院校融資渠道。在財政緊縮時代下，海外高校已從傳統的依賴撥款運作的機制，轉向推動院校發展多元、靈活的高等教育融資模式。如果我們把大學視作一家「企業」，其充裕的儲備及現金流，必受金融機構歡迎，現時亦有大學向金融機構借貸的案例。建議鼓勵院校與金融機構探索多種融資模式以建設北都大學城項目，例如政府可為院校向金融機構提供信用擔保，協助院校向金融機構申請長期低息貸款，為校園建設與設施升級提供資金支持；再如，利用香港高校卓著辦學聲譽、穩健的財務收入等信用在港發行債券。

哈佛大學、牛津大學、劍橋大學等世界一流大學都有通過資本市場通過發行債券籌集資金的案例，例如早在2012年劍橋大學發行了3.5億元英鎊債券，用於建設幹細胞研究實驗室以及研究生宿舍。香港院校可借鑒其經驗，通過發行綠色基建債券或高校專項發展債券等產品，籌集資金拓展校園，建設大學城基建等項目，將高額投入分攤至未來數十年，以緩解院校短期內的財政支出壓力。

二是借鑒港鐵「鐵路加物業」（R+P）開發經驗，引入發展商參與大學城建設。R+P模式是指港鐵公司以無地鐵條件下的土地市場價值向政府購買地鐵周邊土地使用權，政府將地鐵項目的建設權、運營權和周邊的土地使用權一並授予給地鐵公司進行規劃建設。由港鐵公司負責建設鐵路，並通過公開招標引入發展商建設周邊的商場、寫字樓、住宅等物業。鐵路建成後，地鐵周邊土地價值隨之上升，港鐵公司與發展商通過出售或出租物業來獲取收益，以覆蓋建設成本。

政府可參考R+P模式，在大學城推行「教育加物業」（Education + Property，E+P）模式。內地就有類似的建設模式，政府在出讓校區周邊土地時一並要求發展商配建校區項目，例如華南理工大學廣州國際校區二期項目，越秀地產在競得校區周邊土地使用權後，按照土地配建要求出資建設校區服務中心、公共教學樓、圖書館、宿舍、食堂等建築工程。越秀地產通過事前合理規劃基礎設施與空間環境，將校區帶來的經濟效益輻射至大學城周邊的地產物業升值。

授予院校用地發展權

建議北都大學城的建設開發可借鑒以上案例經驗，由政府授予院校校園用地的發展權，通過招標引入發展商共同規劃建設教學樓、實驗室、學生公寓、教研綜合體、酒店式宿舍等物業，發展商參與出資建設後，可就配套物業與院校共享收益；也可以探討大學（以儲備或銀行貸款）與發展商合租聯營公司，共同發展大學城的商業和住宅項目，為大學帶來穩定的收入。

香港正處於由治及興的新階段，北部都會區是推動香港未來經濟發展的重要引擎，而大學城的建設更是促進香港成為國際教育樞紐和國際創新科技中心的最重要項目！只有大學，政府和商界解放思想，創新融資和建設模式，敢於政策創新，才有望以更少政府財政但更快速度建成北都大學城，突破香港基建越來越貴又越來越慢的惡性循環。

