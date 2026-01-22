來稿｜「南金融、北創科、中文旅、東政經、西生態」重構城市功能

來稿作者：羅先生



香港今日面對的，不只是「景氣差一陣」，而是增長模式過度集中、財政承壓、土地與城市功能分佈失衡同時出現。政府年初預計2025/26年度錄得670億元赤字，財政儲備將降至約5,803億元水平；這提醒社會：若仍主要依賴傳統周期性收入去撐公共開支，風險會愈來愈難管理。



要破解困局，香港需要一個更清晰、可落地、可被問責的空間發展主軸：南金融、北創科、中文旅、東政經、西生態。這不是把城市硬切五塊，而是以五種功能分工，讓「南北雙引擎」帶動經濟，讓「東西兩翼」平衡效率與宜居，令中部的文化旅遊成為城市品牌與消費的放大器。

「南金融」——要守住的不只是「金融中心」名銜，而是把資金優勢變成產業燃料。香港既然已具備全球資本進出與風險管理的制度能力，就應把家族辦公室、資產管理、綠色金融、跨境理財等工具做成「導流系統」：資金不只停留在買樓買股，也能更有誘因、更有效率地投向創科、文旅與綠色基建，形成長期資金池。香港截至2023年底已有逾2,700間單一家族辦公室，並提出到2028年前再吸引額外220間的目標；下一步關鍵在於把「落戶」轉化為「投資、就業與產業鏈」。

「北創科」——必須用「可交付成果」贏回信心，而不是用願景堆疊換耐性。北部要成為新引擎，最有效的路徑是先做出樣板：科研載體、人才住房、跨境協作配套先行，再以政府採購、法規沙盒與數據便利，推動AI在物流、醫療、製造等場景落地，做出「看得見、算得清」的轉化鏈。北部的價值不在「多幾棟樓」，而在「研發—轉化—量產—出海」能否跑得通；跑得通，香港的增長就不再只靠單一周期。

「中文旅」——要把「過境」變「停留」，把「到此一遊」變「可消費、可重複」的城市產品。文化旅遊不是只靠新景點，而是靠內容、節奏與路線：白天展覽演藝、晚上街區活動、周末體育盛事與會展串聯，讓旅客多留一晚、讓本地人多消費一次。中部的角色，是把香港的國際品牌由「金融城市」延伸為「文化城市」：有內容、有交易、有體驗，文旅才能成為穩定輸出，而非短期熱鬧。

「東政經」——要解決的是香港長期的效率瓶頸：核心區愈擠，行政與商務運作成本愈高。九龍東的定位不應只是「第二商業區」，而要成為更高效的政經與商務承載：以交通與土地規劃提升可達性，有序分流部分政府辦公及公共機構，釋放核心區的路面與空間壓力，讓核心區更聚焦國際級金融與高端商務。行政效率提升，營商成本下降，才有條件吸引新投資落地。

「西生態」——不是反發展，而是把生態底線轉化為生活質素與新收入。大嶼山、濕地、海岸線與新界西的休閒空間，如果以保育優先、低碳旅遊與社區共創方式管理，可以把「周末外流」的人流留在本地，把休閒需求變成可持續服務。對屯門、元朗等地區而言，西部的綠色空間升級更是民生工程：少一分擠迫、多一分宜居，城市幸福感就是競爭力的一部分。

當然，反對者會說：五區太宏大、協同太難、財政又緊，做不來。這個擔憂合理，但答案不是縮回舊路，而是用三個「可控」原則把風險鎖住：其一，分期——每區先做外溢效益最高的首批項目，以里程碑撥款，達標先放量；其二，問責——建立跨部門統籌與公開KPI（就業、投資、旅客停留、碳減排、通勤時間等），避免各自為政；其三，導流——把南金融的資金工具設計成更能導向北創科、西生態與中文旅的投資管道，形成「資金—項目—回報—再投資」閉環。

香港需要的不是多一套口號，而是一個能把資金、土地、人才與生活質素放在同一張棋盤上的新秩序。「南金融、北創科、中文旅、東政經、西生態」的佈局，若能以清晰優次與治理機制推進，就有機會由單引擎走向多元韌性：既守得住金融優勢，也長得出新產業，亦讓市民在更均衡、更宜居的城市裏看見實在的改善。

作者羅先生是一名在香港生活了70多年的普通市民。



