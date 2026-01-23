思匯｜生物行動計劃更新　三方向解鎖新局面

來稿作者：譚芷菁、區浩馳



「一元復始，萬象更新」，在剛過去的2026年除夕，特區政府發布香港《生物多樣性策略及行動計劃》2035（《行動計劃2035》）。這次距離上一份行動計劃發布已近十年，對香港這樣高速運轉的城市而言，光陰十載足以歷盡經濟周期變勢；而對自然生態而言，這是一個加深檢視和完善方向的關鍵節點。這份指引未來十年自然保育方向的藍圖面世，不僅是對環境保育社群的回應，更是為社會各界提供了一塊重新校準行動、協同投放資源的基石。



《行動計劃2035》建基於《行動計劃2016-2021》之上，反映了重大的方向性進化，下文將梳理《行動計劃2035》中的三大脈絡，並探討社會各界應如何在新藍圖下協力行動。

格局躍升：從強調本地防守到加強區域協同

如果說《行動計劃2016-2021》是香港作為城市級參與者，在起步階段對《生物多樣性公約》基本要求的本地化回應，那麼《行動計劃2035》則展現更宏大的全球與國家敘事。新計劃不僅着力於香港內部保育責任，更同時着重銜接聯合國於2022年底通過的《昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架》（《昆蒙框架》）以及國家於2024年初發布的《中國生物多樣性保護戰略與行動計劃（2023-2030年）》，這意味香港的保育工作現進而「兼善天下」，並具體落實到更完善的合作模式。

過去談夥伴協作，多聚焦於香港政府與本地NGO互動，《行動計劃2035》則多次提及與深圳以至粵港澳大灣區其他城市的更實質性聯動，例如跨境採取聯合執法行動或合作管理濕地和生態廊道，標誌自然保育更好地突破行政邊界，落實維護生態系統完整性的區域治理。

工具刷新：跨部門協作和創新科技應用

除了開闊視野，新計劃也展現了執行手段的顯著創新。香港過去的「保育工具箱」曾主要依賴劃定郊野公園及保護區或特定物種行動計劃等，往往被視為環境部門獨角戲。《行動計劃2016-2021》已重視促進跨部門和跨界協作，而《行動計劃2035》進一步引入國際先進的保育概念，豐富這個工具箱，包括引入「其他有效的區域保護措施」（OECM）及「基於自然的解決方案」（NbS）。

為把NbS納入主流，工務發展部門會進一步在發展項目、以及防洪和斜坡等基建工程中，更優先地納入自然為本生態設計，更好地體現自然保育工作是跨部門協作的共同任務。與此同時，新計劃明確提出應用人工智能、物聯網、衛星遙感及基因技術等先進科技，用於生態監測、非法貿易偵查，漁農業現代化管理等，通過科技升級讓保育工作從勞力密集轉向智慧驅動。

經濟視角：從規劃限制到產業機遇

新計劃中最深遠的變化，可能是對經濟可行性與人類廣泛福祉的重視。過去，社會多討論生物多樣性主流化城市規劃或工程設計層面的矛盾，自然保育常被視為需要政府財政單向投入的公益事業。《行動計劃2035》明確提出要鞏固香港國際綠色及可持續金融樞紐地位，推動企業進行自然相關財務信息披露（TNFD），嘗試引導市場資本流向對自然友善的投資領域，讓自然保育不再是經濟發展對立面，而是新增長點。

新計劃亦進一步強調保育與市民生活的雙向連接。從推廣可持續生態旅遊，到把藍綠元素融入大型基建，自然保育不再是模糊科學概念，而是日常可觸及的體驗與生活品質提升。

未來實踐中的優先行動

藍圖既定，關鍵在於落實。《行動計劃2035》中各個範疇的優先行動並非孤立存在，若能由社會各界巧妙整合，定能提升落實效能。「深化主流化」與「能力建設」兩個範疇中存在巨大聯動空間。新計劃提出通過三個主要保育基金支持社區計劃，並在學校加強STEAM與環境教育，提供了絕佳切入點。若能將NbS引入校園，不僅是在校園內建設生態園圃或綠色設施，更是將其轉化為STEAM課程實踐。這不僅是加強了環境教育，更讓學生親身參與解決氣候變化與生物多樣性喪失的實際行動。

香港在「夥伴協作」與推廣NbS方面，則有潛力於國際中扮演更重要的角色。新計劃鼓勵大型發展項目採用NbS——若能將這些本地案例系統化，與國際自然保護聯盟 （IUCN）等權威國際組織深度合作，將能產生巨大品牌效應；若能促成設立香港NbS城市樞紐中心，不僅能引入國際專業知識和標準，協助培訓本地新保育人才，更能將香港保育故事傳播世界，搭建起連通國際包括一帶一路的綠色橋樑。

香港正處於經濟轉型關鍵期，社會聚焦拼經濟、謀發展，自然保育容易被視為發展阻力或次要選項。然而，新計劃給予了新視角：具前瞻視野的自然保育非但不是阻力，反而能深化發展成果的長遠助力——及早識別環境風險如極端天氣將大幅降低未來營運成本、優質藍綠資產能吸引國際人才落戶，而綠色金融和生態旅遊都是潛力新興產業。自然保育是長遠事業，比拼耐力與遠見，「路遙知馬力」，成果雖未必須臾即至，但也指日可待。《行動計劃2035》已指明機遇，只要社會各界緊密協作，香港定能實現人與自然和諧共生的願景。

作者譚芷菁是思匯政策研究所項目主管；作者區浩馳是思匯政策研究所高級研究員。



