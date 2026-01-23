來稿｜論香港人的看齊意識

來稿作者：乙亥



2020年，記者問及外國以制裁手法干預中央制定《港區國安法》時，一名治港體系高層用了句粵語回應：「有冇搞錯！」



從「有冇搞錯」到「正本清源」

這句說話在2020年後，好像成為了「潮語」一般，社會不斷聽到這句話和類似聲音：從行政立法人員任命，一直到司法判決社會發展，一些少數沮喪的聲音仍未能把思想端正過來，調整心態，每日批評政府「有冇搞錯」、「點解會咁」、「無人問責」——依然糾纏不清，散播失敗主義。不看人面色，又不認清事實，着實令人厭煩。

幸好有關當局風行雷厲的守護良好討論風氣，別有用心者不敢再煽動挑撥，公共議政空間重回正本，31.9%的香港主流、愛國愛港聲音方有暢抒己見、行使投票權的條件。

以「看齊意識」理解特區新局

不過，正如國務院港澳辦主任夏寶龍提到，一名堅定的愛國者，應「善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者」。因此，儘管聲音少數，相信亦有諸位愛國看倌細看了解的理由。筆者認為，此間可從「看齊意識」去理解。

「看齊意識」乃內地政治術語，是指在思想上、政治上、行動上，與中共中央保持高度一致，以及經常、主動、自覺向中央看齊，是2016年中共中央政治局會議提出要增強的「四個意識」之一。套入香港，雖則香港並無黨中央，但我們可以「與政府施政理念、價值、目標、利益看齊，保持高度一致」，權充理解。

西方價值框架下的「假香港人」

以此框架分析不難發現，那些別有用心的少數聲音其實是一種意見及價值集合體。這裏可以「思想稻草人」為例：我們假設所有少數厭煩聲音，都是來自一個「假的香港人」，而這「假香港人」大概會是一個信奉西方價值、空談民主理想、不顧政治現實，對選票有着不切實際的幻想和迷信，追求放蕩無邊的言論自由，視個人權利為圭臬而摒棄集體主義，希望香港出現歐美官員那種更替問責亂象，而不顧政策及行政班子的存續性；在法治、公民社會、權力制約、利益分配等社會概念上，傾向以西方思想演繹香港特色，甚至有戀殖心態，以「三權分立」等等民粹及殖民思想，強行剖析香港現況，且總是認為某段時期的香港更好，內心或許有國家及民族認識的部分認同，但在國家安全的毫無自覺維護。

框架一套，結論便到：這位「假香港人」，完全沒有「看齊意識」！他們所擁抱的價值和理念，與現今政府良政善治的理念，一點也扯不上邊。他們看不到由治及興帶來的好處，因為那些政府列出來的各項數字，各種證據，在他們憫天憐人的矯情、在他們心中偏頗的價值衡量下，只是粉飾太平。這個「假香港人」妄想自己是西方壓力團體或看門狗媒體，透過挑剔政府毛病。有什麼事情起來，就是一句「有冇搞錯！」

「主體責任人」的「鞠躬盡瘁」

殊不知，其實一眾問責高官，以及眾多首長級官員和三四十歲出頭的資深政務主任，身處的「熱廚房」有多麼的「熱」。大家可能只看到其被社會輿論放大了的高薪待遇和政經權力，卻忽略了中央一句「主體責任人」，行政班子何謂受到十多年來從未承受的沉重壓力。既要破除利益藩籬，又要惠及民生保經濟，加上一不小心犯下錯誤，隨時加許勳章不保。如此高壓的工作環境下，行政班子真是「鞠躬盡瘁」。在每句「有冇搞錯」的質疑背後，都是一隊默默耕耘，同時不求所有市民理解的行政團隊。以人為本，強調以結果為目標，解決市民的問題，強化治理體系 ，鞏固國家安全，加快融入國家發展大局......過去數年間，香港市民雪亮的眼睛，都見到這些真的不只是口號！

那樣，我們又應如何理解這個「假香港人」的稻草人思想實驗呢？筆者有一個建議。「假香港人」會對特區政府決策，以致社會上發生的事情感到不解困惑，是因為其欠缺「看齊意識」的價值所致。他們對本地時局發展的預期及理想，自然往往會被現實所「打臉」——這些「假香港人」越認為應該會發生的事情，就越大機率不會發生，反之亦然。

認清「關你咩事」的政治現實

那樣，只要我們當這個思想稻草人為「燈神」，其實也很有參考價值。「假香港人」說某個事情處理得不妥，那代表與政府「看齊」的層面來說，事情處理得不錯；「假香港人」認為有人要下台，那大概不會出現，甚至升官發財；「假香港人」不解為什麼某些人可以獲得行政或立法的職位，那大概在政府眼中，那些人獲得位置是具有充分的理由。總之，當「假香港人」是某種反向指標，可能會獲得某種有趣的看法。說到底，忠誠不絕對，絕對不忠誠，意識不看齊的人，一則難堪大用，二則不識時務，其預判又可以有多準確呢？

2020年，那位高層除了說了句「有冇搞錯」之外，也後接一句「關你咩事」，來回應外國制裁。現實間，如果讀者真的遇上那些行走的「假香港人」，當他們又對社會事情批評攻訐，嚷着「有冇搞錯」時，我們也不妨回嗆一句：「特區政府施政，關你咩事？」

作者筆名乙亥，一名普通香港市民，自以為遠離煩囂看透世事，其實只是「邊緣人」。



