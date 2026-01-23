來稿．中六生｜改革入境管理引入電子許可：從被動通報到主動預檢

來稿作者：謝鈞睿



香港作為亞洲國際樞紐，旅遊業一直是經濟支柱之一。然而，後疫情時代的全球流動性增加，伴隨而來的安全隱憂與財政壓力亦日益凸顯。面對內地、澳門及國際遊客湧入，為了避免如西方國家的恐怖主義危機如2025澳洲邦代海灘槍擊案（Bondi Beach Shooting）及2019年紐西蘭基督城清真寺槍擊案（Christchurch Mosque Shootings），香港特區政府應積極考慮引入「電子旅遊許可」（Electronic Travel Authorisation，簡稱ETA）制度。此舉不僅可為政府帶來穩定收入來源，同時強化邊境安全管理，一箭雙雕，助力香港在競爭激烈的亞太旅遊市場中脫穎而出。



雖然入境處已於2024年9月推行「預先通報乘客資料系統」（Advance Passenger Information System，簡稱APIS），要求航空公司傳送乘客基本資料以阻截不受歡迎人士，但此系統存在明顯不足，如僅限航空航班、不涵蓋陸路或海路入境的訪客（如大量內地及澳門居民經高鐵或巴士來港），且依賴航空公司提供的有限資訊（姓名、出生日期、國籍及證件號碼），無法進行全面背景篩查或事前申請，易有延遲或遺漏高風險人士。

筆者提倡的ETA，正可彌補這些短板，提供更廣泛且主動的預檢機制，亦能防止海外香港人使用外國護照入境，從而確保他們以香港永久居民身份申報，強化身份驗證及追蹤。更重要的是，ETA可加快入境程序，旅客可直接使用e道/登機易（電子通道）自動通關，減少人工排隊時間，提升整體效率。

首先，ETA制度並非全新概念，已在多個先進經濟體成功運作，如澳洲的ETA、加拿大的eTA及美國的ESTA。這些系統要求免簽證國家的旅客在入境前透過線上平台申請許可，審批過程通常只需數分鐘至數小時。對香港而言，實施ETA可針對目前享有免簽證待遇的國家或地區（如歐盟成員國、美國、英國等）的短期訪客，強制要求他們在登機或出發前48小時內完成申請。此舉不會取代現有簽證制度，而是作為補充，涵蓋約70%的國際遊客流量，確保高效而無礙。更重要的是，建議將內地及澳門居民納入預檢範圍內，以電子預檢方式（例如簡化版ETA）進行事前審核。這可透過澳門身份證或往來港澳通行證（雙程證）連結的線上系統實現，申請人只需提供基本資料及旅行目的，系統即時連接警方數據庫進行背景篩查，從而在境外攔截潛在風險人士，如涉嫌賣淫、犯罪記錄或非法移民者，避免他們入境香港造成社會問題。

相較APIS的被動通報模式，ETA的主動申請能更早識別風險，尤其彌補APIS不覆蓋陸路訪客的缺口。ETA亦可要求申請人申報是否持有香港身份證或中國護照，系統透過連接入境事務處及警務處國家安全處數據庫自動比對國籍或不受歡迎名單記錄，若發現不符，可拒絕申請或要求改用香港發出的證件入境，從而避免身份混淆或規避本地法規。透過事前審批，ETA持有人抵港後可直接使用e道掃描護照或證件，系統自動驗證許可狀態，平均通關時間可縮短至10秒以內，遠優於傳統人工檢查，特別適合高峰期如黃金周或國際會議期間。

其次，ETA可成為政府財政的新引擎，增加庫房收入。建議收取合理申請費，例如國際遊客每人港幣100至200元，視申請類型（如單次或多次入境）而定；對於內地及澳門居民，則可收取較低費用（如港幣50元）或豁免部分群組（如持有有效居留簽注的香港身份證、持有APEC卡人士或持有香港入境權或居留權的人士），以維持通關便利。以2024年香港接待逾4,500萬名國際遊客及大量內地、澳門訪客的數據推算，若適用ETA並收取平均150元費用，政府每年可輕鬆增收逾67億元。這筆收入不僅可用於彌補疫情後的財政赤字，還可投資於旅遊基建，如升級機場設施、推廣文化遺產或發展智慧城市項目。更重要的是，此制度可避免加稅或調高機場稅的爭議，轉而透過市場機制讓訪客分擔部分成本，體現公平原則。APIS雖耗資2.96億元推行，但無收入來源，ETA則可自給自足。

再者，ETA在確保香港安全上發揮關鍵作用。現時免簽證安排雖便利，但缺乏事前篩選機制，易被不法分子利用。APIS雖有助阻截航空旅客中的高風險人士（如發出禁止登機指示），但其不足在於覆蓋面窄（不包括陸路、海路），且審核依賴航空公司資料，無法連接更廣泛的國際或內地數據庫進行深度檢查，導致部分犯罪或賣淫人士仍可經其他途徑入境。透過ETA，申請人需提供個人資料、護照細節及旅行目的，系統可即時連接國際數據庫（如Interpol或美國的恐怖主義篩查名單）及香港警務處國安處系統進行背景檢查。對於有犯罪記錄、涉嫌恐怖活動、賣淫活動或移民風險的申請者，可自動拒絕或轉入人工審核，從而在境外攔截，避免他們入境香港。更特別針對海外香港人，ETA可有效防止他們使用外國護照繞過本地監管，例如識別同時持有香港身分證的旅客並要求他們以香港永久居民身份入境，從而加強對潛在政治或安全風險的管控。

此舉不僅可防範潛在威脅，如跨境犯罪、非法賣淫或非法移民，還能提升香港作為安全目的地的國際形象。細節上，政府可與入境事務處、香港海關及內地國家移民管理局和澳門治安警察局合作，建立專屬ETA平台，使用AI技術加速審批，確保99%以上的申請在24小時內完成。對於內地及澳門居民的預檢，可整合現有「粵港澳大灣區」通關系統，僅針對高風險群組（如頻繁往返或有可疑記錄者）加強審核，以盡量減少對一般民眾的影響。為保障私隱，資料收集應嚴格遵守《個人資料（私隱）條例》，並設定資料保留期不超過必要時間。同時，ETA與e道的整合可進一步加快程序，低風險申請者獲批後自動連結e道權限，免除額外註冊步驟。

當然，實施ETA需謹慎規劃以避免負面影響。首先，提供多語言介面（繁體/簡體中文和英文及其他主要語言）及移動應用程式，確保申請便利，尤其是內地及澳門居民可透過微信或支付寶一鍵申請。其次，推出試點階段，例如先針對國際遊客實施6個月，再逐步擴及內地及澳門居民，收集反饋後調整。第三，與航空公司、中國鐵路公司及海外旅行社合作，透過教育宣傳減低對旅遊業的衝擊。事實上，澳洲及加拿大實施ETA後，旅遊人數不減反增，證明此制度可提升訪客信心而非阻礙。相較APIS的12個月過渡期，ETA可更靈活調整，避免系統推行初期的技術問題。

總括而言，香港正面對經濟復蘇與安全挑戰的雙重考驗，雖然APIS已加強航空邊境管理，但其不足凸顯需更全面制度。引入ETA制度並將審查制度擴及內地及澳門居民的預檢方式，同時防止海外香港人使用外國護照入境，並加快入境程序透過e道整合，正合時宜。它不僅為政府注入新財源，還強化邊境防線，一箭雙雕。

唯有在安全的環境中，香港才能在全球競爭中穩守優勢，續寫亞洲國際都會的輝煌。

