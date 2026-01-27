北平鋒｜「統一」是台灣走向光明的不二法門

來稿作者：北平鋒



百年大變局，世界在變，歷史在變，時代在變，更有台灣媒體評價世界正以光速在變，而台灣面臨的內外部環境也已發生翻天覆地的變化。



1月24日，新加坡《聯合早報》有兩則報道很有意思。一則報道：中國科技巨頭字節跳動旗下短視頻平台TikTok，在美國的數據安全合資公司正式成立，美國領導人發文感謝中國領導人批準協議。合資公司有三個主要投資者，分別是美國軟件巨頭甲骨文、私募股權公司銀湖資本和阿聯酋基金MGX，各持股15%；字節跳動仍保留19.9%股權，為最大單一股東。有網民稱，這是中國的硬核實力和鬥爭智慧的結果。

另一則報道指出，根據所謂「台美投資合作備忘錄」，台灣輸美產品的稅率從20%調降至15%，台灣則需由企業自主投資美國2500億美元，民進黨當局以信用保證提供最高2500億美元授信額度，在美國投資半導體等科技產業。民進黨當局一開始就把台積電這張最強的「王牌」送給美國，後面已無籌碼可談，且隨着台積電等半導體企業外移，內部投資必然受到排擠，人才也會流向美國，前景堪憂。

從TikTok合資協議塵埃落定，到台美「投資換關稅」塵囂再起，世界正以最殘酷的方式檢驗誰是真正的強者。中國沒有在壓力下割讓核心技術，沒有在威脅前低頭乞求「高抬貴手」，而是以國家實力為基、民族利益為本，以法律底線為盾、以市場韌性為劍，守住了貿易關稅戰的底線，守住了TikTok算法的知識產權。大國尊嚴，不是靠嘴皮子喊出來的，是靠握得住核心科技、扛得住極限施壓、守得住發展命脈的硬功夫贏回來的。美國可以逼台灣掏空家底，卻不敢碰大陸的產業鏈命脈。因為前者是寄生、後者是自強，前者是投降、後者是戰鬥。

當台積電的晶圓廠一座座在美國建立，當5,000億美元投資脅迫被包裝成「雙贏奇跡」，台灣民眾已在不知不覺中被犧牲了未來。美國商務部長盧特尼克直言不諱，這5,000億美元只是「頭期款」，目標是把台灣半導體產能的40%搬走。可笑的是，台灣當局還在吹噓「爭取到與日韓同等待遇」，卻閉口不談日韓是主權國家，有談判籌碼，而台灣是被綁在戰車上的附庸，只是被擺上了餐桌。當台積電的工程師流向美國，島內的科研經費被抽空，下一代青年只能在海外為美國科技打工，所謂「台灣模式」已經成為笑柄。台美所謂協定，根本不是什麽經濟合作，而是對台灣經濟命脈的系統性肢解——用降5%關稅的甜頭，換走整個產業的脊梁。民進黨一邊高喊「護台神山」，一邊親手把神山的四梁八柱運往美國，還硬要百姓相信這是「尊嚴的代價」。可恥！

當一個地方的經濟命脈被外部勢力以「投資」之名層層剝離，當它的未來被綁定在另一個國家的選舉周期上——這樣的「合作」，不過是被殖民的新裝、被奴役的變種。美國何曾真心保護台灣，它只想要台灣的芯片、台灣的工廠、台灣的利潤，台灣問題被解決前的「剩餘價值」。它給的不是安全，是枷鎖；不是支持，是敲詐。反觀大陸，從TikTok的體面收場，到RCEP的全面落地，從「一帶一路」的互聯互通，到人工智能、量子計算的全球領跑，靠的是自主創新、開放合作、互利共贏，從不靠脅迫換取利益，始終用規則、技術、市場和誠意贏得尊重。

台灣同胞，切莫被謊言蒙住了眼睛。只有回到祖國懷抱，方能奪回屬於中國人的尊嚴——堂堂正正說「我是中國人」，自主決定科技發展方向，用自己的芯片造自己的手機，讓孩子安全長大、安心成才，在偉大祖國的廣闊舞台上實現夢想。統一不是口號，恰是生存的必然、尊嚴的回歸。而「台獨」是走向萬劫不復的邪路，它用虛幻的「獨立」包裝奴役，用虛假的「民主」掩蓋被操控的命運。唯有回到祖國，台灣才能真正擁有光明的未來——因為一個強大、自信、不可分割且勢不可擋的中國，才是十四億人共同的底氣，才是每一個台灣人真正的家園。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

