園遊．杏林｜急病人所急　急症室集中資源救急扶危

園遊．杏林｜蕭粵中醫生

想病人所想，急病人所急，「以人為本」是醫院管理局一直秉持、堅守的核心價值；公營醫療收費改革同樣以此為宗旨，目的為加強保障貧、急、病、危的病人。



自從今年1月1日起推行公營醫療收費改革後，公立醫院急症室服務運作初見成效，整體求診人次有所減少，次緊急及非緊急病人數目顯著下跌，而緊急病人接受治療的平均等候時間亦有下降。（醫管局提供）

作為急症室醫護人員，我們希望能幫助有急症需要的病人，尤其是病情危殆和危急的病人，需要爭分奪秒治療。例如心肌梗塞、中風等急性疾病，每延遲一秒治療，均可能影響患者生命安全與預後。醫護人員需要在黃金時間內搶救，以降低病症對身體的危害。

剛過去的年度盛事香港馬拉松，有多名跑手懷疑心臟不適，部分人情況較嚴重，需要現場進行心肺復甦、心臟除顫。患者被立即送往公立醫院急症室，當中部分病人被分流為危殆，所幸急症室能有效集中資源為患者提供即時救治，又再一次見證集中資源導向處理危殆和危急病人的重要性。

香港人口老化，心臟病、肺病等慢性疾病患者越來越多，再加上如極端天氣情況及每年流感高峰等，都會令急症室服務壓力遞增。急症室每年求診人數逾200萬人次，急症室每天如戰場，醫護人員日以繼夜與時間競賽，能夠集中資源有效救治有緊急醫療需要的病人，至關重要。

收費改革其中一個目的是希望透過共付模式，疏導非緊急或有其他醫療需要的病人尋求急症室以外、更合適醫療服務，讓急症室能集中資源有效救治有緊急醫療需要的病人。（醫管局提供）

急症室分流制度至今已建立逾20年，經驗豐富的分流護士會因應病情、病史、維生指數、血壓、脈搏、體溫、血含氧量等為病人分類，分別為第一類「危殆」、第二類「危急」、第三類「緊急」、第四類「次緊急」及第五類「非緊急」。公營醫療收費改革之下，危殆、危急病人獲豁免收費；至於緊急、次緊急、非緊急病人則需繳付400元費用。

新收費安排推出後，其中的公立醫院急症室服務運作初見成效，整體求診人次有所減少，次緊急及非緊急病人數目顯著下跌，而緊急病人接受治療的平均等候時間亦有所下降，反映收費改革令急症室能更有效地發揮救急扶危功能，緊急病人的治療效率亦得以提升，有助減輕前線醫護人員壓力。收費改革亦成功疏導非緊急或有其他醫療需要的病人尋求急症室以外的更合適醫療服務，達致了收費改革的初衷，正面效果令人滿意。

部分市民或許仍會「吐嘈」新收費令其多付了錢，我們希望市民終會明白收費改革的目的，是透過引入「共付」模式，長遠理順公立醫院服務供求，令資源集中照顧有緊急醫療需要的病人，真正做到「以病人為本，急病人所急」。

作者蕭粵中醫生是醫院管理局急症科統籌委員會主席。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

