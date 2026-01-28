北平鋒｜解決台灣問題必將遵循的歷史邏輯和現實邏輯

台灣自古以來是中國的一部分，這是刻在山河大地、寫進典籍文獻、融進血脈基因、鑄成文明標記的鐵律。從三國《臨海水土志》留下關於台灣最早的記述，到宋元以後正式在澎湖、台灣設治管轄，從鄭成功驅逐荷蘭殖民者收復台灣，到甲午戰敗後台灣人民血書「誓不臣倭」的悲壯抗爭，歷史從不曾模糊過兩岸同根同源的真相。日據時期，台灣同胞寧死不改漢姓、暗中祭祖、口傳閩南語，因為骨子裏認的是中華。這份認同，從未因殖民統治而斷絕，更不會因政治操弄而消亡。寶島台灣每一寸土地都湧動着中華文明的血脈，每一聲鄉音都傳響着神州大地的回聲。



中國主權不可分割，是中華民族不可退讓的紅線。一百多年來，從孫中山先生「『統一』是中國全體國民的希望」的吶喊，到毛澤東同志「一定要解放台灣」的決斷，從鄧小平同志提出「和平統一、一國兩制」的偉大構想，到習近平總書記強調「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，錨定兩岸關係的方位和未來，幾代中國人為國家統一傾盡心血。今天的中國，早已不再是近代那個任人宰割的弱國。我們擁有世界第二大經濟體的雄厚實力，擁有全球最完整的工業體系，擁有14億多人民團結如一的強大意志。而台灣民眾也想過好日子，不想被「台獨」分裂勢力裹挾，被島內畸形的意識形態迷霧遮住眼睛。

當台北101被民進黨當局刻意改稱「台灣101」，一場攀登活動都能被生硬地扭曲成政治符號，我們看到的不是對「台灣主體性」的追求，而是對「中華符號」的恐懼與膽怯。這種恐懼，源於心虛；這種膽怯，源於背叛。真正的台灣人，絕不會因為「台北」兩個字而憤怒，只會因為有人把他們的家園當政治籌碼而心寒。國民黨副主席蕭旭岑說得好，民進黨必須廢除「台獨」黨綱，台灣民眾不想被送上戰場。這一句清醒發言，道出了台灣的主流民意、台灣同胞最真實的心聲。

「台獨」是死路一條，不僅因為大陸強大，更是因為謀獨違背了歷史潮流、撕裂了民族情感、踐踏了人民福祉。所謂「台獨」黨綱，是徹頭徹尾的邪教教條——用謊言編織虛假認同，用恐懼製造社會對立，用煽動取代理性對話。它讓台灣年輕人以為「反中」就是「愛台灣」，以為「去中國化」就是「進步」，讓整個社會陷入自我封閉的牢籠。可現實是，當美國政客把台灣當棋子、當炮灰時，全球都在警惕「美國優先」的單邊霸淩，台灣卻還在被「台獨」分裂勢力綁上「戰車」。

台灣的出路，不在「去中國化」的迷夢裏，而在擁抱統一的光明中。只有回歸祖國懷抱，台灣才能真正擺脫地緣政治的枷鎖，共享民族復興的榮光；只有放下偏見、正視歷史，台灣的下一代才能在和平與尊嚴中成長，而不是在戰爭的陰影下顫抖，在無盡的不確定性中迷失。我們絕不允許任何人玷污這片土地，割斷中華文明的臍帶。統一，是歷史的邏輯、歷史的必然，是民心所向、現實發展的邏輯，是中華民族不可逆轉的命運。這一步，勢必跨出；這一天，不會太遠。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



