黃冰芬｜行政主導固本強基　治理提效宗旨為民

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前（1月26日）出席全國港澳研究會舉辦的專題研討會並致辭，他緊扣香港由治及興新階段，深刻闡釋「堅持和完善行政主導體制」的核心要義，為特區完善治理體系、提升治理效能指明方向和路徑。筆者作為研究會會員有幸赴京參會，對於夏主任致辭，思考從四個維度來理解。



堅守行政主導初心

賦能由治及興階段

作為香港特區政治體制的根本設計，「行政主導」明確了治理的責任主體。其核心在於行政長官作為特區首長，依法對中央人民政府和香港特別行政區「雙重負責」。這一安排不僅是維護特區憲制秩序的關鍵，也是確保「港人治港」、高度自治與實現特區高效治理的必然要求。行政主導地位，意味着特區政府必須更主動謀劃發展藍圖、統籌配置政策資源、協調各方力量，並對最終的施政成效承擔首要及最終責任。當前強調完善行政主導，正是要回歸這一制度設計的初衷——構建一個權責清晰、運轉高效的權力執行體系。

回顧過去，香港曾一度因反中亂港勢力的干擾與錯誤觀念的誤導，致令行政主導作用被弱化。別有用心者不斷炒作所謂「三權分立」，引發議會內耗空轉，特區治理受阻。直至近幾年，在全面落實「愛國者治港」、完善選舉制度等一系列標本兼治的舉措下，治理體系得以重塑，本港邁入由治及興新階段。面對對接國家戰略、破解社會深層次矛盾、提升國際競爭力等重任，加之百年變局下地緣政治等外部挑戰，「行政主導」所具備的決策高效、執行有力、統籌全局等獨特優勢，正是香港能夠集中資源謀求發展、增進民生的根本保障。如今重申、強調堅持和完善這一體制，正當其時。

多方協同凝聚合力

完善行政主導，關鍵在於理順行政、立法、司法三方關係，形成良性互動的治理生態。

第一，特區政府必須展現「當家人」的魄力與智慧，在堅守法治和程序正義的前提下，敢於決策、善於執行，以實效贏得社會信任。

第二，立法會應立足「配合特區政府依法施政」這一憲制職責，將工作重心放在審議完善政策、反映社情民意、監督政策落實上，做到「幫忙不添亂，補台不拆台」。

第三，司法機關依法獨立行使審判權，其判決亦應兼顧維護法治權威與社會整體利益。

「三權」各有職守，但目標一致，就是維護香港繁榮穩定。

同時，社會各界與廣大市民作為持份者和建設者，也應積極支持政府依法施政，攜手營造良好的治理氛圍。

施政落腳民生福祉

行政主導的最終目的並非權力運行本身，而是為了保障和促進香港繁榮穩定，落腳到民生福祉上。任何良好的制度設計，最終都要通過具體政策的制定與執行來檢驗成效。

以近日實施的公共交通強制佩戴安全帶規定為例，其初衷是保障市民安全，符合公共利益。然而，法例通過只是第一步，成效要取決於落實過程中的協同與細化。事前充分審議，法例生效後，是否能向市民清晰說明立法原意、具體要求；同時讓民意獲有效反映，為市民解決在遵守新規過程中遇到的實際困難，推動執法細節不斷優化。這一完整鏈條，正是檢驗行政、立法機關乃至社會能否有效協作，將「支持不缺位、監督不越位」原則落到實處的一個契機。

當前香港處在發展關鍵期，機遇與挑戰並存。堅持和完善行政主導，目的在於強化一個既能堅決維護國家主權、安全和發展利益，又能有效破解香港社會深層次矛盾、回應市民關切的管治體系。關鍵在於落實，成敗繫於執行。歸根結底，制度的完善、政策的執行，都是為了不斷增強廣大市民的獲得感、幸福感，這也是「一國兩制」行穩致遠的意義所在。

