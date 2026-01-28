來稿｜五角大樓薄餅指數：為何好懂的線索，反而有風險？

來稿作者：鐘國晉



近年來，一個被戲稱「薄餅指標」（Pizza Index）的觀察法，在網路上屢屢引發熱議。其邏輯簡單到近乎直覺，當美國國防部所在地「五角大樓」陷入高度緊張或是徹夜運作時，外送薄餅的訂單往往被認為會異常飆升。於是，每當國際局勢動盪，總有人關注五角大樓周邊薄餅店的生意，藉此「偷看」是否有重大決策正在醞釀。



在資訊不對稱的迷霧中，人們傾向透過微小的蛛絲馬跡尋找真相。Pizza Index之所以引人入勝，正因它像是一扇能窺探決策核心的後門。即便無法踏入層層管制的戰情室，深夜湧入的薄餅訂單，遂被視為一種旁敲側擊的替代指標。這類指標未必與事實劃上等號，而是用來推測那些隱匿且無法觸及的變數，卻足以在高度不確定性的環境中，帶來一種彷彿「掌握全局」的主觀感受。

當複雜決策被過度濃縮

戰爭、外交與軍事決策，本質上涉及多層級組織、跨部門協調，以及長短期博弈，但Pizza Index把極其複雜的決策，濃縮成一個直觀問題：今晚薄餅多不多？

但問題在於，當一個指標太方便、太直觀、太好說故事，就會被誤認成答案。而背後的假設、限制與不確定性，反倒被忽略。

簡化敘事錯把馮京當馬涼

五角大廈曾對「薄餅指標」進行澄清，內部食堂原本就供應壽司、三明治等多元餐飲。更重要的是，薄餅訂單的異常增加並不專屬於戰爭或軍事危機，事實上，每逢體育賽事、節慶活動、國會預算審查、跨部門聽證，甚至行政業務高峰，都可能推升周邊外送需求。

替代指標看似出現變動，實際上卻同時對應許多平凡甚至無關緊要的情境。換言之，薄餅訂單即便出現異常，也不足以單憑這個訊號推論背後必然存在重大事件。若再搭配刻意的斷章取義（Cherry Picking）、忽視樣本規模或混淆因果關係，判斷便極易在資訊洪流中失真，錯把馮京當馬涼。

不是「準不準」而是「怎麼用」

實際上，Pizza Index並非全無參考價值。它是一種經驗累積的觀察法，如同其他替代指標一樣，在某些歷史情境中確實呈現相關性。在資訊不透明的情境下，它或許能幫助人們快速感知某種趨勢，但關鍵仍在於應用的邊界；一旦忽略脈絡與其他變數，或試圖用它支撐一個「已成定局」的結論，就會落入典型的判斷誤區。

Pizza Index的魅力不在於揭露了什麼秘密，主要是它讓人誤以為，某些替代指標能省略對複雜現實的深入理解。在資訊快速流動的時代，問題通常不是我們知道得太少，而是太快相信某個看起來「剛好很好懂」的解釋。

作者鐘國晉長期關注科技政策、產業結構與決策風險，研究與寫作背景橫跨科技與知識產權相關領域。近年着重探討高度不確定環境中，組織敘事與資訊品質如何影響判斷與行動。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

