楊莉珊｜完善行政主導體制　良政善治開新篇章

來稿作者：楊莉珊



在「一國兩制」進入新發展階段的關鍵時刻，中央港澳辦主任夏寶龍的重要講話為香港、澳門的治理提供了清晰方向。講話深刻闡明「行政主導」的制度優勢，指出其既有堅實的法理基礎，也符合特區治理的現實需要。行政主導不僅是確保政制順暢運行的核心機制，更是推動良政善治、保障社會穩定的制度保障。



當前，香港、澳門正處於由治及興的重要階段，如何在新征程上保持繁榮穩定，關鍵在於全面貫徹落實中央精神，堅定不移完善行政主導，提升治理效能。這既是維護國家主權、安全、發展利益的必然要求，也是確保「一國兩制」行穩致遠的根本保障。深入學習夏主任講話精神，對於凝聚共識、增強信心、推動制度優勢轉化為治理效能，具有重大現實意義和深遠歷史價值。

行政長官和特別行政區政府在政治體制中居於主導地位，代表的是香港、澳門社會的整體利益和根本利益，而非某一局部或階層利益。這有利於超越社會紛爭，統籌協調各方，凝聚最大共識，集中精力發展經濟、改善民生、推進民主、促進和諧。鼓吹不符合港澳實際情況的「三權分立」或其他政治模式的主張，都是對「一國兩制」方針的歪曲，對特別行政區憲制秩序的挑戰，必須堅決反對和糾正。

行政主導體制強化了行政長官的統籌協調和決策權威，有利於特區政府在複雜形勢下迅速作出判斷、制定政策、付諸行動；有利於整合資源、集中力量辦大事，解決經濟社會發展中的深層次矛盾和問題；有利於保持政策的穩定性和連續性，為市場和社會提供可預期的環境；有利於在面對突發公共事件、經濟金融危機、外部勢力干預等風險挑戰時，能夠有效動員、果斷處置，維護社會大局穩定。近年來，香港在中央堅強領導下實現由亂到治的重大轉折，並穩步走向由治及興，更是行政主導體制強大生命力和制度韌性的生動體現。

行政主導確保了特別行政區能夠切實承擔起維護國家安全的主體責任，築牢了維護國家安全的屏障。 行政主導體制有利於特區政府超越短期政治紛爭和利益集團掣肘，聚焦社會發展中的深層次矛盾和市民關心的突出問題，如房屋、土地、扶貧、安老、醫療、教育等，制定和實施一系列長遠規劃和重大政策。特區政府能夠相對超脫地協調不同界別、不同階層的利益，推動社會資源更公平地分配，努力破解民生難題，促進社會公平正義，讓發展成果更多更公平惠及全體市民。

香港在經歷「修例風波」帶來的嚴重社會動盪後，在中央全力支持下，依靠行政主導體制，迅速制定實施《香港國安法》，完善選舉制度，落實「愛國者治港」，推動社會秩序重回正軌，實現了重大轉折。這充分展現了行政主導體制在關鍵時刻「快速回應、處置高效」的獨特優勢，是維護特別行政區安全穩定的「壓艙石」。

夏寶龍主任對新一屆立法會和議員提出了「厚植家國情懷、敢於擔當作為、熱心服務市民、勤勉參政議政、樹立良好形象」的五點明確要求，這既是對議員履職的基本要求，也是確保立法會支持行政主導、發揮建設性作用的關鍵。立法會與特區政府是特別行政區治理的共同承擔者。立法會議員要圍繞特區政府提出的重大發展策略、民生政策、法律草案等，深入調查研究，提出專業、務實、建設性的意見，幫助政府完善政策，提高施政品質和效率。對於符合特區整體利益和市民福祉的政策舉措，要給予堅定支持，推動其順利通過和有效實施。

夏寶龍主任在講話最後描繪了國家發展和民族復興的壯闊前景，並指出香港、澳門必將風光無限、大有可為。這為特別行政區的發展注入了強大信心和動力。我國正意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進，中國式現代化道路越走越寬廣。在中央的堅強領導和全力支持下，只要特別行政區政府和社會各界團結一心，堅定維護行政主導體制，不斷提升治理能力和水準，聚精會神搞建設、一心一意謀發展，香港的國際金融、航運、貿易中心地位必將更加鞏固，澳門建設世界旅遊休閒中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台的目標必將更好實現。香港、澳門特別行政區必將把行政主導堅持好、完善好，不斷提升良政善治水平，「一國兩制」的偉大實踐必將煥發出更加蓬勃的生機，香港、澳門的明天必將更加美好，必將為實現中華民族偉大復興作出新的更大貢獻！

作者楊莉珊是全國政協委員，香港北京社團總會常務副會長。



