北平鋒｜世界變局中的台灣向何處去

習近平主席會見來華訪問的芬蘭總理奧爾波時指出，大國尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信。這句話格外受到世界關注。這場承載76年建交情誼的高層互動，促成中芬創新企業合作委員會第六次會議，達成十餘項商業協議。中芬2025年超80億美元的雙邊貿易額、230億美元的雙向投資存量，印證了國與國相處的正道。



歐洲政要接連到訪北京，並非「求援」或「站隊」，而是來尋找穩定、謀求合作，在世界變局中確認真正可靠的力量。世界各國日益看清：真正講規則的，是始終堅守多邊貿易體制的中國；真正願擔責的，是持續推動互利共贏的中國；真正能給世界提供確定性的，是以行動踐行承諾的中國。

中國一直是世界發展的建設者和動力引擎。中國始終敞開對外開放的大門，在歐洲陷入「集體焦慮」時，邀請芬蘭企業來「大海暢遊」；中國持續穩定外貿，在全球供應鏈面臨動蕩時，為貿易秩序貢獻積極力量；當多邊體系遭到削弱，中國堅定維護聯合國憲章宗旨和原則，做公平正義的捍衛者。世界在變，人心在變，美國的霸權敘事正在崩塌。而中國用合作代替對抗，用發展化解矛盾，用責任贏得尊重，成為維護國際秩序、捍衛全球公義的支柱。歐洲領導人紛紛來華，正是源於這份深切信任——他們知道，在一個動蕩的世界里，中國是那個不會撕毀協議、不會出爾反爾、不會用制裁逼人站隊的可靠夥伴。

而在這場大變局中，台灣卻被民進黨當局奉上餐桌，任人宰割。他們用血汗錢買軍火，用產業命脈換空頭承諾，用放棄尊嚴博取虛榮，卻忘了——美國從不為「朋友」流血，只為自己利益算賬。去年《聯合報》民調結果顯示，相信美國會為台灣地區出兵的台灣民眾越來越少。大多數台灣人民正用理性做出清醒判斷：你把別人當救世主，別人只把你當「提款機」。金山銀山，填不滿美國霸權的貪婪胃口；戰機導彈，換不來真正的和平安全。台灣在變局中的錯亂迷失，台灣的亂源，皆源於民進黨的「台獨」綱領。它是一套披着民主外衣的邪教教條，用恐懼包裝仇恨，用謊言替代真相，用挑釁代替溝通。它誤導台灣青年「抗中保台」，卻掩蓋了真正的愛台是守護家園、避免戰火；它讓政客以為「倚美謀獨」是智慧，卻不知這是把台灣推向深淵。

歷史不會原諒背叛，現實更不會縱容臆想。台灣的真正出路，在兩岸同胞的共同記憶中，在兩岸關係的和平發展中，在祖國統一大業的光明前景中。唯有放棄「台獨」、走向統一，台灣才能免於兵兇戰危，迎來真正的繁榮穩定。這不是一道簡單的選擇題，而是關乎台灣民眾切身利益的必答題。世界在變，台灣不能再裝睡；時代向前，分裂勢力無法阻擋歷史洪流。台灣的明天，不在遠方，就在腳下——回到中華民族的溫暖懷抱。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

