來稿｜安全帶新規引熱議　習慣成自然應堅守

強制巴士乘客佩戴安全帶新法例昨日起生效，有市民反映在執行上有困難，社會迴響十分大，筆者早前發表了文章《香港安全帶新規即將生效市民應以理性態度看待》，向市民介紹了一些內地城市的例子。筆者作為經常穿梭內港兩地的常客，當然不會在天說話，而是與普通百姓一樣，依賴巴士、小巴、地鐵出行，我也親身經歷着1月25日香港安全帶新法例實施前後的情況。沒錯，初時繫安全帶的動作略感生疏，攜行李、趕車時也覺得稍嫌麻煩，但幾天強迫自己堅持下來，這一動作已然成為乘車的自然習慣。



筆者認為這份小小的改變，背後是香港政府以立法守護市民生命安全的堅定決心，是與國際道路安全標準接軌的一個過程，更是為市民謀福祉的務實之舉，應值得市民支持。筆者認為這次安全帶立法從非突發之舉，而是源於對生命的敬畏，更是對教訓的深刻反思。

2018年大埔公路致命交通意外後，香港相繼成立專營巴士服務獨立檢討委員會與加強專營巴士安全工作小組，新購專營巴士自此全面配備安全帶，立法過程也得到不同政治光譜的議員支持，也為今次立法埋下重要伏筆。多年來，香港道路安全水平位居世界前列，私家車、的士等車輛的安全帶強制規定已實施多年，但公共巴士、私家小巴、貨車等車輛的部分座位，卻長期處於法規管轄的「空白區」，成為道路安全的隱患。此次立法將強制安裝與佩戴安全帶的要求，延伸至所有新登記公共及私家巴士乘客座位、私家小巴和貨車後排座位等未覆蓋區域，正是彌補安全短板的負責任之舉，讓無論乘搭何種車輛的市民，都能享有同等的安全保障，這既是對市民生命的尊重，也是城市治理精細化的體現。

安全帶從不是冰冷的法規條文，而是被無數事實驗證的「生命帶」。運輸及物流局局長陳美寶引述的國際研究數據直擊核心：佩戴安全帶可使迎頭相撞意外中的死亡風險減少四成、重傷風險減少七成；2021年沙田大涌橋路校巴意外中，55名學童因全程正確佩戴安全帶全部安然無恙，這更是發生在我們身邊的生動案例。有人將香港的規定與澳洲、新加坡對比，認為標準過高，卻忽視了香港的實際路況——這裡多山地、陡峭路段，即便是市區巴士，也常行駛在限速70公里以上的高速路，短途行駛的風險並不亞於長途。基於本地實情的全車次、全座位安全帶要求，從非「過度規管」，而是科學、必要的道路安全防護，更是香港作為國際大都會，與世界道路安全規管趨勢接軌的必然選擇。

筆者認為新法例實施後，市民的諸多顧慮真實且值得重視：手抱嬰兒時佩戴不便，攜帶大件行李時動作受限，擔心安全帶損壞無意違法，憂慮狹窄座位上系安全帶引發乘客矛盾……這些聲音，政府並未忽視，法例的制定與實施本就蘊含着法理情兼備的治理手段。法例中明確的「合理辯解」條款，執法初期以宣傳教育、勸喻為主的原則，以及對營運商關於安全帶清潔、性能、安裝的嚴格要求，都體現了政府對市民訴求的回應。筆者認為解決這些細節問題，從不需要「走回頭路」，更無需延後、暫緩法例實施，而是可以通過先「實施後優化」的措施實現平衡，後續筆者建議，巴士上層暫不強制佩戴，下層改裝更適合兒童的兩點式腰帶，業界加強安全帶的日常檢修與及時更換，這些微小的調整，既能照顧老人、兒童、攜帶行李乘客等特殊群體的需求，也能讓法規的實施更具溫度，讓安全保障與乘車體驗實現雙贏，另外，就是調低罰則，以免市民過於恐懼。

前行政長官梁振英所言「巴士乘客戴安全帶不是為了政府或巴士公司，而是為自己安全」，道破了這一規定的核心內涵。佩戴安全帶，本就是每個人的自我安全責任，正如李家超行政長官所說，這只是「行為上的小改變」，卻能換來生命安全的大保障。身為深港通勤族，我深知任何新習慣的養成都需要時間，就像當初適應地鐵安檢、深港過關查驗一樣，最初的「不方便」，只需要一點堅持，便會成為融入日常的自然動作。倘若只因一時的便捷考量，就將「不方便」無限放大，甚至試圖推動政府放棄安全帶立法，無異於因噎廢食，置無數市民的生命安全於不顧，這絕非一個成熟社會應有的價值取向，更違背了城市治理守護民生的初心。

「正確的事情，對人民好的事情，便應該堅持做。」安全帶立法，正是這樣一件值得堅守的事。當然，堅持並非意味着「強推硬執」，良法的落地，需要政府、業界、市民三方的同心同行。在此，我誠邀運輸及物流局局長陳美寶、副局長、運輸署處長等高官，在早晚高峰的繁忙時段，親身搭乘香港的巴士、小巴等公共交通工具，走進市民的通勤日常，感受最真實的乘車體驗，傾聽最直接的民生訴求，根據實際情況持續優化安全帶安裝、佩戴的相關措施——畢竟，接地氣的治理才能贏得市民的真心擁護，溫暖的執法才能讓法規更有生命力。同時，也呼籲執法部門繼續加大宣傳教育力度，通過車廂廣播、社區宣傳、媒體解讀等多種渠道，讓安全帶的保護作用深入人心，讓自覺佩戴成為全民共識；而我們每一位市民，也應多走一步，主動養成佩戴安全帶的習慣，為自己的生命安全負責，為身邊人的安全樹立榜樣。

一人多行一步，社會便進步一大步。一條小小的安全帶，繫住的不只是個人的生命安全，更是香港道路安全水平的進一步提升，是城市治理能力與民生溫度的雙重體現。不必懼怕短暫的改變，不必執着於一時的不便，當佩戴安全帶成為全港市民的共同習慣，成為深港通勤路上的日常風景，我們收穫的，必是一個更安全、更有序、更溫暖的香港。這份以立法守護民生的堅持，這份以習慣築牢安全的共識，值得每一個香港市民共同守護，更值得在深港融合的進程中，成為兩地道路安全治理的共通底色。

