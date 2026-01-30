仲點論政｜素食與環保

仲點論政｜劉仲恒



筆者身邊有位素食好友，最近他參加了在會展舉辦的第十二屆「亞洲素食展」。據他所言，展會裏的素食產品試吃、身心靈療癒活動等頗受歡迎，入場市民絡繹不絕，場面十分熱鬧。在我國飲食文化中，素食常與宗教相關，像佛教的戒殺生，便促使信眾選擇素食。然而在西方及印度等地，素食更為常見。筆者有位在香港出生的印度籍朋友，他家世代素食，他從未嘗過肉。



首先，「吃素營養不足」是個誤區。大量研究表明，合理設計的素食餐單，足以為各個生命階段提供充足營養，包括孕期和兒童成長期。筆者留學海外時，有位素食的朋友，他身材高大健碩，入選大學田徑隊，甚至比吃肉的隊友更強壯。

有些人選擇吃素是出於健康考慮。年長的市民都知道，看醫生時，不少家庭醫生會建議「少吃肉，尤其少吃紅肉」。除了健康因素，素食其實與環保也緊密相關。研究發現，相比含肉飲食，素食在溫室氣體排放、污染、土地使用等方面，對環境的影響更小，由此可見，素食能大幅降低食品生產對環境的破壞。這項研究顯示，與每日攝入超過100克肉類的飲食習慣相比，素食可減少75%的溫室氣體排放、水污染及土地消耗。同時，素食還能將對野生動物的破壞降低66%，水資源消耗降低54%。此研究分析了5.5萬名英國人的真實飲食狀況，並採用了來自119個國家3.8萬個農場的資料，大大增強了研究結論的可信度。

或許有人會質疑，食品生產的地點和方式，對環境造成的影響可能比食物選擇本身更大。但上述研究指出，即便被公認為對環境影響最小的有機豬肉，其造成的氣候破壞仍是油籽（被視為對環境影響最大的植物產品）的八倍。所以，就環境影響而言，食物選擇比生產地點和方式對環境的影響更為突出。

全球人口已超82億，食品生產對環境的影響不容忽視。資料顯示，與食品生產相關的溫室氣體排放量佔全球總排放量的三分之一。此外，食品生產耗費全球70%的淡水資源，還造成80%的河流和湖泊污染。再者，地球上75%的土地已被人類利用，主要用於農業，為獲取農地而破壞森林，是生物多樣性大幅喪失的主因。

飲食習慣各不相同，要讓肉食者轉為素食並不容易。但無論從健康還是環保角度，鼓勵「肉食愛好者」減少肉類攝入，不失為一個好建議。既然包括肉類在內的食品生產對環境影響巨大，那麼採取「低肉飲食」，必能在溫室氣體排放、水污染和土地利用方面作出積極貢獻。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



