北平鋒｜「抗中抹紅」在台灣行不通了

來稿作者：北平鋒



世界正發生深刻變化，台灣還要原地徘徊？當英國首相時隔8年、芬蘭總理時隔17年到訪北京，歐洲多國領導人接連踏上中國的土地，美國2026年國防戰略報告不再提及台灣，美國智庫調查中多數受訪者認為美國已不再是「獨一無二的超級大國」，台灣一些人卻依舊迷失在「抗中抹紅」的迷霧中。



民進黨當局把兩岸交流污名化「統戰」，把國共智庫的務實對話扭曲為「賣台交易」，甚至將台灣青年渴望赴大陸實習、台企期盼拓展大陸市場、普通民眾喜歡使用大陸社交平台等最樸素的民生需求，都定義為「認同紅色政權」。這不是守護民主、保衛安全、關心人民，而是用恐懼綁架民意、用謊言腐蝕未來，是在大開歷史倒車，讓台灣與整個時代脫節。

時代風向已然改變。1月28日，台灣《中國時報》所刊評論直言：「聯美抗中行不通了。」當華盛頓的戰略重心從「印太」轉向本土、從戰略遏制轉向利益計算，台灣若還幻想靠外部力量構築起安全泡沫，無異於在流沙上築造高樓。真正能為台灣提供穩定預期和確定性未來的，是大陸堅實的經濟韌性、充沛的產業動能和廣闊的市場機遇。中國大陸一年新增5.43億千瓦發電裝機容量，更有足夠的能力支撐人工智能產業高速發展。

正在訪華的英國首相斯塔默（施紀賢）直言，作為世界第二大經濟體的中國蘊含「重大機遇」。台灣的發展出路，在大陸的工廠車間裏、5萬公里的高鐵軌道上和前沿AI實驗室中。「國共兩黨智庫論壇」將「兩岸交流合作前瞻」定為主題，聚焦旅遊、產業、環境與永續發展等務實交流合作方向——這恰恰是台灣最需要的發展資源。當民進黨還在用「抹紅」打壓藍營為兩岸和平交流付出的努力時，台灣各界有識之士早已用行動作出選擇。越來越多台灣民眾願意到大陸看看、越來越多台灣青年選擇到大陸發展、越來越多台商台企紮根大陸市場，這些「沉默的多數」正在用實際行動踏破「抗中保台」的荒謬邏輯。

在變亂交織的世界格局中，中國一直在源源不斷地注入穩定力量。人類命運共同體理念和四大全球倡議，連接起了全球信任紐帶，14億多人的共同努力創造了磅礴生產力和全球最完整的工業體系。台灣若想在這場變局中不被拋棄，唯一的出路就是放下「台獨」邪教般的妄念。所謂「台獨黨綱」，無疑是「自殺協議」，它讓台灣年輕人在「戰爭邊緣」中焦慮失眠，讓中小企業在「選邊站隊」中錯失機遇，讓整個台灣在「恐中情緒」中裹足不前。

統一不是終點，是重生，是讓台灣的半導體產業融入大陸的算力網絡，讓台灣的文創品牌進入14億多人的消費市場，讓台灣的孩子不再被灌輸「你不是中國人」，而是驕傲地說：「我是中華民族的一分子。」100多年前，台灣因民族蒙難被強占；80年前，台灣在兩岸同胞的浴血奮戰下光復回歸；今天，若台灣因民進黨的瘋狂而走向歧路，廣大台灣同胞將是最大的受害者。

歷史從不等待猶豫者、遲疑者。台灣若仍死守「抗中抹紅」的陳舊劇本，終將被時代浪潮甩進塵埃。當「抹紅」不再能嚇住年輕人，「聯美抗中」不再能騙過企業家，和平交流、合作共贏成為兩岸主流民意——台灣才能真正走出發展困局，走向光明未來。回家這條路，早該走了。

