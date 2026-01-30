林素蔚｜共築航天新高地——以香港優勢推動魯港航天產業協同發展

來稿作者：林素蔚



國家航天事業正邁向高質量發展新階段，商業航天作為戰略性新興產業，已成為推動經濟增長與科技創新的關鍵引擎。在此背景下，深化香港與山東省在航天領域的協作，不僅是兩地產業升級的重要機遇，更是香港貢獻國家航天強國戰略、發揮「一國兩制」獨特優勢的具體實踐。



香港航天佈局初成

香港近年積極佈局航天科技產業，正逐步形成獨特的競爭優勢。本港匯聚了多間頂尖大學的航天相關研究團隊，在衛星遙感、太空科學、材料研發等領域取得突破。香港科技園已設立航天科技創新平台，培育本地初創企業。更值得關注的是，香港首間衛星製造中心預計於今年投產，標誌着本地航天製造能力的實質提升。

在國家支持下，香港科研機構已深度參與國家航天任務。香港理工大學團隊多次為國家探月工程研發關鍵儀器，香港大學、中文大學等院校在衛星技術、太空醫學等領域的研究成果豐碩。這些成就顯示香港具備扎實的科研基礎，能夠在國家航天產業鏈中扮演特殊角色。

山東工業實力雄厚

山東省作為國家重要的工業基地與海洋經濟大省，擁有完備的航天製造鏈條和全國首個海上發射母港，在火箭製造、衛星研製及應用市場方面實力雄厚。

香港的優勢在於其國際化特色和服務業專長：成熟的資本市場及多元融資渠道，能為航天產業提供股權融資、債券發行、風險投資等一站式金融服務；其普通法體系下的法律仲裁、知識產權保護、國際合約管理等專業服務，可協助航天企業對接國際標準與規則；在衛星數據分析、人工智能、智慧城市應用等領域的技術優勢，能與山東的製造能力形成「軟硬結合」；透過廣泛的國際聯繫，香港更能協助內地航天企業拓展海外市場，引進國際先進技術與人才。

魯港協同效應顯著

兩地合作可產生顯著的協同效應。透過「香港服務+山東製造」的新模式，實現產業鏈的深度整合，構建從研發、製造、發射到應用與服務的完整產業閉環。借助香港的國際網絡，既能推動山東航天產品與服務走向世界，亦能引導國際資源參與內地航天項目，實現市場的雙向拓展。

為加快落實魯港航天協作，筆者建議優先推動以下工作：共同建設國際化的合作平台，例如成立由兩地企業、科研機構和專業機構共同參與的產業協作聯盟，並在香港設立航天科技合作聯絡處，提供政策諮詢與項目對接服務。在金融與專業服務方面，應積極推動設立產業投資基金以引導國際資本，鼓勵金融機構開發適合航天產業特點的金融產品。

宜設小組統籌推動

科技與人才交流是合作的核心動力。筆者建議在香港高校設立聚焦衛星數據應用等前沿領域的聯合研究室，建立便利兩地技術人員流動的專業人才互認機制。市場拓展方面，可共建衛星數據應用中心，開發面向智慧城市、金融科技等領域的解決方案。

特區政府應將航天產業列為重點合作領域，設立專責小組統籌推動。同時，應加強與內地部委的溝通，積極爭取政策支持，包括簡化航天物資通關程序、推動標準互認、加強知識產權保護合作等具體措施。

魯港航天協作不僅能為香港開拓新的經濟增長點，更能實質提升香港在國家航天戰略中的參與度與貢獻值。雙方應把握歷史機遇，充分融合互補優勢，共同打造一個具有全球競爭力的商業航天創新高地，以此為國家航天強國建設注入香港動能，書寫「一國兩制」實踐的新篇章。

作者林素蔚是山東省政協委員，香港特區行政區第七屆立法會議員。



