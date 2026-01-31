來稿｜契約精神淪為政治祭品：巴拿馬裁定長和港口違憲的霸權邏輯

來稿作者：高松傑



2026年1月29日，巴拿馬最高法院以「違憲」為由，悍然裁定長和集團旗下巴拿馬港口公司營運巴拿馬運河附近兩大港口的長期合約無效。這一披着「司法公正」外衣的裁決，絕非單純的法律爭議，而是美國霸權脅迫下的政治操弄，是對國際經貿規則的公然踐踏，更是對香港企業合法權益的嚴重侵害。筆者對此表示強烈憤慨與堅決反對，敦促巴拿馬政府立即糾正錯誤，停止淪為霸權工具；同時呼籲香港企業家堅定站在國家一邊，以合法手段捍衛自身權益與民族尊嚴。



在國際局勢風雲變幻、地緣政治動盪交織的當下，美國的霸權行徑愈演愈烈：美軍突襲委內瑞拉，美國總統特朗普不肯放棄併吞格陵蘭，甚至將加拿大列入侵佔目標——其無視他國主權、唯我獨尊的霸道本質暴露無遺。而巴拿馬在這樣的國際格局下，不但沒有反思自身戰略，反而選擇盲從美國、打壓港企。可要知道，2026年開年的中國外交舞台，呈現出一派繁榮景象。從月初韓國總統率領「最強天團」到訪，到愛爾蘭、加拿大、芬蘭等國領導人接踵而至，再到近日英國首相施紀賢時隔八年後正式訪華，這股各國政要「開年就訪華」的熱潮，無疑向世界發出清晰信號：無論外部環境如何變幻，中國是全球經濟穩定器與機遇策源地的地位始終不可替代。這絕非偶然，而是中國經濟展現出強大韌性與廣闊前景的必然結果，更是世界各國對發展潮流的共同選擇。

政治操弄下的司法鬧劇

契約精神淪為霸權棋子

筆者希望強調，國際經貿秩序的基石是契約精神，而巴拿馬最高法院的裁決卻將這一基石擊得粉碎。回溯事件脈絡，所謂「違憲審查」從頭到尾都是一場由美國主導、巴拿馬配合的政治鬧劇。2020年，巴拿馬審計署已確認巴拿馬港口公司「有實質遵從」特許經營合約條款；2021年，巴拿馬海事管理局亦核實巴拿馬港口公司完全履行特許經營合約的責任，這意味着港企近30年的經營始終合法合規。然而，自2025年特朗普再次就任美國總統並揚言「收回」巴拿馬運河後，局勢急轉直下：美國國務卿魯比奧訪巴後，巴拿馬火速退出「一帶一路」協議；美國國防部長施壓後，巴方隨即啟動「違憲審查」；2026年1月美巴聯合軍演剛落幕，「違憲」裁定便如期而至。這種「美國施壓——巴方行動」的精準聯動，暴露了裁決背後的政治黑手，所謂「憲法守護」不過是掩蓋霸權干預的遮羞布。

更令人不齒的是，巴拿馬政府的行為與其外交政策嚴重相悖。巴拿馬本奉行「中立、不結盟」的外交政策，核心目標是「維護國家主權與獨立」、「廣泛吸引外資」，但如今卻在美霸權淫威下，背棄中立承諾，將司法權淪為政治打壓的工具，肆意撕毀合法合約。筆者認為這種背信棄義的行徑，不僅讓巴拿馬的法治信譽掃地，更使其「吸引外資」的承諾淪為空談。正如巴拿馬港口公司所言，該裁決「缺乏法律依據，與最高法院此前類似判決背道而馳」，完全是針對港企的「無理攻擊」，其本質是透過司法手段剝奪外資合法權益，這種做法只會讓全球投資者對巴拿馬望而卻步。

互利共贏的經貿典範

港企卓越貢獻被漠視

香港企業在巴拿馬的經營，始終是互利共贏的典範，是中巴經貿合作的生動縮影。自獲得特許經營權以來，巴拿馬港口公司以實際行動持續回饋當地經濟發展：累計作出超過16.95億元巴波亞幣（約131.97億港元）的鉅額投資，不但遠超原本特許經營合約要求的5,000萬元巴波亞幣投資金額，也遠超附加協議中的10億元巴波亞幣投資金額。在特許經營期間，又向巴拿馬共和國繳納了6.68億元巴波亞幣稅款，金額遠超當地其他港口營運商的貢獻；更透過各項附加價值、間接效應、繳款及投資，為當地經濟貢獻逾59億元巴波亞幣。更值得稱道的是，營運28年來，巴拿馬港口公司及其投資者已投資超18億美元於巴拿馬的基建、科技和人才培育，這一金額是該國其他任何港口營運商投資額的數倍，創造了數千個直接及間接的就業機會，造就巴拿馬成為全球認可的港口和物流樞紐，吸引世界各地頂尖貨輪公司入駐，惠及巴拿馬全國民生。

這些實打實的貢獻，是香港企業誠信經營的見證，更是港企憑藉專業能力與合規意識在全球市場立足的體現。巴拿馬港口公司的特許經營合約經國際招標程序敲定，過程公開透明，28年來始終秉持開誠佈公的態度，遵守合約及法律責任，全力配合當地政府的各項審計，從未有過違約記錄。然而，巴拿馬政府卻無視這一切，以「不夠忠誠」這種主觀臆斷的理由，肆意撤銷合約。這種「卸磨殺驢」的行為，徹底背離了互利共贏的經貿原則。更嚴重的是，此舉將直接影響數萬名依賴港口生計的巴拿馬家庭，破壞當地經濟穩定，而巴拿馬作為「全球物流樞紐」的地位，也將因營商環境的惡化而岌岌可危。

公平正義的嚴重缺失

港企出海需安全保障

巴拿馬政府的所作所為，凸顯了國際經貿領域公平正義的缺失，也為香港企業海外投資敲響了警鐘。香港企業在海外經營和投資，理應獲得公平合理的待遇和保障，這是《聯合國憲章》確立的主權平等原則的基本要求，也是各國吸引外資的核心前提。外國政府本應為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，而巴拿馬卻在外部勢力干預下，為合法經營的港企設置重重障礙，最終以「違憲」裁定剝奪其經營權，這種做法嚴重破壞了國際經貿規則的嚴肅性與權威性。

面對巴拿馬營商環境的急劇惡化，香港企業必須保持高度警惕，認真審視其現時及未來在當地的投資。一個連合法合約都無法保障的國家，一個將司法權淪為政治工具的地區，根本不具備可持續的投資價值。巴拿馬政府若不及時糾正錯誤，必將喪失中國市場與中資企業的信任，損害中巴長期建立的經貿合作基礎。事實上，中國作為科隆自由貿易區第一大供貨方、運河第二大用戶，為巴拿馬經濟發展提供了重要動力，巴拿馬政府的短視行為，最終只會反噬自身發展，使其在全球經貿格局中逐漸邊緣化。

霸權霸凌公然挑釁

堅定站在國家一邊

巴拿馬「違憲」裁定的背後，是美國霸權主義的公然挑釁。近年來，美國為維護自身地緣政治利益，動輒以「國家安全」為藉口，對中國企業實施政治打壓，從華為、中興到如今的長和，無一不是霸權霸凌的受害者。美國國務卿、國防部長輪番向巴拿馬施壓，將港企營運的港口污衊為「安全威脅」，實則是為了獨佔巴拿馬運河這一戰略要地，遏制中國在拉美地區的正常經貿合作。這種將經貿問題政治化、武器化的做法，嚴重破壞了全球供應鏈的穩定，也遭到國際社會的廣泛反對。

在全球貿易保護主義抬頭的陰霾下，中國堅持高品質對外開放、維護多邊貿易體制的立場，才是真正的避風港。中國基於互利共贏、不設政治枷鎖的經貿往來，正是中等國家跳出美國霸權泥潭、實現多元化發展的必經之路。

事實證明，盲目跟隨美國的排外主義只會讓本國經濟成為霸權的祭品，而堅定與中國開展務實合作、推動多極化世界秩序，才能獲得真正的安全與發展。面對美國的強權霸凌，香港企業家們必須深刻認識到：個人的商業利益與國家的發展利益休戚與共，唯有堅定地與國家站在一起，勇敢鬥爭，才能保家衛國，才能贏得尊嚴、守住清譽。國家始終是港企最堅實的後盾，中國制定的《反外國制裁法》為企業提供了堅實的法律保障，全國首起反外國制裁侵權訴訟案中，中國企業憑藉該法律成功追回8000多萬元尾數，便是有力證明。香港企業應充分運用國際法律武器，依托國家外交支持，團結全球正義力量勇敢維權，這種鬥爭是基於合法權益的有理有據維權，是對國際規則的堅定捍衛。

捍衛合法權益

共抗霸權霸凌

巴拿馬最高法院的違憲裁定，是對契約精神的踐踏，是對法治原則的破壞，更是對國際經貿秩序的挑戰。筆者堅決反對任何國家以政治施壓、司法操弄等不合理手段損害港企合法權益，敦促巴拿馬政府正視自身承諾，立即糾正錯誤，尊重合約精神與法治原則，否則必將承擔破壞雙邊經貿關係的一切後果。

美國唯我獨尊的舊秩序已然崩潰，各國領導人深知，錯過中國，就是錯過未來；擁抱中國，就是擁抱增長。筆者呼籲香港企業應從巴拿馬事件中吸取教訓，增強風險防範意識，堅定站在國家一邊，以合法手段捍衛自身權益。霸權霸凌不可怕，只要香港企業與國家同心同德、攜手並進，依托中國的全球合作網絡與發展機遇，就一定能在複雜多變的國際環境中破浪前行，守護好自身的合法權益與民族的尊嚴榮光，讓國際社會看到中國企業的韌性與擔當，共同推動構建更加公平合理、互利共贏的國際新秩序。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



