地球之友｜氣候變化下的可持續降温方案

極端高溫已成為氣候變化下最致命的威脅，每年導致數十萬人死亡。到2050年，需要廣泛使用空調以應對氣候變暖的國家數量將增加一倍，達到118個，覆蓋全球三分之二的人口。



降温設備的應用對於保護人類的生命安全、保存食品和藥品以及維持社會運作至關重要。然而，不可持續的空調使用方式會形成惡性循環，進一步加劇氣候變化，因為全球大部分電力仍然依賴於燃燒化石燃料。在維持現狀的情景下，到2050年，全球降温需求將比2022年的水平增長三倍，達到58TW，並將每年與降温相關的排放量推高至72億噸二氧化碳當量(CO2-e)。

為了解決這個問題，聯合國環境規劃署（UNEP）在巴西貝倫舉行的第30屆聯合國氣候變化大會上發佈了第二份《全球降温觀察2025》報告。該報告以2023年的報告為基礎，提出了一條以科學為基礎的路徑，以實現《全球降温承諾》的目標，即到2050年將降温相關排放減少68%，同時確保所有人都能公平地獲得降温保障。

報告模擬了一條可持續降温的路徑，可將二氧化碳當量(CO2-e)排放減少至26億噸，並累計節省高達43兆美元的能源與電網基礎設施成本。若結合電力生產的减碳措施，實現接近零排放的路徑是可行的。

到2050年實現可持續降温的模擬路徑。（聯合國環境規劃署）

此路徑假設採用了各種被動降温和低能耗降温方案。例如，通過建築方向設計、自然通風、反射性表面以及優化遮陽設計等被動式策略，可最大限度地減少熱量吸收。事實上，僅採用簡單的遮陽措施，就能降低1-3°C的溫度，從而減少45%的降温能耗。

綠色屋頂和外牆、藍綠空間，以及其他基於自然的解決方案，均利用植被和水體的蒸騰作用來改善微氣候，並緩解城市熱島效應。此外，城市綠化還能促進心理健康，並提升公共空間的環境品質。

另一方面，低能耗的降溫解決方案，如風扇和蒸發式冷卻器，可以在空調成本過高的情況下提供所需的降溫效果。它們也可以與空調搭配使用，以降低能源需求，同時維持必要的舒適度。

新加坡的邱德拔醫院利用其親自然設計，為患者提供自然降溫和療癒效果。（Living Future）

世界各地的政府需要將高溫視為一項持續性的災害風險，並調整政策，將高溫緩解和降溫設施的普及列為公共服務的一部分。報告特別呼籲，應將高溫與降溫治理納入更廣泛的政策發展框架，以建設更安全、更宜居的社區。

香港對炎熱氣候並不陌生。近年來，香港高溫天氣（包括酷熱日數和熱夜數目）持續增加,，而寒冷日數則逐漸減少。在過去五年中，每年有超過200人因中暑需入院治療，且至少有兩宗致命個案。

香港需要制定以科學為基礎的城市規劃指引，安裝降溫設施，並採用基於自然的解決方案來應對城市過熱問題。同時，應繪製高溫暴露地圖，優先對高風險區域進行改造，確保市民能公平獲得降溫保障。此外，可利用綠色債券、氣候風險保險和低息貸款等創新的模式，為被動降溫及低能耗降溫解決方案的採用提供資金支持。

在日益炎熱的全球氣候下，《全球降温觀察2025》報告得出了一個明確的結論：「我們無法僅依靠空調來解決高溫危機。」

