來稿｜專業履職為民　守正破局先行

在「一國兩制」實踐進入由治及興的新階段，「堅持和完善行政主導體制」已成為提升特別行政區治理效能的必然要求。立法會作為香港和澳門特別行政區政權的重要組成部分，承擔着提升治理效能、構築特區政府與市民溝通橋梁的重任。2026年1月，中央對新一屆立法會議員提出了「厚植家國情懷、敢於擔當作為、熱心服務市民、勤勉參政議政、樹立良好形象」的明確要求。議員需要提升履職的專業性與務實性，將制度優勢轉化為切實可見的治理實效，完成中央的囑托。



上得議事殿堂

落得社區會堂

高質量的履職首先體現在議員對自身雙重角色的精準把握：既要在神聖的議事廳內貢獻專業智慧，也要在基層的社區會堂中紮根民情。這種雙向發力是構建「行政—立法—社會」良性互動的基石。

一方面，提升議事堂內的專業化審議效能。在議事堂內，議員的職責不是簡單的投票，而是通過高質量的法案審議與政策討論。這種「建設性監督」不僅能夠協助政府完善政策邏輯、優化施政細節，還能將行政機關的管治邏輯轉化為公眾易於理解的社會語言，降低政策執行成本。這種雙向的信息流動確保了社會關切能夠精準進入立法議程，為政府向社會展現治理誠意提供重要契機。

另一方面，紮根社區以深挖民生痛點。議員應持續「落區」與「落界」，敏銳察覺社會治理中的瓶頸與深層次矛盾，將住房改善、都市更新以及弱勢群體保障等關乎基層福祉的急難愁盼問題轉化為具體的政策建議。這種履職方式要求議員成為政府感知社會冷暖的神經末梢，協助政府精準識別施政的盲區，在政策推行前充分匯聚民意，確保各項措施能夠真正「民有所呼、我有所應」。只有消弭行政決策與民間感知的「溫差」，政府才能贏得社會的廣泛理解與信任。

敏銳洞察大局

主動破局先行

新一屆立法會議員不僅要當民意的代議者，更要成為社會發展的引領者，通過銳利的宏觀洞察協助特區政府在變局中開辟新局。

化解深層次矛盾，調和新舊動能沖突。當前港澳社會長期面對錯綜覆雜的社會環境，議員不僅要關注常規法案，更應主動解構觸及傳統利益格局的難題。這些問題的核心往往在於「新業態」與「舊法規」之間的張力與錯位，議員應展現出應有的擔當，不當「局外人」，而是成為協助政府平衡各方訴求的「局中人」，將零散的、對抗性的民間訴求轉化為具備法理支撐與可操作性的政策方案，協助政府在行政主導下推動守正創新的發展改革。

布局未來競爭力，支持政府「逢山開路」。在人工智能等關乎港澳和國家未來核心競爭力的行業中，議員應拓寬國際視野，通過研究海外新興產業法律框架的建立過程，協助政府在確保規範的同時保持發展速度。議員應積極支持政府「逢山開路、遇水搭橋」，積極化解制度銜接中的阻力，將立法會的職能從合規審查提升至戰略輔助的高度，使立法會不僅成為民意的匯集地，更成為推動特別行政區行穩致遠的動力源泉。

恪守道德自覺

強化履職威信

議員的專業形象與道德操守是立法會發揮「橋梁」作用的信用基石。只有建立在高度專業與誠信基礎上的互動，才能真正縮短政府與社會之間的心理距離。

內化紀律準則，以自律守護法治尊嚴。隨着香港《立法會議員守則》的系統化規範以及澳門對「愛國者治澳」制度保障的完善，議員的行為準則已不僅是法律層面的底線要求，更是構建社會信任的政治標準。當民眾看到議員慎終如始地恪守職業操守、帶頭遵紀守法時，社會對立法機構的政治認同感也會隨之提升。

塑造廉正形象，降低政社溝通的信任成本。議員在履行職責時，應時刻警惕利益沖突，確保其行為與表態始終基於特區的整體利益。這種超脫於利益糾葛的廉正形象，能夠提升市民對政策解讀的接受度，大幅降低溝通的信任成本，政府施政與市民期待之間也能構築起政治信任的韌性紐帶。

作者霍偉東是全國港澳研究會會員，華南師範大學粵港澳大灣區跨域治理與公共政策研究中心特聘研究員。



