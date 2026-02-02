來稿｜大爭之世的序章：香港人的生存法則

來稿作者：蔡誠



新年伊始，全球局勢劇變，東升西降加速演進，以歐美為核心的舊秩序開始崩塌。港人切勿刻舟求劍，只以過去幾十年之經驗，來應對「百年未有之大變局」。宜認清時局之劇變、政治的嚴肅性、重要性和危險性，並為相關風險早作準備。



一、秩序崩解：美國摧毀舊世界

2025年4月，美國向全球發起關稅戰，中國反制；同年10月，中美元首於釜山會面言和，中美關稅戰暫時休戰。

中國在華為晶片的突破、EUV光刻機原型機的研發，還有AI領域DeepSeek、太空站及嫦娥六號月背採樣及研究等，均證明其在科技、產業、經濟上打破歐美圍堵。在「九三閱兵」中所展示的部分軍事實力（如高超音速武器、區域拒止能力）也已超越美國，可謂在特定作戰領域具備非對稱優勢，足以遏止歐美鋌而走險的行徑。

與此同時，美國面臨多重深層危機。財政上，國債總額突破38.5萬億美元，年利息支出逾1萬億美元，已不堪重負。政治上，黨爭白熱化、社會嚴重分化，聯邦政府停擺天數再創新高；移民政策等議題引發激烈對立。社會民生上，通脹持續高企，研究顯示底層60%的家庭（平均收入約3.8萬美元）的收入與基本生活開支缺口高達2.9萬美元；同時，信用卡逾期率（12.41%）、消費者破產案件及學生貸款違約率均居高不下，標誌着社會「K型分化」不斷加劇。

2025年：中美攻守易形

特朗普政府一方面因國家債務高企，急於開源，卻無法掠奪中國和轉嫁危機；另一方面，特朗普眾多承諾未能兌現，支持度下跌，支持率降至42–45%，不支持率升至52–56%。在經濟議題上，僅18%受訪者認為因特朗普政策生活改善，50%認為更糟，特朗普公開向共和黨人表示中期選舉告急。

特朗普明知破壞舊秩序無異於飲鴆止渴，但為解決財政開源問題，仍對全球（包括傳統盟友）發動關稅戰，進行赤裸裸的掠奪與勒索。此外，為鞏固選票，他更進行一系列政治表演，包括刻意公開羞辱外國元首，以及對主權國家進行毫不掩飾的侵略和霸凌。

這是美國選民的選擇，也是結構性的必然結果，美國財政枯竭、盟友離心，已無力維持其主導的全球體系與規則。為了給帝國續命，法規道義都不重要了。這才有2025年12月公布的「國家安全戰略」中的戰略收縮和新近提出的「唐羅主義」。

2026年：全球局勢直下

故在2026年新年伊始的一個月內，特朗普派軍入侵委內瑞拉抓捕總統馬杜羅；揚言攻擊墨西哥、哥倫比亞、古巴、伊朗；放言吞併格陵蘭，威脅對派兵支援格陵蘭的歐洲八國加徵關稅；當丹麥首相提出這將導致北約的終結，特朗普卻裁減北約編制；更公開人工智能生成的圖片，顯示美國國旗覆蓋美國、加拿大、格陵蘭及委內瑞拉；退出66個國際組織，並成立「和平委員會」聲稱要取代聯合國，由特朗普任終身主席。

美國親手打破了自聯合國成立以來，由其主導建立並維繫的國際叢林秩序。結果令「離天堂太遠，離美國太近」的加拿大，成為魯迅《吶喊》筆下大嚷驚醒熟睡者的那人。

加拿大總理卡尼在1月於瑞士舉行的達沃斯世界經濟論壇演講中，直指：「基於規則的秩序正在消亡，強者可以為所欲為，弱者只能承受後果」、「如果我們不在餐桌上，就會在菜單上」、「舊秩序不會回來，懷舊不是策略」。他更引用捷克思想家哈維爾《無權者的力量》的文章，指出西方過去明知自己「活在謊言之中」，明知「強者會在對自己有利時凌駕於規則之上，貿易規則的執行也並非完全對稱」，卻為了避免麻煩而假裝下去。

卡尼希望大家面對現實：「當中等強國批評來自一方的經濟脅迫，卻對另一方的經濟脅迫保持沉默。」這暗指他們一邊指責中國，卻對美國保持沉默，「不要再把基於規則的國際秩序當作仍然有效的東西來吹捧了。」

二、認清政治：嚴肅、重要、危險

2026年1月發生的事，標誌着由「變」至「亂」，是「亂世」的開始，也是「大爭之世」的序章。港人過去在歐美如日中天時候，所接受教育宣傳所建立的世界觀、政治觀、價值觀，已是刻舟求劍，不合時宜。

自此以後，這世界發生的事，將會出乎所料。

因應世界局勢大變，地緣政治風險急升及社會政治化加劇。從前港人有段時間避談政治，但真的嗎？不，其實一直都政治化，只是過去幾十年歐美代表的世界觀、政治觀、價值觀就是絕對正確，不容爭辯。在這種單向灌輸的氛圍下，港人染上了政治幼稚病、天真症，因而從不認識政治的嚴肅性、重要性、危險性。

愈靠近權力中心愈危險

政治不是請客食飯，不是搞笑娛樂，而是極其嚴肅。政治是人類社會中最重要的組織活動，決定誰掌握最大的權力、利益分配、司法制度、暴力機關等。因其重要性，令其爭鬥極為殘酷激烈，所以大家都會生死相搏，故此參與政治活動，本身就極具危險性，愈是靠近權力中心，愈是危險。

以筆者觀察，中央行事講求「調研、規劃、預案」，每步皆有其時間表。因此，或有人誤以為中央對某些言行未即時採取行動便是默許，實則不然，只是時機未到，但早已悄然展開系統性準備工作。正如去年貿易戰中得以關鍵發力的稀土體系、工業鏈條與技術儲備，無一不是數十年佈局的成果，只為在關鍵時刻能釜底抽薪、一錘定音。

一站錯隊便永遠站錯隊

有些港人以為從政只是一份工作，參加政治活動就像去嘉年華會，但當你參與其中，你便已把身家性命全都押上去。政治，是沒有回頭路的，站錯隊便永遠站錯隊。港人過去在政治上往往輕率發言、魯莽行動、欠缺危機感，因而易被煽動利用。直至嚴重後果降臨，竟仍感到錯愕。

無論是普通市民，還是企業主管，甚至議員、官員亦有此問題。有些將個人政治立場和傾向，凌駕於所屬機構的利益和本職；有些還堅信歐美將最終獲勝，兩頭下注，陽奉陰違；或是自認中立持平，但只要你仍然身在香港、站在那個位置、擁有那種體量，不支持便是反對。

在此借用唐朝詩人駱賓王的《為徐敬業討武曌檄》和諸君共勉：「若其眷戀窮城，徘徊歧路，坐昧先機之兆，必貽後至之誅。請看今日之域中，竟是誰家之天下！」

三、謹慎應對：為新秩序出一分力

今日的香港，仍然是中華人民共和國治下的香港。所以，為子孫計、為長遠謀，應摒棄迷思，莫要眷戀過去了。

遵從中央對港的訓示勸勉

作為官員、議員，應克盡己職，謹言慎行，牢記誓言，謹記香港乃中華人民共和國香港特別行政區，是我國不可分割的一部分；遵從中央對港的訓示勸勉，如中央港澳辦主任夏寶龍所說：堅持和完善行政主導，切實擔負起治理香港第一責任人的責任，主動加強對特區發展的頂層設計和戰略謀劃，做好與國家「十五五」規劃對接，增強港澳未來發展的前瞻性和主動性，也要主動識變、應變、求變，破解港澳發展深層次矛盾和問題。同時維護國家安全與主權，堅定維護國家安全，落實《港區國安法》及《基本法》第23條。

莫將公關秀誤當政治專業

作為機構或企業管理者，首要原則是謹守機構宗旨與利益，切勿將個人政治立場與企業定位相混淆。在具體操作上，應將政治風險評估系統性地納入跨境業務、供應鏈、物流網絡、人才招聘、贊助活動及政府關係等所有環節。同時，必須密切關注本地及跨境業務的合規要求，特別注意部分國家的法規可能存在矛盾，例如美國的《雲法案》與中國的《網絡安全法》。

面對此類複雜情況，必要時應聘請專業的政治顧問提供協助。

另外，本港企業過去往往把「公共關係」和「政府關係」兩項專業混為一談，然而兩者的邏輯、規範、專業性截然不同。「公關」往往以高調地「被看見」為成功標準（Want to be seen），但「政府關係」或是「政治遊說」就是要低調地「完成目標」(Get the Job Done)。這是兩套完全不同的理念，若把公關的做法放在政治事務上，或會造成嚴重的反效果。

積極了解、理性發言、謹慎參與

作為普通市民，因為與權力中心較遠，所以風險降低不少，但仍要心存警惕。因為很多政治事件最後都會極大影響市民切身福祉，所以應多讀不同渠道的新聞，關心時事，在這愈加政治化的社會中，積極提升對政治的認知。

同時，切記在網上社交媒體發表政治言論是會留有記錄並可被追蹤，等於是白紙黑字的政治表態或宣言，所以謹記要理性發言，勿被人煽動，或誤觸法網；對於政治活動宜謹慎參與，尤其是要了解發起團體或個人的背景和立場，避免參加可能違法的活動。

另一方面，世界政經形勢急變，全球化投資或在地緣割裂下失效，傳統避險資產的邏輯正在重構，過往穩健標的可能因政治干預而出現非經濟性波動，在資產配置上應更謹慎。

孫中山先生曾說：「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡。」

2026年將會是大爭之世的開始，「百年未有之大變局」加速演進，東升西降已成大勢，以歐美為核心的舊時代、舊秩序已開始崩塌。香港亦無可避免受到衝擊，甚至被刻意針對和打壓，但可預期香港作為中國唯一兼具最大規模、最高開放度與國際接軌程度的金融中心，隨著中華民族偉大復興﹐我國綜合國力日益增長，政經地位登上更高的台階時，香港有機會、有潛力、有責任成為未來國際間最大的金融中心。

世界潮流，浩浩蕩蕩。港人切莫刻舟求劍，眷戀「舊城」，唯有及早準備，主動融入國家發展大局，方能於亂世中轉危為機，成為建構新秩序的關鍵樞紐。

作者蔡誠是公關顧問機構創辦人，從事公共關係行業多年。



