楊華勇｜走好中國特色金融之路：解析香港的戰略引擎角色

當今世界正經歷百年未有之大變局，全球金融格局深刻調整，金融作為現代經濟的核心，已成為國家間競爭與合作的關鍵領域。在這一歷史背景下，探索適合本國國情的金融發展道路，建設強大的金融體系，成為各國面臨的重大戰略課題。中共十八大以來，以習近平主席為核心的黨中央高度重視金融工作，堅持穩中求進工作總基調，統籌發展與安全，不斷深化金融改革，推動我國金融事業取得歷史性成就。習近平主席的重要文章《走好中國特色金融發展之路，建設金融強國》系統總結了新時代我國金融發展的理論與實踐，全面闡述了中國特色金融發展之路的基本內涵和金融強國建設的戰略方向，為我國金融事業發展提供了根本遵循。



走出西方金融異化模式

文章提出的「八個堅持」是對中國特色金融發展之路的系統概括，而金融強國的「六大特徵」和「六大體系」則明確了未來發展的戰略目標與實踐路徑。深入理解和貫徹落實這些重要論述，對於推動我國金融高品質發展，實現從金融大國向金融強國的歷史性跨越具有深遠意義。

金融的本質是跨期、跨空間的價值交換和資源配置。在資本主義金融模式下，金融往往異化為少數人牟取暴利的工具，導致貧富分化加劇、金融危機頻發。而中國特色金融發展之路的根本立場是堅持以人民為中心，這是社會主義金融區別於西方金融的本質特徵。

回歸實體經濟根本定位

以人民為中心的金融發展觀體現在多個維度：在服務對象上，要大力發展普惠金融，提升金融服務的覆蓋率、可得性和滿意度，特別是加強對小微企業、「三農」和偏遠地區的金融服務；在產品設計上，要開發適合普通群眾需求的金融產品，防止複雜衍生品對普通投資者造成損害；在風險防控上，要堅決守住不發生系統性金融風險的底線，保護廣大金融消費者的合法權益；在發展目標上，要使金融發展成果更多更公平惠及全體人民，促進共同富裕。

金融與實體經濟的關係是金融發展的根本問題。2008年國際金融危機的深刻教訓表明，金融脫離實體經濟自我迴圈、自我膨脹，必然導致資產泡沫和系統性風險。習近平主席多次強調「金融是實體經濟的血脈，為實體經濟服務是金融的天職」，這明確了金融發展的核心功能定位。

金融強國進程最強引擎

作為國家金融體系的關鍵支點，香港憑藉「一國兩制」的獨特優勢，在國家建設金融強國的進程中扮演著不可替代的角色。它是連接內地與全球資本市場的「超級連絡人」：既是人民幣國際化的重要樞紐和離岸業務中心，也是國際資本投資中國、中國企業走向世界的首選門戶。

依託成熟的普通法體系、自由的資金流動及高度開放的金融生態，香港持續為國家吸引全球資本、管理金融風險、對接國際高標準規則提供戰略平台。未來，通過深化與粵港澳大灣區的協同，香港將繼續鞏固其國際金融中心地位，助力國家提升金融競爭力與全球影響力，成為金融強國戰略中的關鍵引擎。

具備攻守兼備雙重職能

香港在國家金融強國戰略中的作用，本質上是國家通過「一國兩制」這一最佳制度安排，在維護金融主權與安全的前提下，最大化利用全球資源、參與全球治理的戰略支點。它既是國家金融開放的「前哨」，又是防範外部風險的「盾牌」；既是人民幣走向世界的「跳板」，又是國際資本擁抱中國的「門戶」。

這份作用，源於歷史，成於制度，興於功能，未來則將系於其能否持續創新、昇華價值。鞏固和提升香港國際金融中心地位，絕非僅僅關乎一城一地的繁榮，更是國家在複雜動盪的全球格局中，保持戰略主動、穩健邁向金融強國的關鍵一招。支持香港強化其獨特優勢，就是鞏固國家金融體系的整體競爭力與安全性，就是為中華民族的偉大復興注入更強勁、更穩健的金融動能。

