來稿｜「十五五」新征程：香港助力助力國家鋪就「金融強國」通途

2026年伊始，國家領導人在《求是》雜誌發表重要文章《走好中國特色金融發展之路，建設金融強國》，為新時代金融事業發展錨定航向、擘畫藍圖。文章系統闡明的「八個堅持」核心要義與金融強國六大核心要素，既為國家金融高質量發展確立了根本遵循，也為香港國際金融中心在「十五五」時期的轉型升級提供了行動指南。作為「一國兩制」下連接內地與全球的「超級聯絡人」，香港坐擁制度優勢、市場活力與國際網絡三重稟賦，更契合財政司司長陳茂波提出的「金融與創科雙軌驅動」發展戰略，理應在國家金融強國建設中擔當樞紐角色，以「內聯外通」的獨特價值，將國家戰略需求轉化為自身發展動能，讓中國特色金融發展之路越走越寬廣。



錨定貨幣強國目標：

打造人民幣國際化「超級樞紐」

金融強國的核心支柱之一，是擁有具備全球影響力的強大貨幣。領導人記強調，金融強國應具備「在國際貿易投資和外匯市場廣泛使用、具有全球儲備貨幣地位」的貨幣體系。筆者認為，香港作為全球最大的離岸人民幣業務中心，在「十五五」時期需進一步強化樞紐功能，推動人民幣國際化從「跨境使用」向「全球循環」升級。

在流動性供給方面，香港可依托央行1,000億元人民幣貿易融資流動性安排，擴大中长期人民幣融資工具供給，推出1個月、3個月、6個月等多期限產品，為全球貿易夥伴提供穩定低成本的人民幣資金支持。同時，積極落地離岸人民幣政府債券期貨，完善人民幣利率、匯率風險管理工具矩陣，吸引更多跨國企業將香港作為人民幣投融資與避險的核心平台。

在使用場景拓展上，借助「支付通」（Payment Connect）跨境支付系統的全面落地，推動人民幣在粵港澳大灣區民生消費、跨境電商、航運結算等領域的廣泛應用，讓人民幣從「貿易貨幣」向「生活貨幣」「投資貨幣」深度延伸。除此之外，更要發揮香港在「一帶一路」建設中的融資樞紐作用，引導沿線國家主權基金、跨國企業通過香港發行人民幣債券、設立人民幣投資基金，讓人民幣在國際資本流動中占據更重要地位。

深化金融互聯互通：

構建雙向開放「安全通道」

領導人指出，建設金融強國必須「堅持統籌金融開放和安全」、「堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展」。筆者認為，香港可作為內地金融開放的「試驗田」與「防火牆」，在「十五五」時期需持續升級互聯互通機制，打造安全高效的跨境資本流動通道，既滿足內地資本全球化配置需求，又築牢風險防控屏障。

在市場聯通層面，香港應推動互聯互通從「產品互通」向「體系互融」跨越。一方面，擴大滬深港通、債券通的覆蓋範圍，將REITs、衍生品、綠色金融產品等更多標的納入互聯互通框架，提升南向資金對香港市場的定價影響力——目前內地投資者通過南向通持有香港市場資產已超3.3萬億港元，「十五五」時期有望實現規模翻倍。另一方面，優化互聯互通機制設計，延長南向債券通結算時間、擴大投資者範圍與託管銀行數量，提升跨境交易效率與便利性。

在機構合作層面，支持港資銀行、保險、證券機構深度參與內地金融市場，尤其在科技金融、養老金融等新興領域設立合資機構，將香港的國際管理經驗與內地的市場空間相結合；同時引導內地金融機構通過香港佈局全球，借助香港的法律體系與國際網絡，降低「走出去」的合規風險與運營成本。這種雙向開放的格局，既符合「深化金融供給側結構性改革」的要求，又能讓香港在國家金融開放中實現自身能級提升。

聚焦特色金融賽道：

激活服務實體經濟「多元引擎」

「堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨」，是中國特色金融發展之路的核心原則。筆者認為，香港作為國際金融中心，其優勢不僅在於傳統投融資業務，更在於能夠聯動內地產業需求與全球資源，契合「金融與創科雙軌驅動」戰略 ，在科技金融、綠色金融、普惠金融等「五篇大文章」中發揮差異化作用，為實體經濟注入金融活水。

在綠色金融領域，香港可依托國際標準制定權優勢，推動內地綠色金融標準與國際接軌，構建「內地項目、香港發行、全球認購」的綠色融資閉環。支持內地新能源企業通過香港發行綠色債券、上市融資，同時吸引全球養老基金、主權基金等長期資本參與內地綠色項目投資，讓香港成為全球綠色金融的「定價中心」與「交易平台」。

在科技金融領域，發揮香港在知識產權保護、風險投資、上市融資的全鏈條優勢，打造粵港澳大灣區「科技+資本」生態圈——支持香港私募基金、創投機構投資內地硬科技企業，助力優質科技企業通過香港聯交所上市融資，實現「科技研發在內地、資本運作在香港、市場拓展到全球」的良性循環，這與香港將創科列為核心增長動力的規劃高度契合。

在養老金融領域，借鑒香港成熟的養老金管理經驗，推動內地養老金通過互聯互通機制投資香港市場的優質資產，同時吸引全球養老金融機構在香港設立區域總部，打造亞太區養老金融中心，滿足內地老齡化社會的財富管理需求。這些舉措既踐行了「以人民為中心的價值取向」，又能讓香港金融產業擺脫對傳統業務的依賴，實現高質量發展。

築牢風險防控底線：

完善跨境監管「協同體系」

金融安全是國家安全的重要組成部分，「堅持把防控風險作為金融工作的永恆主題」是建設金融強國的關鍵保障。筆者認為，香港作為高度開放的國際金融中心，在「十五五」時期需構建與內地協同高效的跨境金融監管體系，既守住不發生系統性風險的底線，又維護自身金融市場的穩定繁榮。

一方面，應完善跨境監管合作機制，建立內地金融監管總局、央行與香港金管局、證監會的常態化溝通平台，實現監管標準互認、風險信息共享、應急處置聯動。針對跨境上市、跨境資管、虛擬貨幣等風險高發領域，制定統一的監管規則與處置預案，防範風險跨境傳導。另一方面，發揮香港的法治優勢，健全金融法治體系，強化對跨境金融欺詐、洗錢、逃稅等違法違規行為的打擊力度，維護金融市場秩序。

同時，培育中國特色金融文化，將「誠實守信、穩健審慎、以義取利」的理念融入香港金融機構的運營中，引導市場主體遠離「脫實向虛」「急功近利」的短期行為，構建健康的金融生態。這種「監管協同+文化引領」的風險防控模式，既符合「堅持黨對金融工作的集中統一領導」的要求，又能讓香港在維護國家金融安全中發揮「橋頭堡」作用。

強化人才與基建：

夯實金融強國「支撐底座」

領導人強調，金融強國需具備「強大的金融人才隊伍」與「自主可控、安全高效的金融基礎設施體系」。筆者認為，香港在「十五五」時期應需聚焦人才與基建兩大短板，強化自身支撐能力，為助力金融強國建設提供堅實保障。

在人才建設方面，筆者認為依托香港高校的金融學科優勢，設立「金融強國人才培養計劃」，培養既懂內地金融政策、又通國際金融規則的復合型人才，重點強化金融與創科交叉領域的人才儲備，契合雙軌驅動戰略需求 。通過放寬高端金融人才的簽證限制、優化稅收政策，吸引全球頂尖金融人才落戶香港；同時推動粵港澳大灣區金融人才自由流動，建立職業資格互認機制，形成「香港集聚全球人才、灣區共享人才資源」的格局。

在金融基建方面，升級香港的金融科技基礎設施，推動區塊鏈、人工智能在跨境支付、清算結算、風險監控等領域的應用，提升金融服務的效率與安全性。依托「支付通」系統，構建覆蓋大灣區、輻射東南亞的跨境支付網絡，讓香港成為區域金融基礎設施的核心節點。同時，加強與內地金融基礎設施的互聯互通，實現清算、託管、徵信系統的協同運作，提升跨境金融服務的一體化水平。

以一國兩制之利

赴金融強國之約

「十五五」時期是建設金融強國的關鍵階段，也是香港國際金融中心實現質的飛躍的戰略機遇期。筆者認為，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，香港需牢牢把握「八個堅持」的核心要義，將自身發展融入國家金融強國建設大局，以「金融與創科雙軌驅動」為抓手，釋放「一國兩制」的制度紅利及提升貢獻。以人民幣國際化為樞紐，強化貨幣輻射功能；以互聯互通為紐帶，拓寬雙向開放通道；以特色金融為引擎，服務實體經濟發展；以風險防控為底線，築牢金融安全屏障；以人才基建為支撐，夯實發展根基。

在「一國兩制」的獨特優勢下，香港既擁有內地廣闊市場的堅實依托，又具備全球資源配置的國際優勢，完全有能力成為中國特色金融發展之路的重要參與者、推動者與受益者。未來五年，香港需堅定信心、主動作為，將國際金融中心的能級提升與國家金融強國的建設進程同頻共振，在「內聯外通」中續寫繁榮新篇，為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻金融力量。

