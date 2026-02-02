顧山河｜徹底清除軍隊貪腐——讓實現祖國統一的能力更加強大

來稿作者：顧山河



近日，中央決定對張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查，受到了國內外廣泛關注，包括中國台灣地區。台灣《聯合報》報道，美國領導人2月1日接受媒體訪問，在被問到中國大陸近期發生清除軍隊貪腐一事時說，在中國只有一個最高領導人，就是習主席，他在中國備受尊敬，「他是我正在打交道的人。」美國務卿上周表示，美國關注相關事態，並稱腐敗是事件的原因。這些表態讓島內綠營心碎了一地。



查處張又俠、劉振立，再次彰顯了中央懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍的堅定決心，把反腐敗鬥爭進行到底的如磐意志。無論職位高低，凡觸碰腐敗紅線、違反紀法底線，必將依紀依法受到嚴肅懲處，此次查處進一步從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌。

台灣是中國領土不可分割的一部分，這是不容置疑的鐵的歷史與法理事實。解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中華民族偉大復興的必然要求。台灣問題因民族弱亂而生，歷經百餘年的接續奮鬥，我們已具備了實現統一的民意基礎、物質基礎和實力支撐，迎來了最接近民族復興、最具備統一條件的歷史時期。

縱深推進軍隊正風肅紀，徹底清除貪腐毒瘤，方能鍛造出更加純潔、更加堅強、更有戰鬥力的人民軍隊，為捍衛祖國主權、統一、領土完整，完成祖國統一大業提供堅不可摧的力量保障。

台灣問題是中國核心利益中的核心。人民軍隊維護核心利益、捍衛國家統一的意志堅如磐石，不為任何風雨所動搖。我們無懼風浪、勇毅前行，因為我們知道，統一大業的春天並非坐等而至，而是用忠誠與擔當、堅守與奉獻、熱血與犧牲，用一代代人的不懈奮鬥，親手鑄就的。以反腐推進強軍，用強軍保障統一，在全面從嚴治黨、從嚴治軍下，人民軍隊的代表性和戰鬥力持續淬煉提升，讓推進祖國統一大業的征程更從容，更豪邁。

反腐必勝、強軍必成、統一必至。歷史的車輪滾滾向前，中華民族偉大復興的大勢不可阻擋，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也必然會實現。

作者筆名顧山河，北京自由撰稿人。



