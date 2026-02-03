來稿｜「晴天林」為什麼受熱捧？

來稿作者：王偉傑



在各個備受港人熱捧的網紅中，相信將時事融入歌調的「晴天林」，定必佔一席位。究竟是怎樣的社會氣氛，才能給予這位鬼才源源不絕的靈感呢？



改編歌曲苦中作樂

才剛踏進2026年，「晴天林」已創作了三首和治港群體相關的歌曲，分別是駐天津辦主任自爆受款待的《駐天津》、立法會議員陳家珮灣仔逆線行車後向市民致歉的《開會要讓你逆行》、以及巴士強制安全帶新例暫緩推行的《扣在架巴士等你》。

不少網民都向天才橫溢、創作效率一流的「晴天林」致敬，可在極短時間內將時事新聞融入耳熟能詳的粵語歌曲，讓大家的不滿情緒有個出口，得以苦中作樂。

然而，中央對香港要改革、管治要革新、方式要改進等要求言猶在耳，但個別官員及議員的表現卻強差人意，實在令人不勝唏噓。

「物先腐而後蟲生」——沒有政策失策、官員失職、議員失德，就不會有那些創作。

低級錯誤招人垢病

「晴天林」的改編歌詞，雖不乏嬉笑怒罵，但又透着不少網民對連串公共事件的無奈與悲涼。以去年創作的《問我觀音水喝幾多》為例，題材源於一個專門負責採購的香港政府物流服務署，在辦公室飲用水招標時，竟犯上遭供應商以假文件及假品牌詐騙的低級錯誤。

可是，普羅大眾除了靠「晴天林」以改編歌曲自娛自樂之外，還可以做甚麼？

筆者本身是青海省港區政協委員，最近剛從青海開完「兩會」回港。香港有不少像筆者一樣，在內地省市參政議政的公職人員，我們為各地政府建言時，從來沒有收取任何報酬。反觀香港本地的代議士和施政者，每個月領取不少薪津，但履職時卻相當馬虎。

三省吾身從善如流

古語謂「丞相肚裏可撐船」，希望相關的官員和議員，能以廣闊胸襟虛心納諫，而非動輒就為逆耳忠言扣上「軟抵抗」的帽子。只有三省吾身、從善如流，才能把精力和資源集中於破除利益固化藩籬，也才能夠從根本上解決香港愈發白熱化的深層次矛盾。

「哀莫不過於心死」——若他朝一日，大多數香港人都不再對這個土生土長的地方懷有「愛之深，責之切」的情懷，下一代焉能擁抱更璀璨的未來？

作者王偉傑是香港未來教育協會主席，青海省港區政協委員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



