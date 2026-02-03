我的九龍城丨啟德郵輪碼頭新營運商　非郵輪活動成關鍵核心

我的九龍城｜張景勛

早前政府就啟德郵輪碼頭新一份租約（2028年6月開始）公開招標文件，當中將引入四大關鍵績效指標（KPI），以考核營運商的表現：包括每年郵輪停泊次數最少85次、每年非郵輪活動次數最少13次、每年非郵輪活動訪客次數最少6,500人次及附屬商業區的租用率最低60%；當中更首次引入獎懲機制，合約生效第三年若營運商表現未達指標，須向政府支付補償金（消息指約為營業額5%）。而為了改善郵輪碼頭管理及提升營業效率，新一份租約的營運商除負責管理郵輪事務外，同時需負責二樓平台花園及天台的啟德郵輪碼頭公園等公共空間；為期10年，若表現理想，特區政府可考慮延長續約5年。



將啟德郵輪碼頭塑造成亞洲國際郵輪樞紐，一直是特區政府的最終願景。作為國際級郵輪碼頭，2023、2024年啟德郵輪碼頭實際停泊航次分別為138及98次，甚至2025年也可滿足到超過85次。若單純討論郵輪停泊航次數字，現時營運商的郵輪停泊次數已經達標；然而，政府特意引入新KPI，目的是想將郵輪碼頭從最單純的客運碼頭，搖身一變成集郵輪停泊與公眾活動於一身的綜合商業區域，與同屬啟德區內的啟德體育園、啟航1331（啟・青年旅舍）產生協同效應，帶動整個郵輪碼頭人流，而非搭乘郵輪來港的訪客數字。

對於啟德郵輪碼頭新租約引入的四大關鍵績效指標，坊間普遍支持特區政府的做法，此舉不僅令郵輪碼頭的定位更加清晰，更可振興現時郵輪碼頭商業經濟與人流，活用郵輪碼頭每一處空間。留意到新租約加入一系列非郵輪活動的績效表現，明顯看出未來啟德郵輪碼頭將會加強與區內鏈接的作用。在商用出租率，現時營運商已合乎60%的基本績效，亦有多加利用寵物友善及商業活動空間的優勢。

相比起體育園重於音樂及體育活動表演，啟德郵輪碼頭則在於較另類的項目表現，如2015年啟德郵輪碼頭曾經舉辦的「Slide The City」大型滑水活動，又如曾經數年在郵輪碼頭禁區舉行的《香港中國國際紋身展》，MIRROR官方歌迷會1周年慶「Hi MIRO！見面會」，以至去年為了致敬啟德機場100周年的Hermès 2025秋冬男裝時裝展及World’s 50 Best Bars Ceremony 2025活動等，皆在國際間引起極大話題性，亦印證出郵輪碼頭並非港人勿近，只靠郵輪客的鮮活一例。所以今次特區政府特意開出的「思考題」，旨在開出如何在郵輪活動及非郵輪活動間找出平衡點，以達至雙贏局面。

新租約涵蓋平台花園及啟德郵輪碼頭公園的公共空間範圍，其實現時平台花園的商業出租率效果正面，亦不時有商戶在這些空間舉辦如粉絲見面會活動，寵物友善café亦成功引流將郵輪碼頭公園締造成寵物、親子空間，我認為除了加大化拓展寵物友善空間外，長遠需制定多一些大型活動來增加啟德郵輪碼頭的人流；未來10年，若能夠配合啟德智慧綠色集體運輸系統發揮樞紐優勢，提升郵輪碼頭及跑道區交通配套不足的便捷度，相信可大大增加郵輪碼頭的國際/本土競爭力，與啟德體育園、九龍灣產生的協同效應，帶動整個東九龍核心地段！

作者張景勛是九龍城區議員。



