北平鋒｜世界在變，只有台灣「以不變應萬變」？

來稿作者：北平鋒



2026年開年，加拿大總理8年來首次訪華，芬蘭總理時隔17年重返北京，英國首相時隔8年訪華剛剛結束。《德國之聲》2月2日報道，英國首相斯塔默（施紀賢）在回顧為期4天的北京和上海之行時表示，中國在科技和基礎設施等領域的發展速度令人驚嘆，並願意抓住中國帶來的機遇。還有消息說德國總理也將訪華。



當歐洲政要接連踏上中國的土地，主動叩響東方的大門，世界格局正以肉眼可見的速度重構。中國在關稅大棒、科技圍堵、輿論污名中，憑借穩定的供應鏈、開放的市場、務實的外交，成為全球最可依賴的「穩定錨」。

可就在這一片變局浪潮中，台灣的「台獨」政客卻仍可笑地固守着舊日「倚美謀獨」的幻夢。2月1日，台灣「政治大學外交政策研究中心主任」黃奎博在中時新聞網撰文稱，國際震動的現實已擺在眼前，民進黨當局卻「以不變應萬變」。

台灣的政壇，正被這樣一種麻木不仁的「不變」所吞噬。賴清德口中念念有詞的「捍衛台灣」，只是包裝分裂企圖的政治口號。他拒絕赴立法機構報告，稱其非「憲政責任」；他任由「大法官」、「監察院長」懸置，把台灣行政司法機關當作政黨私產；他將軍購預算當成政治籌碼，把兩岸關係拖入零和博弈的死胡同。

他不是在「保護」台灣，而是不遺餘力且歇斯底里地透支台灣、掏空台灣，是要把2,300萬台灣民眾緊緊綁在「台獨」的戰車上，充當「台獨」陪葬品。當加拿大、韓國、英國的領導人紛紛訪華，尋求戰略自主空間時，台灣的「台獨」政客卻還在幻想「倚美謀獨」，以為只要抱緊華盛頓的大腿，就還能像以前一樣興風作浪、為所欲為，簡直是白日大夢。

世界越亂，中國提供的確定性、穩定性就越顯珍貴和重要。台灣若想在時代的變局中找到位置，不是靠唱「抗中保台」的老調，而是要問：能否在兩岸融合發展中創造新的經濟增長？能否在大陸的廣闊市場中抓住新的發展機遇？能否在RCEP、「一帶一路」的延伸脈絡中，找到自己的產業坐標？答案顯而易見：只有放下「台獨」邪念，擁抱統一大勢，台灣才能從一直被利用的「棋子」變成「不可或缺的支點」，而「台獨」已是死路。

隨着百年變局加速演進，台灣主流民意正在加快覺醒，島內民心向統已匯聚成流。兩岸終將統一、必將統一，等待「台獨」政客的將是法律的嚴懲與歷史的審判。

台灣的未來，就在於能否與大陸一起，把太平洋的風浪，變成共同發展的潮汐。世界在變，台灣若還抱着「不變」當盾牌，終將被時代無情碾碎。唯有順勢而變，主動融入統一大勢，台灣才能從歷史的旁觀者，變成未來的參與者。這不是妥協，是重生；不是投降，是回家。祖國的懷抱永遠都是所有中華兒女共同的家。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



