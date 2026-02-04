議員來稿．鄭泳舜｜為花墟重建構想更大的未來

來稿作者：鄭泳舜議員



「洗衣街／花墟道發展計劃」啟動將近兩年，市建局早前提出收購建議，意味着這個屬於油旺研究之下的首個重建節點項目，開始從願景邁向實踐。發展局局長甯漢豪近日在立法會作政策簡報時強調，推展市區重建工作不能單靠市建局，也要借助市場力量，筆者認同有關方向，冀隨着花墟項目開始實質推展，可進一步深化原有規劃，與社區攜手探索花藝與多元文化的跨界結合，讓花墟的地區特色在重建過程中得以延續，甚至孕育出更具規模的花藝產業，並同時強化與鄰近社區的連繫，讓重建項目在地區的照顧層面變得更廣更闊。



旺角花墟並非一條普通的街道，多年來一直是花卉批發和零售集散地，匯聚約120家花店，也是深受遊人喜愛的特色景點。因此，花墟一帶的重建工作有別於一般市區更新項目，不僅要處理周邊老舊樓宇的重建，也涉及鄰近旺角大球場一帶公共空間的整合運用，以提升整體社區環境。市建局早前透過簡報會先後與業主、租戶及商戶作解說，冀藉着妥善溝通和交流，推動收購階段盡快完成，以便重建工作早日展開。

不過，這個源於2017年展開的「旺角研究」之項目，儘管經過長時間討論而落實，但鄰近社區近年也經歷不少變化，因此筆者希望在項目正式推進之際，當局也會同步深化原有規劃，更好地滿足社區的當前需要。就此，我有以下三點觀察和建議。

守護過渡期的活力

第一，整個重建項目規模龐大，雖然涉及的業權不到200個，挑戰在於如何妥善處理受影響的20多間花店，並確保在長達十年的重建期內商戶的生意不受影響。筆者欣見市建局已在花墟中心選定位置，作為過渡營運空間，讓受影響檔戶進駐，並最新表示預計2028年下半年入人伙。我期望租金水平訂得合理，並給予檔戶足夠的「上落貨」空間，而市建局也應針對前期收購、重建施工及落成後的各個階段制定周詳計劃，將重建工程對花檔商戶等的影響減至最低。

值得一提的是，市建局過去在推展洗衣街重建項目時，曾妥善處理波鞋街商戶的安排；於觀塘重建期間，亦曾為裕民坊商販提供支援，協助他們遷往附近的臨時小販市集，讓他們在過渡期內繼續營運並保留地區特色，相信市建局可借鑑這些過往的經驗，為花墟商戶作出最適切的安置與過渡安排。

筆者尤其關注重建期間，市民或遊客或可能誤以為花墟一帶環境混亂，或者感覺花店數目減少，而降低造訪意欲。然而，市建局早前與非弁利機構合作，於花墟旁的旺角大球場空地舉辦全港首個「花墟節：啡上添花」活動。據筆者了解，活動反應理想，成功吸引了額外人流，有助於花店的持續經營，因此建議未來重建期間，也可定期舉辦類似的特色活動，營造市集氛圍，使花墟期間保持活力和經濟動力。

借鑑日本花道轉型

第二，花墟過去以營銷為主，但隨着網上購物的興起，加上外來競爭帶來的挑戰，筆者知道花墟商戶近年都不容易經營，惟當中有危有機。一方面，重建範圍日後新設的水道公園將以園藝景觀作主題，為花墟活動提供更大的延伸空間，加上注入商業元素和泊位配套，都為花墟帶來新的營運機遇。

另一方面，放眼世界，不少地區的花藝文化也透過跨界延伸和結合，形成可持續的文化產業，日本長年把花道與茶道相互融通，拓展出更具特色與規模的文化體糸，正是一例。

筆者認為，本港花墟同樣具備轉型潛力，早前舉辦的花墟咖啡市集，正是作出這方面的嘗試，未來宜與社區持續深入合作，探索更多元的跨界組合，進一步發揚花墟的地區特色。我亦認為，相關部門或市建局等機構應及早提供配套和支援，不要等待商戶經營更趨困難時才介入，否則就會錯失時機。

打造九龍核心康體園區

第三，花墟一帶是位處深水埗與油旺地區之間的關鍵節點，鄰近石硤尾邨、大坑東邨和九龍仔一帶，具備把不同社區串連起來的條件，讓周邊居民共同受惠於優化後的地區配套和設施改善。然而，從現有初步規劃所見，目前僅得一條橫跨界限街的天橋連接這些地區與重建範圍。筆者希望未來能進一步加強整體規劃，增設更完善的交通與行人連接設施，並發掘可以連接俗稱「雙山」的主教山和嘉頓山之路線，擴大重建項目的覆蓋層面，讓各社區之間更緊密地相連。

除了文化元素，重建範圍日後將有新的體育設施，重置於多用途合大樓之內。筆者一直認為，鄰近的大坑東遊樂場及花墟公園球場，值得趁機研究優化和升級，藉以創造空間引入多元運動項目，串連用作舉行本地重要賽事的旺角大球場，以及日後落成後的康體和酒店設施，在九龍逐步構建出一個小型體育園區，成為健康生活元素更強的節點。

筆者早前提出「築城」的理念，透過街區蛻變和微更新的方式，在保留珍貴地區特色的同時，注入創意與活力，花墟一帶正是具備這樣的市區更新潛力，盼望在正式落實規劃與重建過程中，能進一步結合文化與體育的元素，延續其獨特魅力，建構出一個宜居、宜遊、宜業的社區。

作者鄭泳舜是第八屆立法會地方選區（九龍西）議員，民建聯成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



