北平鋒｜賴清德越恐慌，兩岸越要交流

賴清德選在國共兩黨智庫論壇開幕當日，倉促召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，妄稱中國國民黨進行國共交流是推動所謂的「二次西進」，企圖誘騙台灣民眾「攜手美國、日本、歐洲等友盟國家走向世界」。刻意炮製「走向世界」與「二次西進」的虛假敘事，煽動台灣社會對國共對話的誤解與抵觸，賴清德此番操弄，不僅毫不掩飾其刻意製造兩岸對立、破壞兩岸和平交流的險惡用心，更暴露其在民意所向、大勢所趨面前的焦慮和恐慌。



中國國民黨率團赴大陸參與論壇，全程聚焦民生議題展開交流，是回應兩岸民眾共同關切的務實之舉，是兩岸順民意、合民心的良性互動，卻被民進黨當局肆意抹黑為「破壞非紅供應鏈」。這般毫無事實依據和邏輯支撐的荒謬指責，充分說明民進黨當局懼怕兩岸交流交往、走親走近，懼怕此類活動打破其費心構築的「信息繭房」，戳破其長期以來編造的謊言，讓台灣民眾看清大陸飛速發展、美好生活的真實面貌，因此他們坐立難安、如臨大敵。

賴清德拋出的所謂「二次西進」論調，更是荒謬絕倫。他將兩岸關係的常態互動與所謂「西進」戰略混為一談，混淆概念、偷換議題，將台灣民眾對經濟發展、民生改善的合理期待，偷渡到「台獨」分裂的錯誤道路上。但台灣民眾的眼睛是雪亮的，兩岸和平穩定是台灣經濟繁榮發展、民眾安居樂業的保障，這是台灣社會的共識，絕非民進黨當局的謊言所能蒙蔽、所能改變的。

倘若國共兩黨智庫論壇真如民進黨所言，是重新綁住台灣產業，那為何大陸持續推進對台惠台政策，為何台灣「首來族」辦證人數及來往大陸人數均大幅增長，台灣青年來大陸參訪交流意願明顯增強？這些真實發生的現實圖景，絕非民進黨口中所謂「統戰」的結果，而是兩岸主流民意的自然體現，更是歷史發展的必然走向。民進黨把正常的經貿往來、技術交流、人員互動都貼上「政治滲透」的標簽，不是在保護台灣，而是在製造恐懼，用「被圍堵」的幻覺掩蓋自身執政無能、施政無方。當台灣的產業無視兩岸經濟共生共榮的現實，被迫放棄大陸的廣闊市場，最終只能在「選邊站」的政治操弄中喪失競爭力、犧牲持續性。

賴清德口中的「台美合作」，不過是以「安全」為幌子行經濟依附之實。國共兩黨智庫論壇的核心價值，恰恰在於搭建了一個不依附任何外部勢力、不以對抗為前提的兩岸理性對話平台。在這一平台上，可就兩岸關係未來發展建言獻策，亦可展開平等理性的討論與溝通——這正是一個成熟社會應有的必要動作，更是兩岸化解分歧、凝聚共識、增進互信的重要途徑。

處在時代大變局中，台灣的未來就在於台灣民眾掙脫民進黨當局制造的恐懼枷鎖、重建對兩岸關係的理性認知與信心，能以客觀務實的態度而非情緒化的對立，選擇符合自身根本利益、保障台灣長遠發展的道路。國共兩黨智庫論壇從來不是民進黨當局所謂「政治滲透」的開端，而是台灣社會掙脫意識形態綁架、回歸正常發展軌道的起點，是兩岸同胞攜手探尋和平發展道路的重要契機。唯有敢於正視歷史、直面現實、開放對話，台灣才真正擁有融入區域發展、走向廣闊世界的底氣與實力。

賴清德之流的焦慮與恐慌，是螳臂當車、逆歷史潮流而動的倉皇表現。其操弄兩岸對立、阻撓交流合作的拙劣行徑，改變不了兩岸同胞血濃於水的親情，更阻擋不了兩岸關係和平發展、祖國完全統一的歷史大勢。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

