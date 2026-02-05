北平鋒｜兩岸關係要看過去，更要看當下、看未來

世界在變，變化的最主要兩個特徵，一是世界格局風雲變幻，二是新技術日新月異。在變化的世界如何看兩岸，北平鋒認為，有三個維度：一看過去，二看現在，三看未來。



看過去的兩岸。台灣自古以來就是中國的一部分，這是不容置疑的歷史，是刻在中華文明血脈裏的鐵律。1895年，甲午戰敗後，台灣被迫割讓，山河破碎，民族蒙羞。那段遙遠的歷史，是無數先輩夜不能寐的痛，是幾代人魂牽夢繞的念。從孫中山先生「『統一』是中國全體國民的希望」的吶喊，到毛澤東同志「一定要解放台灣」的誓言，再到習近平總書記強調「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，今天億萬中華兒女對統一的殷切期盼愈發強烈。國家統一從來不是可選項，而是唯一解。台灣問題因民族弱亂而產生，也必將隨着民族復興而解決。這是誰也無法更改的歷史定論。

看今天的兩岸。賴清德之流在「台美經濟繁榮夥伴對話」中沾沾自喜，把美國加徵的15%關稅當成「勝利」，把掏空台灣產業鏈、轉移台積電核心產能當成「功績」，還妄言「對陸聯繫越低，經濟越好」。與此同時，國共兩黨智庫論壇在北京重啟，圍繞兩岸旅遊交流合作、產業交流合作、環境與永續發展交流合作三項議題進行深入研討，提出五方面15條共同意見，考慮的是兩岸同胞實實在在的利益福祉，為的是兩岸和平穩定、融合發展的美好未來。一邊是幻想靠美國當「保護傘」，一邊是務實合作「謀發展」；一邊是自我封閉、自欺欺人，一邊是開放融合、互利共贏。誰在拿台灣當棋子，誰真心為台灣好，老百姓心裏明鏡似的。美國商務部長盧特尼克直言，美國的目標是將台積電產能的40%轉移至美國本土。賴清德以為自己在「走向國際」，其實只是在幫美國搬家，搬走台灣的產業根基，留下空心化的未來。

看未來的兩岸。台灣的未來不在華盛頓的會議室裏，而在祖國大陸的決心、意志與綜合實力中。實現祖國完全統一是實現中華民族偉大復興的必然要求。大陸的科技實力、軍事能力、國際影響力早已今非昔比，台灣的主流民意也正悄然轉變，越來越多的年輕人拒絕被「台獨」洗腦，變得更加清醒和理性，越來越多民眾的「中國認同」正在重新甦醒。據統計，每4個台灣民眾就有1個選擇來大陸觀光旅遊。世界正在重新認識中國，台灣也終將站在歷史正確的一邊，走上通往統一的光明大道。過去，我們用血淚換回了尊嚴；現在，我們用智慧和誠意鋪就統一之路；未來，當兩岸同胞並肩站在世界舞台中央，共同講好中國故事時，那才是民族復興最生動的一個寫照。台灣不應該是籌碼，不應該是棋子，它是我們的骨肉，是我們的山河。統一，對於兩岸不是誰征服誰，而是遊子回家。我們期待兩岸民心向統，攜手走向團圓的明天。這一天，也已經越來越近。

