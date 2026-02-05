來稿｜香港「寵物友善」進入新制度時代

來稿作者：徐小龍博士



近年，本港「寵物友善」已由相對小眾的生活選擇，逐步走向城市治理與商業規劃的常設議題。其中最具代表性的載體之一，是寵物友善商場：它一方面回應飼主的日常需要，另一方面亦折射出家庭型態、社交方式與消費場景正在重組。筆者早前出席友善寵物相關活動，現場所見不僅有年輕飼主，也有不少長者攜同毛孩參與；這種跨年齡、跨生活方式的參與感，提醒我們寵物文化正由「打卡式潮流」走向更穩定、可被制度化管理的日常生活現象。



24萬住戶的公共服務需求

政策層面亦持續釋出清晰訊號。《行政長官2025年施政報告》提出推廣寵物友善場景，並引述統計指出：全港有超過24萬住戶飼養貓或狗作寵物，貓狗總數超過40萬；同時列舉寵物相關消費涵蓋食品用品、醫療、保險、美容及訓練等多個環節。這些數字提示我們，寵物議題不再只是「個人喜好」或「小圈子文化」，而是已進入具規模的公共生活與城市服務範疇，亦意味着政府與業界需要以更精準、可落地的方式作出回應。

而就在今日公布的最新安排中，當局進一步把「寵物可進入的消費場景」推前一步：政府將推動容許狗隻進入獲批准食肆的制度，首階段擬開放500至1,000個名額供餐廳申請，申請費用為140元。按當局時間表，預計今年首季向立法會提交修例建議，5月開始接受申請，並於年中批出首階段申請。換言之，食肆經營者最快可於5月申請相關牌照；如申請超額，將以抽籤方式分配名額。制度亦強調「知情選擇」：申請獲批後，食肆必須時刻在入口當眼處張貼指定標示，讓顧客在進店前已能清楚掌握安排，從源頭減少期望落差與即場爭拗。

以制度邊界平衡公共衛生

同時，相關規範亦訂出清晰的衛生與風險控制底線：牌照要求食肆不得在餐廳內烹煮或準備狗用食物、不得容許狗隻使用餐廳的可重用餐具、並且不得容許狗隻上餐桌。此外，當局表明不接受火鍋店及烤肉店申請；而獲批准餐廳在任何時段和座位區域，亦不得在餐桌上烹煮或加熱食物。這一組「准入＋限制＋告示」的制度設計值得重視：它反映政府並非以「一概開放」或「一概禁止」作為處理方式，而是嘗試在公共衛生、消費者選擇與業界可操作性之間，建立一套可執行、可監管、亦可持續調整的平衡框架。

此舉不僅為餐飲業帶來可開拓的新場景，也會倒逼商場空間與營運模式作出相應改造。以市場盤點作例，有本地品牌在2025年9月發布「2026香港寵物友善商場指南」，指出全港超過50間購物中心歡迎寵物，但各商場政策並不一致，大致可歸納為三類：可牽繩落地、指定寵物區域、以及需要使用寵物車或袋；並提醒規例或隨時更新，出發前應再次確認最新政策。這類指南式名錄的價值，不只在於「列出去哪裏」，更在於它把「寵物友善」從一句宣示，推進到「可分類、可管理、可預期」的實務框架——而這正是商場與食肆能否長期承載寵物客群的關鍵。

商場營運的思維轉軌

在具體案例上，近年較受關注的新商場與交通便利的商場，往往更易率先形成穩定人流與社交擴散。例如 AIRSIDE、K11 MUSEA、The Mills（南豐紗廠）等，均常被飼主視為較容易到達、亦較願意提供寵物配套的選擇；而像 D2 Place 一類商場設置寵物相關安排，容許在規範下使用寵物推車、或於指定條件下在地面活動，更標誌着治理思路由「一概禁止」轉向「在規則下歡迎」。當商場願意把動線、分區、清潔與安全流程設計好，寵物進場便不必然等同「加重衝突」，反而可能成為新的家庭式、社交式消費場景，帶動餐飲、零售與生活服務的組合式需求。

這一趨勢亦與寵物相關消費鏈的持續擴張高度相關。由食品用品、醫療照護、保險，到美容與訓練等服務，寵物經濟已形成更完整、更多元的需求面向；而參與者亦呈現跨年齡特徵——既有年輕飼主把「帶寵外出」視為日常生活的一部分，也有長者透過照顧與陪伴建立更穩定的生活節奏。當「寵物進入公共空間」的需求變得普遍，政策與商業空間若仍停留在過往的二元選擇（全禁或全開），便更容易引發爭拗與管理成本；反之，若能以規則與配套把界線劃清，社會摩擦有機會下降，公共資源亦能更有效使用。

拒絕二元對立的敘事

談到這裏，筆者亦想補上一點立場，以免讀者誤解：本人鼓勵生育，也有三個小朋友。我並不認同把「養寵物」簡化為「取代生育」的敘事；家庭與人生選擇極其多元，社會亦不應把任何一種生活方式道德化或妖魔化。然而，另一個同樣不能迴避的現實是——養寵物已經是香港相當多家庭與住戶的既成事實。既然如此，城市治理與公共政策便有責任正視這個事實：如何在不影響他人權益、不降低公共衛生與安全標準的前提下，讓飼主能更負責任、更有秩序地參與公共生活；同時讓不養寵物的市民也能享有舒適、清晰、可預期的使用體驗。這不是「偏袒哪一方」，而是現代城市對多元生活型態的基本治理能力。

因此，寵物友善場景的下一步關鍵，不在於「准不准入」的口號，而在於「如何治理」的能力：把友善落實為可執行的規則與基建——例如清晰分區與動線、牽引與寵物車規範、清潔點與除味安排、個案衝突處理流程、店舖自主規則的明確告示，以及對動物福利的基本要求。最新公布的「狗隻可進入獲批准食肆」安排，正是一個可觀察的起點：它以名額、時程、抽籤分配、入口標示與多項禁則，建立一套可執行的制度邊界，讓「想去」與「不想去」的顧客都能作出知情選擇，也讓業界明白合規標準與營運責任所在。

總括而言，在政策明確引導、飼養基礎可觀、消費鏈條延伸的背景下，寵物友善商場與食肆政策正位於商業競爭與城市生活變遷的交匯處：它既是消費場景，也是城市如何處理多元需求的縮影。從潮流走向日常，真正的分水嶺，是能否以制度、專業與細節，讓「友善」成為可長可久、亦能兼顧各方感受的城市生活方式。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

