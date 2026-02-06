仲點論政｜讓黃金發揮避險工具的作用

仲點論政｜劉仲恒醫生



數個世紀以來，黃金向來是備受追捧的大宗商品。在華人世界，黃金是婚嫁不可或缺的飾品；在全球金融領域，它亦是投資組合中的熱門標的。從歷史數據來看，黃金的長期回報頗具吸引力，過去20年間年均漲幅約為12%。自2023年底起，金價持續強勁攀升，屢創歷史新高。去年可謂貴金屬表現最亮眼的一年，黃金收益率高達 65%，遠超全球任何主要股票指數。



黃金最為獨特的優勢在於其價值穩定性——縱使股票、貨幣、衍生產品等其他金融工具波動劇烈，黃金仍能穩固維持自身價值。因此，每當金融市場動盪、經濟危機陰雲籠罩時，人們總會將黃金列為首選避險資產，其安全穩定的特性也在此時得到最大程度的重視。

香港作為國際金融中心，金融活動可謂城市賴以生存的命脈。筆者認為，當下經濟前景撲朔迷離、貿易紛爭愈演愈烈、金融市場動盪不安，我們亟需一枚發揮穩定作用的「定海神針」，而黃金無疑是最佳答案之一。

因此，特區政府近來在金融領域大力拓展黃金交易市場，可謂恰逢其時、舉措正確。財經事務及庫務局與上海黃金交易所強化合作之餘，市場亦推出首隻可實物兌換的黃金ETF。這種良性的多元化佈局，必能進一步增強本港金融市場的穩健性。

金融市場本就具有波動性，有時甚至會出現極端波動，此時黃金便能成為極具價值的避險工具。黃金之所以備受投資者及全球多國多地儲備銀行青睞，核心原因之一便是其在經濟危機期間的保值能力。由於黃金價值並不取決於單一企業或國家的經濟表現，因此當股市崩盤、貨幣貶值時，黃金往往能「獨善其身」。經濟不確定性越高，市場對黃金作為避險工具的需求便會相應上升，投資者紛紛將資金轉向黃金，正是看中其價格穩定性，以期為其他資產可能出現的損失提供有效對沖。

黃金的全球儲量相對有限，這一屬性使其在通貨膨脹時期亦能免受負面影響。法定貨幣往往會因通脹而貶值，當商品與服務價格攀升，貨幣的實際價值便會持續下降。與法定貨幣不同，黃金價格在通脹期間往往會同步上揚，因而被普遍認為是抵禦通脹壓力、實現財富保值的優質避險對沖工具。

近一兩年金價的持續上漲，與全球政治局勢緊張不無關聯。當下全球政治格局紛擾不安，俄烏衝突未止，中東地區又瀕臨戰火邊緣。戰爭及各類政治不穩定因素，向來會對金融市場造成劇烈衝擊。縱觀歷史，每逢軍事衝突爆發，金價通常會即時上揚，投資者會紛紛從風險資產中撤資，轉而配置黃金以規避風險。

金融業作為香港的經濟命脈，絕經不起金融市場突發性打擊。因此，將黃金作為核心避險投資工具，充分發揮其穩定市場、保值增值的作用，實屬明智之舉，值得全力支持。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

