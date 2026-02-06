來稿｜香港航運發展：綠色船用燃料面臨的挑戰和機遇

來稿作者：曾善珩、陳凱婷、劉鋭業博士



近年來，香港的氣候政策重點放在《香港氣候行動藍圖2050》上，希望透過四大策略——淨零發電、節能綠建、綠色運輸、全民減廢，實現2050年碳中和目標，並透過推廣綠色船用燃料、建立綠色金融以及利用最先進技術發展綜合廢物管理等措施來達成這些目標。《香港氣候行動藍圖2050》的整體策略旨在實現零碳排放、綠色宜居、持續發展的願景。同時，香港特區政府制定並實施了多項減碳策略，包括淨零發電、綠色建築、節能減排、減少浪費和綠色交通。事實上，香港特區政府積極支持大規模發展綠色交通，例如設立電動車充電設施，以及制定綠色船用燃料行動計劃。



何謂綠色海事燃料與加注

全球海事產業承擔了近90%的世界貿易運輸，同時也產生了約3%的全球溫室氣體排放。如今，這個產業正面臨其最重大的轉型關口：邁向脫碳之路，以支持國際海事組織（IMO）2050年淨零排放目標。此轉型的核心在於開發與採用綠色海事燃料。目前在香港使用或試用的主要候選燃料包括生物柴油、液化天然氣、綠色甲醇、氫氣及綠色氨。這些燃料的區別在於其生產途徑：利用如生物質與廢棄物等可持續原料，或透過可再生能源驅動化學合成，從而實現全生命周期內近乎零碳排放的目標。

然而，燃料的潛力唯有在健全的供應網絡中才能真正實現。因此，同步發展安全且可持續的基礎設施，以生產、儲存、運輸及供應這些新能源載體，同樣至關重要。這項系統性轉變具體體現於「綠色加注」的興起。綠色海事燃料與新一代加注生態系統，共同構成了航運業可持續未來的共生基礎，這項龐大的技術、物流與財務工程，將重新定義21世紀的海上物流體系。

香港的現狀與試點倡議

海事產業約佔全球碳排放量的3%。為配合全球淨零目標，該行業正採取多項脫碳策略，其中向綠色燃料轉型是核心支柱。作為國際海事組織（IMO）的聯繫成員，香港明確承擔此責任。為落實此承諾，香港於2024年2月啟動了關於向本地及遠洋船隻供應綠色海事燃料的可行性研究。政府亦制定了《綠色海事燃料加注行動計劃》，提出五項策略及十項行動，以推動香港發展成為高質量的綠色海事燃料加注中心。

相關策略包括：採取多種綠色燃料並行方針，擴展液化天然氣及生物柴油以外的燃料選擇；培育健全的供應鏈與加注生態系統；資助船舶改裝以推動綠色轉型；設立激勵計劃，於港口率先推行液化天然氣及綠色甲醇加注作業；並與全球逾30個持份者共同制定國際綠色燃料聯盟，以加強跨區域協作。這些舉措構成香港更廣泛策略的關鍵支柱，旨在把握新興綠色海事燃料市場的機遇。香港在此轉型中具備優勢，已躋身全球十大加注港之列，且2023年遠洋船舶抵港的主要目的中，有22.5%是為進行加注作業。

三大關鍵挑戰

有見及此，憑藉現有的港口設施和前瞻策略，香港在綠色船舶燃料的轉型中擁有一定優勢。但這次轉型規模較大，而且比較複雜，需要仔細考慮運作和結構上的各種潛在問題，才能全面推動這項改變。

在基礎設施方面，一大挑戰與機遇在於建立多燃料船舶加油設施。每種替代燃料，如綠色甲醇、液化天然氣、氫氣和氨氣，都要求專屬的儲存、處理及安全措施，包括低溫系統和特定隔離區。為此，香港需逐步開發和升級港口設施，以提升靈活性，同時維持高安全標準和運作效率。

在成本與供應方面，航運業能否大規模轉用更環保燃料，取決於能否確保這些燃料的穩定且充足供應。關鍵在於打造區域及國際夥伴關係，以保障新型燃料的持續供應。航運公司還需面對成本競爭力的挑戰，因為綠色船舶燃料的價格目前遠高於傳統燃料，這將影響船隊的更新和改裝決策。

在專業人才方面，安全處理替代燃料不僅需專業培訓，還要更新運作程序，並透過測試運行累積實務經驗。因此，本港需要具備相關專才，才可增強港口從業員、訪客及海事專家的信心。

建議及未來願景

長遠而言，透過政策協調、策略投資及行業合作，將可推動更顯著的發展：

1. 加強監管框架，才能配合市場增長：香港可以逐步採用國際海事組織（IMO）的燃料技術準則，把安全標準和船舶加油規定納入規範。這能讓行業環境更穩定，也能帶動創新，進一步提高客戶信心。

2. 深化國際及區域合作：香港可加強與粵港澳大灣區及其他地區的港口及石油供應商聯繫，從而確保燃料供應更可靠、促進綠色航運通道的形成，並帶來成本優勢。同時，參與國際聯盟將讓香港更深度融入全球綠色能源網絡。

3. 對創新、培訓及員工技能的持續投資：要將香港打造成綠色金融專業樞紐，政府應積極支持專業培訓、研發投資，並善用在金融、風險管理及海事服務的既有優勢，以鞏固香港作為航運中心的地位。

作者曾善珩和陳凱婷是ESG平台創辨人；作者劉鋭業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。



