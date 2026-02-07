來稿｜醫療監管改革刻不容緩　醫委會組成必須「破局」

來稿作者：裘言真

去年一宗拖延達15年的醫療事故申訴，因醫務委員會（醫委會）一度決定「永久擱置」，引發社會對香港醫療監管體系的廣泛關注，要求改革的呼聲此起彼落。申訴專員公署近日亦發表與醫委會相關的調查報告，批評醫委會處理申訴的監察機制有不少系統性問題及不足，並向行政當局提出21項改革建議。為完善本港醫療專業的監管機制，醫務衞生局正草擬《醫生註冊條例》修訂內容，目標在今年上半年向立法會提交《條例》修訂草案。醫生註冊與醫療監管制度關乎全港市民福祉與香港醫療專業的國際聲譽，值得社會高度關注與支持。



既完善處理申訴機制 也完善醫委會組成

根據香港法例，醫委會負責執業醫生的「註冊」及「紀律規管事宜」。事實上，社會要求醫委會全面改革的呼聲並非始於今日，多年來相關討論持續不斷。究其原因，醫委會的職能與市民大眾息息相關，確保其工作以公眾福祉為依歸，至關重要。

根據醫務衞生局近日向立法會提交的文件，修訂《醫生註冊條例》的主要方向包括「優化處理申訴的機制」與「改革醫委會的組成」兩大項。在「優化處理申訴機制」方面，政府提出多項建議，主要包括：

一、要求醫委會為申訴處理機制各流程訂立目標處理時間；

二、確立初步偵查委員會及研訊小組獨立於醫委會運作，並加強獨立審裁員參與申訴處理；

三、在處理涉及已被法庭定罪的醫生的紀律程序時，除特別情況外，訂明研訊小組應採納在定罪時法庭就事實作出的裁決；

四、容許申訴人及相關醫生均可就研訊小組的裁決向醫委會申請覆核，或向法庭提出上訴；

五、列明醫委會督導秘書處工作的責任，及秘書處需就工作向醫委會問責等。

業內與業外委員組成都須改革

在「完善醫委會組成」方面，社會一直關注：目前由註冊醫生提名和選舉產生的委員達16名，佔醫委會32名成員的一半。公眾對此組成方式早有疑問，擔心醫委會未能公平處理每宗涉及醫生的申訴，希望進一步增加業外委員數目，以反映社會聲音。

增加業外委員某程度上可帶來更公開、公平的印象，但應增加多少才合理？新增的業外委員又應從何挑選，方能兼顧醫療專業要求與民情民意，真正為香港醫療制度擔當「把關人」角色？

改革須平衡「監察」與「效率」

參考其他地區，澳洲相關機構的業外委員比例為三分之一，英國則為二分之一，兩者均高於香港現時的25%。除「數量」外，業外委員的背景與「來源」亦需考慮，正如醫務衛生局局長盧寵茂指出，增加業外委員雖可加強監察功能，但若人數過多，而業外委員缺乏專業知識及對醫學名詞的理解，反而可能拖慢程序效率。

盧寵茂之言甚有道理，筆者絕對認同「完善醫委會組成」不應「為改而改」，關鍵在於體現「專業、效率、公平、公開、公正」等原則，一切須以市民福祉與保障香港醫療專業的國際聲譽為依歸。

在此前提下，筆者認同政府於立法會文件中的建議：醫委會的業內委員部分應加入政府委任的非官方醫生和基層醫療代表，以確保不同專業的知識與經驗能帶入醫委會。

至於最受市民關注的業外委員方面，政府建議因應近年醫療發展趨向跨專業協作，醫委會應加入由其他醫療專業人員擔任的指定席位。筆者認同上述建議，此舉既能確保新增委員對醫療程序及專業要求有一定認識，在處理醫生「註冊」與「紀律規管事宜」時有效發揮監督與建言功能，同時保障醫委會運作效率，實為「雙贏」之策。

最後，政府亦建議藉修例放寬「特別註冊」途徑，容許合乎資格的非香港永久居民也可經「特別註冊」獲醫管局聘用，在取得專科資格後，繼續在公院服務最少5年，方有資格轉為私人執業專科醫生。政府作出上述建議，背後理念十分清晰，就是盡量為公營醫療系統吸納新血，讓公立醫院有更多專科醫生為病人提供服務。

由於醫管局會繼續執行優先聘請所有合適的本地大學醫科畢業生政策，並有足夠實習職位及專科培訓名額吸納本地畢業生，故相關建議不會影響本地畢業生的就業及接受專科培訓的機會。香港公營醫療系統專科醫生不足的問題早非朝夕，現屆政府事不避難，勇於改革，敢於求變，以解決這個多年的大問題，絕對應予支持。

醫療監管體系須「取信於民」

醫療監管體系必須與時俱進，在保障醫生與病人權益之間取得平衡，方能真正「取信於民」。市民對香港醫療體系保持信心，不僅惠及普羅大眾，醫學界亦會因社會信任而直接受益。隨着多宗醫療事故申訴被指無理拖延的事件曝光，改革醫委會的呼聲日益高漲。醫委會改革勢在必行，社會聲音必須在醫委會內得到反映，社會關切亦須在改革中獲充分回應。這時代巨輪向前之勢無人能抗拒，拒絕改變絕非可行選項。

筆者相信，絕大多數香港註冊醫生都明白並認同，病人福祉永遠應居首位。期望特區政府、醫委會及立法會在審視各地經驗與本港實際情況後，達成共識，找到既切合本地需要、又能保障市民權益與專業自主的改革方向，進一步鞏固國際社會與市民對香港醫療體系的信心。

作者筆名裘言真，是時事評論員。



