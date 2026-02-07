北平鋒｜台灣不得不面對的現實世界

寒盡春生，萬象更新。立春這一天，習近平主席先後與普京總統視頻會晤、同特朗普總統通電話。在短短數小時內，中國同時與兩個最具影響力的世界大國進行最高層級戰略溝通，這種外交節奏本身就極具象徵意義。中美俄三個世界大國領導人，回應了變亂交織時代的呼喚：世界需要穩定和確定，中國正在依靠自身實力為世界注入穩定性和確定性。而台灣，正站在這個確定性的邊緣，凝視着自己無法回避的真相——它根本不是「中央政府」，不是「與大陸對等的政治實體」，更不是所謂「國家」，而是中國的地方行政區，是中國的一個省。這是一個不容爭辯的歷史事實。由於歷史、政治、教育等複雜原因，有些台灣同胞不願面對這一鐵的事實，但又不得不面對，因為，終究都要面對。



每次中美元首通話，台灣社會都像在拆解密碼，臆測「有沒有談台灣」、「美方態度如何」。但這一次，答案清晰明了。習近平主席明確指出：「台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。」字字如鐵，句句如鐘。這是習近平主席重申中國在台灣問題上的堅定立場。

特朗普回應：「我重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關係良好穩定。」這是現實的回歸。從「奉行一中政策」到「理解重要性」，再到「重視關切」，美方的措辭在變，不是因為美方如何存有善意，而是因為中方綜合實力和國際影響力進一步強大。台灣曾幻想靠對美軍購換取安全感，可軍購不是護身符，是政治表演；不是和平的保障，是將台灣逼近戰爭的邊緣。島內輿論分析，當美國全球戰略布局正在實行新「門羅主義」，向「西半球收縮」，當它連也門的胡塞武裝都無力清剿，還拿什麽為台灣「保駕護航」？台灣民眾要的不是F-16戰機，是一個能安穩活下去的未來。

2月5日，《中時新聞網》刊發言論認為，世界不是不變，而是正在急速轉變。賴清德解讀中美元首通話時竟妄稱，美中台三邊關係維持「四個不變」，所謂「四個不變」，一是所謂「中華民國」、中華人民共和國「互不隸屬」；二是美國基於「與台灣關係法」及六項對台保證承諾不變；三是美國結盟盟友國家給予防御分擔，維護印太和平穩定的方向不變；四是台美關係堅若磐石，各項合作計劃持續進行不會改變。這「四個不變」恐怕只是賴的「願望清單」。更為可悲的是，雖然台灣「中央社」以電子郵件詢問白宮，得到「對台政策未改變」的回應，但世界會關切這位不具名官員的背景說明，還是特朗普在他社交平台上的表述？不言自明。有網民稱，賴清德這「四個不變」是在癡人說夢。

2026年開年，加拿大總理、芬蘭總理、英國首相接連訪華，尋求合作。因為中國是全球唯一保持穩健增長、擁有完整產業鏈體系、獨立外交意志的世界大國。聯合國安理會五個常任理事國中，唯獨中國尚未實現完全統一。這不能不說是我們中華民族巨大的「傷痛」。100年前，我們被列強瓜分；70年前，我們被封鎖孤立；今天，我們擁有全球最大的消費市場、最完備的工業體系、最堅定的人民意志。台灣民眾被民進黨謊言蒙蔽太久，他們誤以為「民主」能擋導彈、「國際支持」能換安全，可是他們忘了，真正的現實政治，從來只認實力、正義與法理。《聯合國憲章》寫明尊重國家主權與領土完整。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政。任何外部勢力插手，都是對國際法原則的侵犯和對國際秩序的破壞。

兩岸政治分歧總不能這樣一代一代地傳下去，中華民族等不起。民族復興不是一句口號，是兩岸14億人共同期盼。祖國統一是實現中華民族偉大復興的最後一張拼圖，台灣問題一日不解決，中華民族偉大復興就無法畫上圓滿的句號。台灣要面對的現實，統一不是「被吞並」，而是「被歸位」——歸到它在中國政權體系中應該所處的位置。一個更強大、更開放、更包容的中國，正敞開懷抱，等待遊子回家。與其在賴清德「四個不變」的幻覺中自我麻醉，不如睜開眼看清，立春之後大地回春、萬物復甦的時代大勢。

春天已至，冰封的台灣海峽，終將冰雪消融，百川歸海。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

